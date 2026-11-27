În 1802, celebrul compozitor german Ludwig van Beethoven a scris o scrisoare disperată către frații săi, pe care însă nu a trimis-o niciodată. De-a lungul scurtei sale vieți, renumitul muzician a suferit de afecțiuni cronice, pierderea auzului și probleme grave gastrointestinale și hepatice. Starea sa de sănătate, scria Beethoven la vârsta de 31 de ani, era „fără speranță”, iar el se temea de „perspectiva unei boli de lungă durată”.

„Imediat ce voi muri”, îi ruga el pe frații săi, „dacă dr. Schmid mai este în viață, cereți-i, în numele meu, să descrie boala de care am suferit și să anexeze acest document la istoricul bolii mele, astfel încât, pe cât posibil, lumea să se poată împăca cu mine după moartea mea.”

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Șuvițele de păr păstrate timp de aproape 200 de ani au ajuns în mâinile cercetătorilor

Acum, 200 de ani mai târziu, dorința lui Beethoven este, în sfârșit, îndeplinită. Cauza exactă a morții sale, survenite în 1827, rămâne necunoscută, însă oamenii de știință au descoperit dovezi care sugerează că hepatita B și intoxicația cu plumb ar fi putut contribui la suferințele sale, potrivit Science Alert.

În timpul vieții, Beethoven a oferit unora dintre prietenii săi șuvițe din părul său, iar după moartea sa, alte numeroase mostre au fost colectate și păstrate de cunoscuți, cercetători, colecționari și muzee.

Unele dintre aceste prețioase șuvițe sunt, în prezent, analizate de cercetători pentru a înțelege mai bine starea de sănătate a compozitorului în secolul al XIX-lea.

În 2023, secvențierea genomică a dezvăluit că unele dintre aceste șuvițe nu proveneau, de fapt, de la Beethoven. Altele, însă, par să fie autentice, iar aceste mostre sugerează că decesul compozitorului ar fi putut fi cauzat, parțial, de o infecție cu virusul hepatitei B.

De asemenea, consumul excesiv de alcool ar fi putut agrava leziunile hepatice de care suferea. „Nu putem spune cu certitudine ce anume a cauzat moartea lui Beethoven”, a explicat biochimistul Johannes Krause, de la Institutul Max Planck pentru Antropologie Evolutivă, într-un comunicat de presă din 2023.

„Însă, acum putem cel puțin confirma existența unui risc ereditar semnificativ, precum și o infecție cu virusul hepatitei B. De asemenea, putem exclude alte câteva cauze genetice mai puțin plauzibile.”

Aceste descoperiri, publicate în revista „Current Biology”, au adus clarificări importante.

Totuși, ele nu au putut explica nici cauzele pierderii auzului lui Beethoven, nici problemele sale gastrointestinale. În anul următor, 2024, o altă echipă de cercetători a identificat o a doua explicație.

Concentrații de plumb de 95 de ori peste valorile de referință

Aceștia au descoperit indicii de intoxicație cu plumb în două mostre de păr ale lui Beethoven. Despre una dintre acestea s-a stabilit, pe baza dovezilor istorice, că provine direct de pe capul muzicianului. Acea probă conținea o concentrație de plumb de 95 de ori mai mare decât intervalul de referință. De asemenea, au fost detectate niveluri ridicate de arsenic și mercur.

Studiul a fost coordonat de Nader Rifai, de la Facultatea de Medicină a Universității Harvard, cu participarea unor cercetători de la Mayo Clinic și a unor specialiști în viața și opera lui Beethoven; rezultatele au fost publicate în revista „Clinical Chemistry” în 2024.

Potrivit cercetătorilor, nivelurile de plumb identificate în părul lui Beethoven corespund unei concentrații în sânge de până la 71 de micrograme pe decilitru (µg/dL). Această cantitate nu este suficientă pentru a provoca decesul, dar ar fi putut contribui la unele dintre afecțiunile de care a suferit Beethoven.

„Astfel de niveluri de plumb sunt asociate frecvent cu afecțiuni gastrointestinale și renale, precum și cu diminuarea auzului, însă nu sunt considerate suficient de ridicate pentru a constitui singura cauză a decesului”, au scris Rifai și colegii săi într-o scurtă scrisoare adresată redacției.

Ideea că Beethoven ar fi putut fi expus la niveluri periculoase de plumb a fost avansată pentru prima dată la începutul secolului trecut. În acea perioadă, recipientele pentru băuturi erau adesea fabricate din plumb, iar diverse tratamente medicale se bazau pe acest metal, fără ca specialiștii să-i conștientizeze efectele toxice.

Decenii mai târziu, însă, cercetătorii au descoperit că șuvițele de păr ale lui Beethoven – cele care indicaseră inițial niveluri ridicate de plumb – aparțineau, de fapt, unei femei, nu muzicianului, mai scrie sursa citată anterior.

În prezent, dispunem de tehnici mai avansate pentru a ne asigura că firele de păr analizate aparțin într-adevăr lui Beethoven.

Cum ar fi fost diagnosticat Beethoven dacă ar fi trăit în zilele noastre

Pornind de la aceste dovezi, un studiu din 2025 analizează situația în care Beethoven ar trăi astăzi: un „domn B” ipotetic, din zilele noastre, care ar prezenta probleme de sănătate, simptome clinice sau rezultate ale analizelor comparabile cu ale compozitorului.

Ce i-ar spune un medic acestui „domn B” din epoca modernă? Și ce tratament ar primi?

Dacă medicul ar solicita analize de sânge, cercetătorii estimează că nivelul de plumb din sângele acestui „domn B” ar fi de aproximativ 17 ori mai mare decât cel înregistrat la 95% dintre bărbații adulți din Germania în anul 2019.

Pentru a plasa aceste concentrații într-un context clinic, un medic din zilele noastre ar putea compara rezultatele lui Beethoven cu valorile stabilite de Comisia Germană pentru Biomonitorizarea Umană (HBM).

„Acest lucru oferă un punct de reper medical”, explică autorii studiului. „În cazul domnului B, concentrația de plumb din sânge ar fi de 2,8 ori mai mare decât valoarea HBM II.”

Aceasta înseamnă că riscul apariției unor probleme de sănătate cauzate de plumb este extrem de ridicat.

„Din punct de vedere empiric, expunerea la plumb la acest nivel poate contribui la apariția unor probleme de sănătate sau chiar le poate cauza”, concluzionează autorii.

Pierderea auzului și durerile abdominale de care suferea nu sunt neapărat rezultatul unei singure surse de expunere. Deși Beethoven a fost înzestrat cu un talent muzical extraordinar, a avut parte de o sănătate precară. Realizările sale, în ciuda afecțiunilor de care suferea, sunt cu adevărat impresionante.