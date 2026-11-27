Parlamentul german a aprobat vineri bugetul federal al țării pentru anul 2027, care prevede cheltuieli record și noi împrumuturi. Proiectul de lege a fost adoptat cu 317 voturi „pentru” și 260 „împotrivă”. Cheltuielile totale, inclusiv cele din fonduri speciale, se vor apropia de 650 de miliarde de euro.

Aproximativ 556 de miliarde de euro din buget vor fi alocate cheltuielilor de bază. Pentru a finanța acest lucru, guvernul de la Berlin intenționează să contracteze împrumuturi de aproape 123 de miliarde de euro, cu aproximativ 25 de miliarde de euro mai mult decât în anul 2026. Conform cifrelor, volumul total al împrumuturilor noi ar ajunge la 210,4 miliarde de euro, puțin sub recordul de 215,4 miliarde de euro înregistrat în 2021 în timpul pandemiei de COVID-19.

„Este corect să investim în căile ferate și în protecția climei. Este corect… să investim în securitatea noastră”, a declarat vineri, în parlament, ministrul Finanțelor, Lars Klingbeil.

Una dintre cele mai mari secțiuni ale bugetului vizează cheltuielile militare. Aproape 140 de miliarde de euro din bugetul de bază sunt alocate forțelor armate germane (Bundeswehr), la care se adaugă 29,6 miliarde de euro dintr-un fond special. În același timp, ajutorul militar acordat Ucrainei se va ridica la 12 miliarde de euro.

„Alocăm bani pentru apărare, astfel încât Ucraina să își poată apăra libertatea”, a spus Klingbeil. „Niciun copil născut astăzi în Germania nu ar trebui să mai experimenteze vreodată războiul”.

Odată cu bugetul, parlamentul a aprobat și o serie de modificări fiscale. În 2027, taxa pe energie electrică va fi redusă la nivelul minim permis de UE pentru toți consumatorii, atât gospodării, cât și întreprinderi. Conform estimărilor guvernamentale, această măsură va costa bugetul aproximativ cinci miliarde de euro. Începând cu anul 2028, va fi introdusă și o taxă pe băuturile cu zahăr, al cărei cuantum va depinde de conținutul de zahăr.

Klingbeil a declarat că adoptarea bugetului pe 2027 a fost un pas important, după săptămâni de negocieri între partenerii de coaliție, care au inclus planuri de taxe pe materiale plastice și băuturi îndulcite, precum și reduceri la asistență socială.