Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit asigurări, vineri 27 noiembrie, într-un interviu pentru Digi24, că pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie. Oficialul a subliniat că o înghețare a pensiilor este „de neconceput”. Reacția categorică a lui Manole vine la o zi, după ce ministrul Muncii, Alexandru Nazare, a prezentat un raport potrivit căruia pensiile, salariile și alocațiile ar putea rămâne înghețate până în 2031.

„E de neconceput acest lucru”, spune Manole, care a precizat că pensiile au fost înghețate în ultimii doi ani.

„Inflația a afectat grav puterea de cumpărare a pensionarilor”

Ministrul Muncii a afirmata că majorarea pensiilor a fost deja discutată cu premierul Luca Niculescu, dar și cu Sorin Grindeanu, președintele Senatului. Decizia privind procentul cu care vor fi indexate pensiile aparține Guvernului, a mai punctat acesta.

„Atât premierul (n.r. Luca Niculescu), cât și președintele Camerei (n.r. Sorin Grindeanu), și eu am spus în repetate rânduri că pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027, rămânând ca Guvernul să stabilească cu ce procent, în funcție de o decizie politică pe care trebuie s-o ia”, a dat asigurări ministrul Muncii. „Așa ceva nu se poate întâmpla, pentru că deja inflația a afectat grav puterea de cumpărare a tuturor cetățenilor, dar cu precădere a pensionarilor, după 2 ani în care pensiile au fost înghețate”, a mai adăugat el.

Ministrul Muncii a precizat că raportul prezentat de ministrul de Finanțe în ședința de joi nu înseamnă, automat, că majorarea pensiilor de la 1 ianuarie este exclusă.

„Tipul acesta de notă în ședința de Guvern este un document care apare recurent în ultimii 3-4 ani de zile. (…)Este, până la urmă, dreptul și responsabilitatea ministrului Finanțelor, dar nu înseamnă că pensiile nu se vor majora de la 1 ianuarie”, a subliniat ministrul Muncii.

„Ministerul Finanțelor, cu siguranță, trebuie să aloce resursele”

Întrebat de unde vor fi bani pentru majorarea pensiilor, ministrul Muncii a declarat că acest aspect e responsabilitatea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare.

„La întrebarea de unde bani, evident că trebuie să răspundă Ministerul de Finanțe, pentru că ANAF-ul trebuie să colecteze. ANAF-ul trebuie să se lupte cu evaziunea fiscală, așa cum Inspecția Muncii de la Ministerul Muncii trebuie să se lupte cu munca la negru, cu munca nedeclarată și să colecteze de acolo, prin amenzi și prin reglarea comportamentului celor care nu respectă legea. Dar Ministerul Finanțelor, cu siguranță, trebuie să aloce resursele. Ăsta este rolul său”, a precizat Manole.

El susține că se poate face derogare de la legea care prevede că odată ce gradul de îndatorare a trecut de 60% nu mai pot fi indexate pensiile.

„Așa cum în ultimii 2 ani s-a făcut derogare de la legea care prevedea majorarea pensiilor, cred că anul ăsta se poate face derogare de la legea la care faceți referire. Înțeleg problemele bugetare pe care le are România. Toți, din toate ministerele, trebuie să facem toate eforturile pentru a reduce acele cheltuieli ale statului care pot fi reduse, fără a afecta serviciile publice esențiale. Însă această așa-zisă consolidare fiscală – respectarea angajamentelor față de Comisia Europeană, raportat la ținta de deficit și față de creditori – trebuie să se facă altcumva decât, încă o dată, pe seama pensionarilor”, spune ministrul Muncii.

Întrebat cu cât vor fi indexate pensiile, Manole a spus:

„Eu voi propune să le indexăm cu procentul legal pe care îl vom calcula la momentul respectiv. La nivelul lunii august ar fi fost 7,3. Cifrele la decembrie le vom vedea în curând, dar decizia o va lua primul-ministru și Guvernul în ansamblu”.

Raportul ministrului de Finanțe

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat în ședința de Guvern de joi 26 noiembrie că nu vor fi adoptate măsuri pentru majorarea cheltuielilor cu salariile bugetarilor sau cu asistența socială. Aceasta înseamnă că salariile, alocațiile, pensiile și anumite indemnizații ar putea fi înghețate.

Potrivit notei de informare, pragul datoriei publice a României va depăși 60% până în 2031. Legislația precizează clar că guvernul nu poate „aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public” dacă datotia publică depășește 60% din PIB.