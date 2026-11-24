Un elicopter al armatei Turciei s-a prăbușit marți în timpul unui zbor de antrenament în provincia Eskişehir, din centrul țării. Ministerul Apărării a anunțat că toți cei cinci militari aflați la bord au decedat, scrie Reuters.

Elicopterul AS-532 Cougar, un model bimotor de fabricație franceză, care aparținea Comandamentului Forțelor Aeriene turce, s-a prăbușit într-o zonă rurală deschisă. Autoritățile turce nu au comunicat încă motivul prăbușirii, dar s-a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Acest incident are loc la doar 12 zile după o altă tragedie aviatică similară în Turcia. Pe 12 noiembrie, un elicopter militar Sikorsky S-70 s-a prăbușit în provincia Malatya, accident soldat cu moartea a patru militari. Nici pentru acel incident nu a fost oferită până acum o explicație oficială.