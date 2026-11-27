Comercianții au venit la Târgul de Crăciun din Capitală, deschis vineri 27 noiembrie, cu o ofertă variată pentru pasionații de bucate tradiționale, din care nu puteau lipsi sarmalele. Din păcate, se pare că „magia Sărbătorilor” a fost răpusă de realitatea crudă a inflației, având în vedere că o porție de sărmăluțe la evenimentul organizat în centrul Bucureștiului costă cu mult peste posibilităție românilor de rând, după cum a avut surpriza să afle și reporterul Gândul. Pe de altă parte, dacă e să comparăm cu prețurile pentru același preparat la restaurante din Capitală, putem observa că la Târgul de Crăciun tariful e chiar mai ridicat.

Evenimentul, organizat cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, în centrul Capitalei, a adunat o mulțime de cetățeni curioși să simtă atmosfera Crăciunului și să deguste din tradiționalele preparate românești.

Standul cu sărmăluțe ademenește trecătorii, iar bucatele arată, într-adevăr, delicioase, gătite „ca la mama acasă”. Prețul, însă, îi face pe mulți să rămână doar cu pofta.

Se pare că inflația, manifestată printr-o scădere economică timp de 12 luni la rând, în contextul măsurilor de austeritate impuse de fostul premier Bolojan, se reflectă și în prețurile de la Târgul de Crăciun. O porție de patru sărmăluțe cu mămăliguță și ardei iute costă 45 de lei la evenimentul de Sărbători din centrul Bucureștiului.

O porție de sarmale de la Târgul de Crăciun, mai scumpă decât la celebrul restaurant „La Cocoșatu”

Totuși, dacă e să facem o comparație cu alte restaurante din Capitală, tradiționalul preparat se vinde mai scump la Târgul de Crăciun. Spre exemplu, o porție de sarmale la popularul restaurant „La Cocoșatu” costă 44 de lei, potrivit informațiilor afișate pe site-ul localului.

O diferență relativ mică față de cei 45 de lei, ceruți de comercianții din Piața Constituției, însă într-un local ai posibilitate să savurezi în condiții mult mai comfortabile, decât în frig, sub cerul liber.

„Porția de sărmăluțe”, între speculă și inflație

Perioada Sărbătorilor de iarnă este un moment în care, de obicei, toate afacerile profită de creșterea cererii de piață, comparativ cu restul anului, așa că majorarea prețurilor, pentru profit, este o consecință directă.

Cu toate acestea, situația economică dificilă în care se află România, generată de criza guvernamentală, dar și de majorarea prețului la combustibil, a contribuit la explozia prețurilor pe piața românească, ceea ce înseamnă că acest Crăciun va fi unul modest pentru majoritatea cetățenilor.