Ministrul Digitalizării, Bogdan Dumitru, a declarat că nu știe ce s-a întâmplat cu Robotul ION, consilierul AI prezentat de Guvern în 2023. Ba mai mult, acesta a făcut și o glumă: „Aș presupune că s-a pensionat”.

Robotul ION, consilierul bazat pe inteligența artificială prezentat de premierul Nicolae Ciucă, a ajuns la pensionare. Ministrul Digitalizării, Bogdan Dumitru, a susținut că nu l-a mai văzut de la prezentarea oficială și că nu știe ce s-a întâmplat cu el.

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Ministrul a explicat că ritmul accelerat de dezvoltare a inteligenței artificiale face ca tehnologia să evolueze radical chiar și într-un interval de câțiva ani. Totodată, ministrul a făcut și o glumă, sugerând că Robotul ION s-a pensionat.

„Aș presupune că s-a pensionat. Dacă nu l-am mai văzut, se presupune că atât i-a fost. În această eră AI timpul extrem de comprimat, cu cel puțin unu-două ordine de mărime”, a declarat vineri seară, la Antena 3 CNN.

„O să mă interesez de el”

După ce a fost întrebat dacă s-a gândit să readucă robotul în activitate, ministrul a precizat că o să se intereseze ce s-a întâmplat cu acesta. Totuși, Bogdan Dumitru a adăugat faptul că ar prefera ca tehnologia din spatele lui ION să fie valorificată la nivelul întregii administrații publice, prin infrastructura digitală a statului.

„Să știți că o să mă interesez de el, însă nu cred că asta e direcția. Aș prefera ca inteligența care l-a propulsat atunci pe ION să stea în infrastructura statului român pe GPU-urile respective și să o folosim toți”, a mai spus ministrul Digitalizării.

Robotul ION a fost prezentat la 1 martie 2023, în timpul unei ședințe de Guvern conduse de Nicolae Ciucă, drept primul consilier guvernamental bazat pe inteligență artificială. Proiectul avea rolul de a colecta opiniile, propunerile și nemulțumirile românilor de pe internet și de a le transmite reprezentanților Executivului.