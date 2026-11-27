Ucraina a prezentat o propunere pentru un posibil armistițiu la Marea Neagră, în contextul în care Kievul încearcă să-și protejeze exporturile de cereale pe fondul escaladării atacurilor asupra infrastructurii maritime și portuare. Ministrul de externe, Andrii Sîbiha, a anunțat vineri că Ucraina este pregătită să restabilească libertatea de navigație și să asigure exportul neîntrerupt de produse agricole.

„Așteptăm acum un răspuns din partea Rusiei. Toate propunerile noastre au fost transmise”, a declarat Sîbiha.

Moscova, pe de altă parte, a încercat să includă transportul de petrol în acordul de armistițiu propus de Kiev, însă ucrainenii spun că această chestiune își are locul într-un armistițiu energetic mai amplu.

„Prioritatea cheie acum este restabilirea libertății de navigație în Marea Neagră. Aceasta este o sarcină extrem de importantă. Ucraina a propus condiții realiste pentru modul în care putem debloca Marea Neagră… Așteptăm acum un răspuns din partea Rusiei. Toate propunerile noastre au fost depuse”, a precizat ministrul de externe ucrainean.

Acesta a precizat că, de fiecare dată când Ucraina vine cu un set de propuneri, Rusia formulează cerințe suplimentare nerealiste.

„Dacă vorbim despre produse agricole, atunci, desigur, suntem pregătiți pentru un astfel de armistițiu. Ei [rușii] propun imediat includerea petrolului. Petrolul ar putea face parte dintr-un armistițiu energetic mai amplu. Dar în ceea ce privește Marea Neagră, ne concentrăm pe produsele agricole”, a explicat ministrul de externe.

În timp ce Ucraina este limitată doar la exportul prin Marea Neagră, Rusia continuă să utilizeze Marea Baltică și alte porturi pentru a exporta cerealele furate din teritoriile ucrainene ocupate. Potrivit Kievului, 40% din exporturile rusești de cereale se realizează prin rutele nordice.

Războiul dintre Rusia și Ucraina și blocada din Marea Neagră au transformat regiunea într-un front activ, cu riscuri majore pentru securitatea statelor NATO și pentru comerțul global.

Dincolo de blocajele din primii ani de război, când Rusia a impus o blocadă navală asupra porturilor ucrainene, situația din 2026 este marcată de o paralizare aproape totală a traficului prin Marea Neagră. Potrivit cifrelor NATO, anul acesta au fost înregistrate între 400 și 500 de incidente care au implicat drone, mine marine și atacuri asupra navelor comerciale, față de 50 de incidente câte s-au înregistrat în anul precedent.

Până în prezent, incidentele din Marea Neagră s-au soldat cu mai multe victime în rândul marinarilor decât cele din Strâmtoarea Ormuz.

Din cauza atacurilor constante asupra porturilor ucrainene, volumul cerealelor expediate pe mare a scăzut cu peste 93% în toamna anului 2026 față de anul precedent. Drept urmare, milioane de tone au rămas blocate în depozitele din Ucraina. Acest blocaj a dus la scumpirea grâului la nivel mondial și a forțat marii importatori, precum Egiptul, să caute alternative.