Liderul nord-coreean Kim Jong Un a primit personal scrisorile de acreditare din partea a 10 ambasadori străini la Phenian pentru prima dată în ultimii 30 de ani, scrie The Telegraph.

Liderul Coreei de Nord a primit scrisorile de acreditare de la 10 ambasadori, inclusiv europeni, într-o ceremonie care a fost organizată ultima dată în urmă cu zeci de ani de fondatorul statului, Kim Il Sung. Printre țările reprezentate s-au numărat Suedia, Republica Cehă, Indonezia, Vietnam, Brazilia, Rusia, India, Filipine, Thailanda și Bangladesh.

Kim Jong Un a declarat în cadrul discursului că este „gata să consolideze legăturile de prietenie și cooperare cu toate celelalte țări care respectă suveranitatea statului nostru și sunt prietenoase față de noi”, potrivit presei de stat.

Fiecare ambasador a fost așezat într-un fotoliu roșu, înainte de a se ridica în picioare unul câte unul și a îndrepta spre podium. Fiecare dintre aceștia s-a înclinat în fața liderului nord-coreean, apoi și-a înmânat scrisorile de acreditare și i-a strâns mâna.

În tot acest timp, sora lui Kim, Kim Yo-jong, șefa partidului de guvernământ din Coreea de Nord, a urmărit evenimentul de pe margine.

Ceremonia a avut loc la câteva zile după ce liderii mondiali, inclusiv Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, s-au reunit în China pentru reuniunea summitului APEC. Înainte de summit, au circulat zvonuri că liderul de la Phenian ar putea participa și el și ar urma să aibă o întâlnire bilaterală cu președintele american.

Multe ambasade și-au închis sau și-au redus semnificativ prezența în Coreea de Nord în timpul pandemiei de COVID, deoarece Phenianul a impus una dintre cele mai stricte carantine din lume. Chiar și diplomații ruși, considerați mai prietenoși cu regimul decât celelalte naționalități, au plecat în masă, invocând lipsa medicamentelor și a produselor de primă necesitate.

Suedia a devenit prima ambasadă occidentală care s-a redeschis în 2024, urmată de Polonia, în timp ce altele, inclusiv ambasadele Marii Britanii și Germaniei, nu s-au redeschis încă.

În martie, regimul a instituit, de asemenea, o revizuire constituțională prin care diplomații străini își vor prezenta scrisorile de acreditare președintelui Comisiei pentru Afaceri de Stat, o funcție deținută și de Kim.

Anterior, acest rol a fost îndeplinit de președintele Comitetului permanent al Adunării Populare Supreme, organul legislativ al Coreei de Nord.