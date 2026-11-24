Ministrul delegat al Digitalizării și Inteligenței Artificiale, Bogdan Dumitru, susține că România ar trebui să se alinieze unei eventuale decizii la nivelul Uniunii Europene (UE) privind restricționarea accesului copiilor pe rețelele sociale,pragul discutat la nivel comunitar fiind de 15 ani. Oficialul afirmă că marile platforme online trebuie să pună la dispoziția statelor instrumente reale de verificare a vârstei, una dintre soluțiile avute în vedere fiind utilizarea portofelului electronic.

Demnitarul a catalogat interzicerea accesului minorilor pe rețelele de socializare drept un subiect „extrem de sensibil” și a subliniat că o astfel de măsură trebuie adoptată coordonat cu celelalte state europene, fără a fi percepută drept o impunere și păstrând un rol important pentru părinți.

„Din perspectiva funcției, pot spune că ar fi bine să ne aliniem, adică să luăm o decizie împreună cu Europa. Și acolo există un proiect de lege, există dezbateri. Vârsta, dacă nu mă înșel, ar fi de 15 ani”, a declarat Bogdan Dumitru, la Digi 24.

Totodată, ministrul consideră că asupra companiilor care administrează rețelele sociale trebuie exercitată o presiune mai mare pentru a conștientiza impactul asupra minorilor și pentru a oferi statelor instrumente eficiente de control.

Cum ar putea fi verificată vârsta utilizatorilor: varianta portofelului electronic

Bogdan Dumitru a explicat că sistemul actual, în care utilizatorii declară pe propria răspundere vârsta la crearea unui cont, este insuficient și poate fi înlocuit cu mecanisme tehnice mult mai sigure.

Una dintre opțiunile analizate este integrarea portofelului electronic, soluție care ar confirma că utilizatorul îndeplinește condiția de vârstă fără a obliga persoana să își divulge toate datele personale către platforma online.

„Putem să introducem folosirea portofelului electronic și înregistrarea într-o rețea să fie făcută cu portofel electronic,pentru că există posibilitatea să îi spui rețelei sau locului în care îți faci cont că ai o anumită vârstă, fără să dai toate datele”, a explicat ministrul Digitalizării.

Relația cu marile platforme online și accesul autorităților la date în timp real

Referindu-se la colaborarea dintre autoritățile române și rețelele sociale, criticată în contextul alegerilor prezidențiale anulate din 2024, când oficialii de la București au reclamat lipsa de reacție a platformelor, Bogdan Dumitru a admis că Uniunea Europeană dispune de pârghii mult mai puternice decât un stat membru care acționează pe cont propriu.

„Nu am fost atunci în acel demers. Într-adevăr, cred că Uniunea Europeană are un călcâi mai puternic cu care poate să apese pe frână. Și lucrul ăsta se întâmplă inclusiv cu România la masă”, a afirmat oficialul.

Demnitarul a precizat că a participat recent la o reuniune dedicată unei noi etape a unui proiect european menit să faciliteze accesul rapid, în timp real, al autorităților la datele deținute de platformele online.

„Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în cazul nostru în 2024, ar fi fost mult mai ușor sau util dacă am fi avut informațiile respective în timp real și capacitatea statului să le fi procesat tot în timp real. Poate că lucrurile stăteau ușor diferit”, a adăugat Bogdan Dumitru.