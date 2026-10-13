Prima pagină » Economic » Economia globală » Uniunea Europeană » Calitatea locurilor de muncă devine o miză economică pentru UE. Comisia Europeană: Șocul energetic declanșat de conflictul din Orientul Mijlociu frânează crearea de noi locuri de muncă

Calitatea locurilor de muncă devine o miză economică pentru UE. Comisia Europeană: Șocul energetic declanșat de conflictul din Orientul Mijlociu frânează crearea de noi locuri de muncă

Gilda Popa
Calitatea locurilor de muncă devine o miză economică pentru UE. Comisia Europeană: Șocul energetic declanșat de conflictul din Orientul Mijlociu frânează crearea de noi locuri de muncă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Calitatea locurilor de muncă influențează productivitatea și competitivitatea economiei europene, într-un context marcat de încetinirea angajărilor, deficit de personal și presiuni asupra veniturilor gospodăriilor. Raportul anual al Comisiei Europene evidențiază diferențele dintre sectoare și statele membre, impactul inteligenței artificiale asupra muncii și legătura dintre creșterea salariilor și productivitate. În cursul acestui an, Comisia urmează să prezinte Actul privind locurile de muncă de calitate.

Piața muncii din UE rămâne rezilientă, însă încetinirea creșterii ocupării, productivitatea redusă și scumpirea energiei pun presiune asupra perspectivelor economice. În 2025, rata ocupării a ajuns la 76,1%, iar șomajul s-a menținut la un minim istoric de 6%. Pentru 2026, Comisia Europeană estimează că șocul energetic asociat conflictului din Orientul Mijlociu va reduce numărul locurilor de muncă nou-create cu aproximativ 440.000.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În acest context, raportul anual privind ocuparea și situația socială arată că îmbunătățirea calității locurilor de muncă poate susține productivitatea, dezvoltarea competențelor și capacitatea companiilor de a atrage și păstra angajați.

Deficitul de forță de muncă,  mai pronunțat în cazul locurilor de muncă de calitate mai slabă

Documentul subliniază că deficitul de forță de muncă este adesea mai pronunțat în cazul locurilor de muncă de calitate mai slabă, ceea ce arată că îmbunătățirea condițiilor de muncă poate contribui la atragerea și păstrarea angajaților în domeniile în care aceștia sunt cel mai mult necesari. La rândul său, creșterea productivității poate contribui la îmbunătățirea salariilor și a condițiilor de muncă.

În cursul acestui an, Comisia va prezenta Actul privind locurile de muncă de calitate (Quality Jobs Act), în urma consultării în a doua etapă a partenerilor sociali europeni.

Calitatea locurilor de muncă diferă în continuare între țări, sectoare și ocupații

Calitatea locurilor de muncă variază de la un sector la altul. Aceasta este mai ridicată în sectoarele cu importanță strategică și economică pentru UE, în special în industria prelucrătoare și în serviciile intensive în cunoaștere. În schimb, ocupațiile în care există deficit de forță de muncă presupun adesea programe de lucru mai atipice, locuri de muncă mai puțin sigure și salarii mai mici.

Raportul arată că locurile de muncă de mai bună calitate sunt mai frecvente în sectoarele informațiilor și comunicațiilor, financiar și al asigurărilor, în administrația publică, precum și în activitățile profesionale, științifice și tehnice.

Locurile de muncă de calitate mai slabă se regăsesc mai frecvent în serviciile de cazare și alimentație publică, în serviciile administrative și de suport, precum și în unele ocupații din servicii care necesită un nivel mai redus de calificare.

Persistă, de asemenea, diferențe între statele membre. În unele țări, doi sau mai mulți indicatori ai calității locurilor de muncă s-au deteriorat în ultimul deceniu, chiar dacă tendința generală la nivelul UE a rămas pozitivă.

Salariile și productivitatea merg mână în mână

Raportul arată că salariile pot continua să crească numai dacă firmele devin mai productive. În același timp, salariile mai mari, în special salariile minime, pot încuraja companiile să investească și să inoveze, în loc să concureze prin costuri reduse cu forța de muncă.

De la adoptarea Directivei UE privind salariile minime adecvate, salariile minime au crescut, în special în statele membre cu niveluri salariale mai scăzute și cu o pondere mai mare a angajaților remunerați la nivelul salariului minim.

Inteligența artificială poate crește productivitatea și îmbunătăți calitatea locurilor de muncă, ajutând angajații să se concentreze asupra sarcinilor cu valoare adăugată mai mare și să își dezvolte noi competențe. Efectele vor depinde însă de modul în care tehnologia este introdusă și reglementată.

Raportul evidențiază faptul că IA poate exercita presiuni asupra cererii de forță de muncă pentru unele posturi de început de carieră și pentru ocupațiile care implică sarcini repetitive. De asemenea, aceasta poate influența salariile și condițiile de muncă. În acest context, reprezentarea angajaților, politicile privind competențele și dialogul social devin tot mai importante.

Cercetările emergente sugerează, totodată, că utilizarea tot mai intensă a instrumentelor automatizate ar putea slăbi gândirea critică, reduce învățarea prin practică și spori nevoia de supraveghere umană.

Angajații cu mai puțină experiență înregistrează adesea cele mai mari creșteri imediate de productivitate prin utilizarea IA. Totuși, aceștia pot avea și o capacitate mai redusă de a identifica erorile, ceea ce ar putea accentua diferențele de competențe.

Tendințe privind ocuparea forței de muncă și situația socială

Raportul analizează și tendințele generale de pe piața muncii și din domeniul social la nivelul UE. Documentul arată că piața muncii europene și-a menținut reziliența. În 2025, rata ocupării forței de muncă a ajuns la 76,1%, în timp ce rata șomajului s-a menținut la un minim istoric de 6%.

Pentru 2026, raportul se bazează pe o analiză a Comisiei Europene potrivit căreia șocul energetic asociat conflictului din Orientul Mijlociu este de natură să încetinească creșterea ocupării forței de muncă, fără a o opri. În 2026, se estimează crearea a aproximativ 440.000 de locuri de muncă mai puțin decât s-ar fi creat în absența acestui șoc.

Chiar și în aceste condiții, perspectivele indică o încetinire a angajărilor, nu o scădere abruptă a ocupării, întrucât se estimează că angajatorii își vor păstra salariații.

În 2026, salariile reale sunt cu 1,4% peste nivelul anterior pandemiei de COVID-19, după recuperarea, în majoritatea statelor membre, a pierderilor înregistrate în 2022 și 2023.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE România, pe lista UE a proiectelor strategice pentru materiile prime critice. Comisia Europeană a selectat 46 de investiții în 16 state membre
15:30, 09 Oct 2026
România, pe lista UE a proiectelor strategice pentru materiile prime critice. Comisia Europeană a selectat 46 de investiții în 16 state membre
ACTUALITATE UE se împrumută tot mai scump. Curtea Europeană de Conturi: Dobânzile pentru pentru partea nerambursabilă a Mecanismului de Redresare și Reziliență ar putea ajunge la 93 de miliarde de euro
20:17, 08 Oct 2026
UE se împrumută tot mai scump. Curtea Europeană de Conturi: Dobânzile pentru pentru partea nerambursabilă a Mecanismului de Redresare și Reziliență ar putea ajunge la 93 de miliarde de euro
ENERGIE UE dă undă verde taxării „superprofiturilor” din energie. Dezbaterea ajunge la masa ECOFIN
17:42, 08 Oct 2026
UE dă undă verde taxării „superprofiturilor” din energie. Dezbaterea ajunge la masa ECOFIN
TEHNOLOGIE Ce este AGILE, programul UE de 115 milioane de euro care dă startul cursei pentru inovația militară. Ce pune România pe masă în AI, drone, robotică și cyber
19:49, 07 Oct 2026
Ce este AGILE, programul UE de 115 milioane de euro care dă startul cursei pentru inovația militară. Ce pune România pe masă în AI, drone, robotică și cyber
ANALIZĂ România cumulează peste jumătate din fondurile PNRR suspendate la nivelul UE. La ce capitol ne laudă Comisia Europeană în raportul final privind Mecanismul de redresare și reziliență
18:20, 07 Oct 2026
România cumulează peste jumătate din fondurile PNRR suspendate la nivelul UE. La ce capitol ne laudă Comisia Europeană în raportul final privind Mecanismul de redresare și reziliență
PROIECT UE vrea să taie 300 milioane de euro pe an din costurile de conformare ale companiilor. Miza pentru România
13:48, 07 Oct 2026
UE vrea să taie 300 milioane de euro pe an din costurile de conformare ale companiilor. Miza pentru România
Mediafax
Caz șocant în Olt! Un bărbat beat și fără permis a furat o mașină cu un copil înăuntru
Digi24
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Ce le-a transmis Nicușor Dan șefilor de partide
Cancan.ro
Fiul lui Nicolae Guță, condamnat cu executare! A leșinat la volanul BMW-ului după 2 fumuri dintr-o țigară 'dubioasă'. Judecătorii nu l-au mai iertat!
Prosport.ro
Imaginea zilei din România, surprinsă de un japonez: un Cybertruck, pe străzile din Câmpulung Muscel, lângă o Dacia!
Adevarul
România, cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova. Marea piedică, explicată de fostul șef al Armatei Române
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Click
Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența”
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Cancan.ro
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Indemnizația pentru creșterea copilului poate fi recalculată. Cine poate primi bani în plus și ce documente trebuie depuse
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Cum îți poți regla sistemul nervos: obiceiuri simple care ajută organismul să gestioneze stresul
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
FLASH NEWS Bolojan și premierul Bulgariei, discuții despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi atacurile asupra navelor comerciale
18:02
Bolojan și premierul Bulgariei, discuții despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi atacurile asupra navelor comerciale
INEDIT Chinezul care a uimit internetul la 101 ani. Ce băutură bea zilnic și care este secretul longevității sale
17:59
Chinezul care a uimit internetul la 101 ani. Ce băutură bea zilnic și care este secretul longevității sale
ALEGERI Cum arată bătălia pentru funcția de președinte al Braziliei, cu două săptămâni înainte de votul final. Lula da Silva, umăr la umăr cu Flavio Bolsonaro
17:59
Cum arată bătălia pentru funcția de președinte al Braziliei, cu două săptămâni înainte de votul final. Lula da Silva, umăr la umăr cu Flavio Bolsonaro
LEGE Polițiștii locali vor înregistra intervențiile. Cât timp sunt păstrate imaginile surprinse de bodycam
17:56
Polițiștii locali vor înregistra intervențiile. Cât timp sunt păstrate imaginile surprinse de bodycam
AGRICULTURĂ Fermierii din Bărăgan riscă să rămână fără apă pentru irigații, după evacuările din lacurile de acumulare, pentru ridicarea nivelului Dunării
17:50
Fermierii din Bărăgan riscă să rămână fără apă pentru irigații, după evacuările din lacurile de acumulare, pentru ridicarea nivelului Dunării
ULTIMA ORĂ Învestirea Guvernului Niculescu, test pentru alianța PNL-USR-UDMR. Bolojan și Hunor, dispuși să voteze noul Guvern. Fritz rămâne pe poziții și susține alegerile anticipate
17:40
Învestirea Guvernului Niculescu, test pentru alianța PNL-USR-UDMR. Bolojan și Hunor, dispuși să voteze noul Guvern. Fritz rămâne pe poziții și susține alegerile anticipate

Cele mai noi

Trimite acest link pe