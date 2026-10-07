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UE vrea să taie 300 milioane de euro pe an din costurile de conformare ale companiilor. Miza pentru România

Gilda Popa
UE vrea să taie 300 milioane de euro pe an din costurile de conformare ale companiilor. Miza pentru România
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Producătorii europeni ar putea avea acces gratuit la mii de standarde tehnice pe care le folosesc pentru a demonstra că produsele lor respectă legislația UE, potrivit unei propuneri prezentate recent de Comisia Europeană. Măsura vizează în special companiile care proiectează, fabrică sau testează produse pentru piața europeană – de la jucării și baterii până la echipamente și sisteme de securitate cibernetică – și care trebuie să transforme cerințele generale din legislație în specificații tehnice concrete.

Executivul comunitar vrea, de asemenea, să rezolve o problemă cu care se confruntă companiile: noile cerințe legislative intră adesea în vigoare înainte ca firmele să aibă la dispoziție informațiile tehnice necesare pentru a le respecta.

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CE își propune să accelereze inovația

De asemenea, CE își propune să reducă timpul mediu de elaborare a unui standard european de la șase la patru ani și estimează că reforma ar putea genera economii de aproximativ 300 de milioane de euro pe an la costurile de conformare ale companiilor. Inițiativa urmărește să ajute companiile europene să lanseze mai rapid produse pe piață și să aibă o influență mai mare asupra regulilor tehnice utilizate la nivel internațional.

„Standardele pot fi tehnice, dar sunt și strategice: cei care stabilesc standardele influențează tehnologiile, produsele și piețele de mâine”, a declarat Stéphane Séjourné, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene.

Ce înseamnă pentru companii eliminarea costurilor cu standardele UE

În prezent, există aproximativ 27.000 de standarde europene, dintre care 3.650 sunt armonizate pentru a susține companiile în respectarea legislației și politicilor europene.  Comisia leagă inițiativa de hotărâri ale instanțelor europene potrivit cărora standardele la care face trimitere legislația UE fac parte din dreptul Uniunii și trebuie să fie disponibile gratuit. Pentru companii, schimbarea ar însemna acces direct la documente pe care în prezent ar putea fi nevoite să le cumpere înainte de a proiecta sau testa produsele.

„Se estimează că aceste schimbări vor genera pentru companii economii de aproximativ 300 de milioane de euro pe an la costurile de conformare, contribuind în același timp la introducerea mai rapidă pe piață a soluțiilor inovatoare”, precizează reprezentanții Comisiei.

Concret, Comisia Europeană propune reducerea timpului mediu de elaborare a unui standard de la șase la patru ani, creșterea participării IMM-urilor, cercetătorilor, inovatorilor, societății civile și autorităților publice și acces gratuit la standardele armonizate care sprijină legislația UE. Inițiativa legislativă va fi analizată de Parlamentul European și Consiliul UE.

Legea intră în vigoare, dar instrucțiunile tehnice ajung mai târziu

O lege poate stabili, de exemplu, că o jucărie trebuie să fie sigură, fără să stabilească în detaliu toate testele pe care producătorul trebuie să le efectueze. Standardul tehnic oferă aceste detalii. Respectarea unui standard recunoscut le oferă companiilor o metodă deja stabilită prin care pot demonstra că produsul lor îndeplinește cerințele europene relevante.

Firmele pot folosi și alte metode, însă trebuie să demonstreze că acestea respectă cerințele legale. Standardele sunt, astfel, cu atât mai importante pentru companiile mici, care au resurse limitate pentru a-și dezvolta propriile metode de testare și conformare. Standardele comune le permit, de asemenea, companiilor să comercializeze același produs pe întreg teritoriul UE.

Problema este că elaborarea acestor documente poate dura ani de zile. Comisia estimează că procesul durează, în medie, șase ani și vrea să reducă perioada la patru ani. Între timp, companiile pot fi deja obligate să respecte legislația, fără să aibă la dispoziție orientările tehnice menite tocmai să le ajute să facă acest lucru.

Acces gratuit la standarde, dar apare problema finanțării

În prezent, standardele sunt adesea vândute de organizațiile care le elaborează, chiar dacă acestea reprezintă un instrument important pentru respectarea legislației publice. Propunerea Comisiei ar face disponibile gratuit, prin platforme online dedicate, aproximativ 3.650 de standarde asociate legislației europene.

Măsura ridică însă o întrebare privind finanțarea organizațiilor care elaborează aceste standarde. Comisia susține că standardele armonizate reprezintă doar o parte redusă din veniturile organismelor europene de standardizare. Executivul comunitar indică drept exemplu ETSI, organismul de standardizare în domeniul telecomunicațiilor, care oferă deja gratuit standardele sale, și sugerează că noi servicii digitale ar putea genera alte surse de venit.

Reforma ar obliga și organismele naționale de standardizare să reducă costurile de participare pentru companiile mici. Acestea ar avea astfel o oportunitate mai mare de a participa la elaborarea specificațiilor tehnice pe care ulterior vor trebui să le folosească.

 

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