Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a explicat într-un interviu pentru ziarul german WELT de ce are nevoie România de ajutor militar din partea aliaților NATO pentru a apăra platforma Neptun Deep din Marea Neagră. Ajutorul cerut de România, cât și interviul ministrului, au loc după ce, în vară, o dronă rusească s-a apropiat la câțiva metri de platformă.

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a atras atenția asupra riscurilor de securitate din regiune și a susținut că infrastructura energetică strategică trebuie protejată în contextul războiului din Ucraina. El a vorbit despre intensificarea incidentelor din Marea Neagră și despre necesitatea unei implicări mai consistente a NATO în protejarea infrastructurii energetice și maritime.

Dan Neculăescu s-a întâlnit joi, la Berlin, cu omologul său german, Johann Wadephul, pentru discuții privind cooperarea bilaterală, consolidarea securității flancului estic al NATO și situația din Marea Neagră.

România cere NATO să supravegheze infrastructura Neptun Deep

Întrebat dacă autoritățile române se tem că Neptun Deep, cel mai mare proiect de producție a gazelor naturale din Uniunea Europeană, ar putea deveni ținta unor atacuri rusești, Dan Neculăescu a confirmat că există preocupări privind securitatea instalațiilor.

Ministrul a subliniat că proiectul are o importanță strategică nu doar pentru România, ci și pentru întreaga regiune, întrucât contribuie la reducerea dependenței energetice a Europei.

„Desigur, suntem îngrijorați. Războiul din imediata apropiere complică deja lucrările. În această vară, avioanele de luptă românești au interceptat o dronă maritimă care transporta explozibili și care se afla la doar câteva sute de metri de platformă. Acest lucru arată cât de tensionată este situația. De aceea, susținem monitorizarea instalațiilor de către NATO”, a declarat ministrul.

Oficialul român a atras atenția și asupra creșterii frecvenței și gravității incidentelor de securitate din Marea Neagră. Printre amenințările menționate se numără atacurile cu drone, minele marine și loviturile asupra navelor comerciale.

Ministrul de Externe susține că Rusia încearcă să revendice Marea Neagră

În interviul acordat publicației germane, Dan Neculăescu a fost întrebat dacă Rusia încearcă să transforme Marea Neagră într-o a doua strâmtoare Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial, urmând astfel o strategie similară celei atribuite Iranului.

Ministrul a răspuns afirmativ și a susținut că Moscova încearcă să își extindă controlul asupra regiunii.

„Da, și asta. Mai presus de toate, Rusia încearcă să își revendice Marea Neagră. Nimeni altcineva nu ar trebui să se afle acolo. Dar noi suntem acolo: România, Bulgaria, Turcia, Ucraina și alte țări. Avem dreptul să ne apărăm, dar și dreptul la pace”, a afirmat șeful diplomației române.

Acesta a explicat că importanța strategică a Mării Negre depășește granițele Europei, regiunea reprezentând o legătură comercială și geografică între Europa, Caucazul de Sud și Asia Centrală.

„Marea Neagră ne leagă de Caucazul de Sud și de Asia Centrală. Importanța sa depășește cu mult granițele Europei: cerealele sunt transportate prin Marea Neagră către Africa de Nord și statele din Golful Persic. De aceea, țări precum Egiptul și, uneori, chiar India au fost preocupate de situația de securitate din regiune”, a explicat Dan Neculăescu.

România, Bulgaria și Turcia își extind cooperarea navală în Marea Neagră

România, Bulgaria și Turcia colaborează în cadrul grupării navale MCM Black Sea, înființată inițial pentru identificarea și neutralizarea minelor marine din Marea Neagră.

Ulterior, cooperarea dintre cele trei state a fost extinsă și asupra protejării infrastructurii subacvatice. De asemenea, țările participante iau în calcul organizarea unor misiuni comune de căutare și salvare.

Dan Neculăescu a relatat că, în urmă cu aproximativ două săptămâni, colaborarea dintre forțele navale ale celor trei țări a fost testată pentru prima dată într-o situație reală.

O navă a fost avariată în afara apelor teritoriale ale Bulgariei, iar două nave românești, una bulgară și una turcească au intervenit pentru a-i acorda ajutor.

Ministrul a precizat că acest mecanism de cooperare ar putea fi utilizat și pentru protejarea proiectului Neptun Deep.

„Sperăm că vom putea utiliza această cooperare și pentru protejarea Neptun Deep, dacă va fi necesar”, a declarat oficialul român.

În prezent, gruparea navală nu desfășoară misiuni permanente, din cauza costurilor ridicate și a dificultăților de organizare. România dorește însă modificarea acestui sistem, astfel încât cooperarea să poată asigura o prezență mai consistentă în regiune.

UE pregătește un centru de securitate maritimă la Constanța și Varna

Pe lângă inițiativele privind implicarea NATO, Uniunea Europeană intenționează să înființeze un centru de securitate maritimă cu sedii la Constanța, în România, și Varna, în Bulgaria.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis o finanțare de 50 de milioane de euro pentru realizarea proiectului.

În opinia ministrului român de Externe, centrul ar urma să reprezinte prima prezență cu adevărat operațională a Uniunii Europene la Marea Neagră, complementară activităților NATO.

La întâlnirea de joi, 26 noiembrie, de la Berlin, Dan Neculăescu a invitat Germania să participe la această inițiativă și a solicitat o prezență militară germană mai consistentă în România.

La rândul său, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a anunțat că NATO își va intensifica angajamentul în regiunea Mării Negre.

Oficialul german a propus, de asemenea, un armistițiu care să contribuie la securitatea navigației comerciale din regiune.