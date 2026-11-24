Invitată la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, liberala Nicoleta Pauliuc a susținut că încă se află în funcția de prim-vicepreședinte, dar nu știe exact până când, pentru că mâine, la ora 9:00, este programată o ședință de urgență și crede că Bolojan se pregătește să scape de câțiva membri. De asemenea, Nicoleta Pauliuc a mai relatat că este victima unei campanii de denigrare în mediul online, în spatele căreia s-ar afla chiar colegi de partid, și a afirmat că are dovezi pe care le va prezenta curând. Urmărește emisiunea întreagă aici.

Nicoleta Pauliuc a relatat că este posibil să fie exclusă din partid după ședința PNL de mâine

Nicoleta Pauliuc a afirmat că momentan încă are funcția de prim-vicepreședinte PNL, dar s-a arătat nesigură dacă va rămâne cu aceasta. Liberala a spus că mâine, în jurul orei 9:00, Partidul Național Liberal are programată o ședință de urgență, unde este posibil ca Bolojan să excludă mai mulți membri, printre care și pe ea. Aceasta a accentuat ideea că în statutul PNL nu există o astfel de sancțiune pentru parlamentarii care nu respectă deciziile politice.

„Sunt încă prim-vicepreședinte. Nu m-au exclus încă. Cred că mâine, la ora 9:00, este programată o ședință de urgență a grupului și cred că atunci ar putea avea loc o discuție. Vom vedea mâine ce se întâmplă. Da, este posibil să mă excludă. Cu toate că în statutul PNL nu există o astfel de sancțiune pentru parlamentarii care nu respectă deciziile politice”, a relatat liberala Nicoleta Pauliuc.

Liberala acuză colegii de partid că sunt implicați într-o campanie de denigrare împotriva ei

Liberala a povestit un alt episod în care a cerut Biroului Politic Național să i se spună dacă banii partidului au fost folosiți pentru campanii online și i s-a confirmat că nu există astfel de cheltuieli. Nicoleta Pauliuc a acuzat că, în ultima perioadă, ea și familia ei sunt ținta unei campanii de denigrare, iar conturile ar aparține chiar colegilor de partid. Aceasta a confirmat că are dovezi clare și le va prezenta în următoarea perioadă. De asemenea, a făcut o comparație și a afirmat că genul acesta de campanii de denigrare la care este supusă ea este mult mai puternic decât cel din perioada lui Călin Georgescu.

„La un moment dat, în Biroul Politic Național, am cerut să ni se spună dacă din banii partidului sunt folosite sume pentru campanii de presă sau campanii online. Mi s-a spus că nu există astfel de cheltuieli.

Eu acuzam atunci existența unor liste negre, pe care sunt trecuți colegi din partid. În ultima perioadă, eu și familia mea suntem ținta unei campanii de denigrare pe rețelele de socializare, prin conturi administrate de colegi de-ai mei din partid. Am dovezi și le voi prezenta în curând, pentru ca oamenii să vadă exact despre ce este vorba.

Ar trebui să ne punem întrebarea dacă astfel de campanii sunt făcute gratuit. Ceea ce am observat este că această campanie este mult mai puternică decât cea din perioada lui Georgescu”, a mai relatat Nicoleta Pauliuc la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Cum a ajuns Nicoleta Pauliuc în conflict cu Ilie Bolojan

Conflictul dintre senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc și liderul partidului, Ilie Bolojan, s-a amplificat în 2026, pe fondul disputelor privind conducerea formațiunii și susținerea Guvernului propus de Adrian Veștea. Pauliuc s-a numărat printre liberalii care au contestat în instanță hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie. În noiembrie, conducerea PNL le-a cerut contestatarilor să renunțe la procese, sub amenințarea excluderii. Pe 21 noiembrie, Pauliuc a fost demisă și de la conducerea Organizației Femeilor Liberale.

Pauliuc a contestat deciziile conducerii PNL

Primele reproșuri au apărut în februarie 2026, când Nicoleta Pauliuc l-a acuzat pe Ilie Bolojan că marginalizează liberalii la împărțirea funcțiilor și că oferă poziții unor persoane din USR, REPER și SENS.

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Conflictul s-a amplificat în iunie, după ce Bolojan a decis ca PNL să nu susțină Guvernul propus de Adrian Veștea. Pauliuc s-a aflat printre liberalii care s-au opus acestei decizii.

Pe 21 iunie, Ilie Bolojan a fost reales președintele PNL, în cadrul Congresului Extraordinar. Patru zile mai târziu, Nicoleta Pauliuc și alți 17 liberali au contestat în instanță hotărârile congresului. Tribunalul București a suspendat ulterior efectele acestora, iar apelul PNL a fost respins pe 21 iulie. În noiembrie, Bolojan le-a cerut contestatarilor să își retragă procesele în termen de zece zile, sub amenințarea excluderii din partid.

Pauliuc, demisă de la conducerea femeilor liberale

Pe 21 noiembrie, Biroul Politic Național al Organizației Femeilor Liberale a votat demiterea Nicoletei Pauliuc din funcția de președinte. Din cele 45 de voturi exprimate, 42 au fost pentru demitere, două împotrivă și unul nul.

Organizația Femeilor Liberale a justificat decizia prin lipsa implicării și a coordonării organizației la nivel național în ultimii doi ani. Pauliuc nu a recunoscut votul și a anunțat că va contesta hotărârea în instanță.