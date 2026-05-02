Dragoș Pîslaru dă vina pe PSD, după anunțul că România a mai pierdut aproape o jumătate de miliard de euro

După ce a anunțat chiar de 1 Mai că România a pierdut aproape jumătate de miliard de euro din PNRR, ministrul Investițiilor Dragoș Pîslaru dă vină pe fostul premier Marcel Ciolacu. Pîslaru susține că guvernul anterior ar fi întârziat depunerea cererii de plată nr. 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Conform aranjamentelor operaționale inițiale, reformele în cauză din cererea de plată 3 trebuiau finalizate în trimestrul 1 2023. Cererea 3 a fost depusă, cu 9 luni întârziere, 15 decembrie 2023, sub prim-ministrul Marcel Ciolacu. Au întârziat”, a transmis ministrul liberal, Dragoș Pîslaru.

Dragoș Pîslaru dă vina pe fostul ministru social-democrat Adrian Câciu

Pîslaru îl acuză și pe fostul ministru al Investițiilor, social-democratul Adrian Câciu, că ar fi mințit în ceea ce privește îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

„La momentul depunerii, ministrul Adrian Câciu și-a asumat sub semnătură oficială în fața Comisiei Europene faptul că jaloanele erau îndeplinite satisfăcător. Au mințit. Comisia a verificat documentele și a constatat că reformele în cauză nu erau îndeplinite corespunzător”, precizează Dragoș Pîslaru.

Pîslaru pasează resposabilitatea în cârca PSD-ului

Actualul ministru liberal al Investițiilor se absolvă de orice resposabilitate și insistă că vina aparține guvernării PSD, care nu ar fi luat măsuri pentru îndeplinirea jaloanelorîn mod corespunzător.

„A urmat o perioadă de 1 an și 5 luni în care guvernele vremii au avut timp de remediere și justificare, dar de fapt au amânat și tergiversat. Au evitat reformele.

Comisia a constatat că nu mișcă nimic și a decis în mai 2025 suspendarea parțială a plății pentru cele 4 reforme – pensile speciale, AMEPIP și numirile în CA-uri din domeniul energiei și transporturilor”, se arată în mesajul publicat de Dragoș Pîslaru”, a mai adăugat Pîslaru.

Ce scuze invocă Pîslaru pentru pierderea sutelor de milioane de euro din PNRR

Pîslaru susține că guvernul Bolojan ar fi avut la dispoziție doar câteva luni pentru gestionarea jaloanelor din PNRR:

„România a primit un termen de 6 luni pentru a repara problemele, până la 28 noiembrie 2025. Când Guvernul condus de Ilie Bolojan a preluat mandatul, pe 23 iunie 2025, timpul rămas era extrem de scurt. Practic, am avut doar câteva luni pentru a încerca să reparăm întârzieri acumulate în ani de zile. Am reparat cât s-a putut. În unele domenii am reușit să facem progrese. În altele, întârzierile erau atât de mari încât nu mai puteau fi reparate complet în câteva luni”, spune Pîslaru.

Dragoș Pîslaru a anunțat că România a pierdut 458,7 milioane de euro

În plină vacanţă de 1 Mai, când nimeni nu este atent, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat vineri, pe Facebook, că România a pierdut 458,7 milioane de euro din PNRR. Banii se adaugă celor 7 miliarde pierdute deja de România încă de anul trecut.

În a aceeași postare, ministrul liberal Pîslaru anunță ca pe „o victorie” faptul că Uniunea Europeană nu a tăiat României și cele 350 de milioane de euro suspendate.

„Decizie finală pe cererea de plată nr. 3 din PNRR:

🟢 am reușit să recuperăm 350,7 milioane Euro din banii care inițial au fost suspendați;

🔴 pierdem 458,7 milioane Euro din cauza reformelor întârziate, incomplete sau făcute prost în anii trecuți.

Am primit, ieri seară, evaluarea Comisiei Europene privind Cererea de plată nr. 3 din PNRR.

Este una dintre cele mai dificile cereri de plată pe care România le-a avut până acum. Această cerere a fost depusă de România pe 15 decembrie 2023. Reformele incluse în CP3 trebuiau să fie deja îndeplinite corect la momentul depunerii”, a transmis acesta pe Facebook.

