Curtea Supremă de Casație din Bulgaria a respins solicitarea formulată de lichidatorul judiciar al Euroins România (EIRO), CITR, prin care se cerea anularea deciziei tribunalului internațional de arbitraj de la Sofia. Aceasta confirmase valabilitatea contractului de reasigurare încheiat între asigurătorul intrat în faliment, după retragerea licenței de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), și EIG Re, precum și dreptul legal al reasigurătorului de a păstra prima achitată de compania românească, potrivit informațiilor disponibile și hotărârii instanței, scrie Mediafax.

Decizia definitivă pronunțată la Sofia confirmă valabilitatea juridică a contractului de reasigurare încheiat cu EIG Re (actual Phoenix Re), reasiguratorul Euroins Insurance Group (EIG), grupul bulgar care deținea Euroins România înainte de intrarea în faliment.

În acest context, Euroins România, prin administratorul judiciar CITR, este obligată să achite cheltuieli de judecată de aproximativ 13 milioane de euro (circa 66 de milioane de lei).

Hotărârea instanței bulgare întărește poziția echipei de apărare a grupului din Bulgaria, atât în litigiile aflate pe rol în România, cât și în cele două proceduri de arbitraj de la Washington, fiind relevantă inclusiv în perspectiva unei posibile acțiuni la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, potrivit Mediafax.

Curtea Supremă de Casație (CSC) din Sofia, instanța supremă de apel din Bulgaria, a respins recent solicitarea formulată de lichidatorul român privind anularea deciziei pronunțate în iulie 2024 de Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Institutul de Drept Internațional Privat din Bulgaria, respectiv Tribunalul Internațional de Arbitraj din Sofia. Acea decizie confirmase legalitatea și valabilitatea contractului de reasigurare încheiat între Euroins România și EIG cu aproximativ o lună și jumătate înainte ca licența companiei să fie retrasă.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România a retras licența Euroins România, lider al pieței RCA la acel momen, la 17 martie 2023, decizie care a condus la falimentul asigurătorului în luna iunie a aceluiași an. Ulterior, pe lângă procesele din instanțele naționale, Eurohold a inițiat două acțiuni împotriva statului român la Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor privind Investițiile (ICSID), solicitând despăgubiri totale de peste un miliard de euro.

În raportul privind cauzele falimentului, finalizat în aprilie 2024, CITR a identificat mai multe deficiențe de ordin operațional și financiar care au contribuit la prăbușirea companiei, inclusiv „încheierea contractului cu EIG Re, prin care active financiare constând în titluri de valoare, creanțe din reasigurare și numerar în casă, în valoare totală de peste 1,5 miliarde de lei, au fost transferate de la societate; acest contract este înaintat judecătorului de faliment spre examinare.”

Care sunt consecințele deciziei

Prin hotărârea sa, Curtea Supremă de Casație respinge în esență toate solicitările CITR, care urmăreau anularea deciziei arbitrale și declararea nulității contractului de reasigurare.

Potrivit autorităților bulgare, efectele juridice directe sunt clare: EIG Re își păstrează garanția constituită de Euroins România în baza contractului, situație considerată de partea română drept o deturnare de active. CITR pierde posibilitatea de a cere recuperarea acestor fonduri în instanțele din Bulgaria, iar lichidatorul va trebui să achite o taxă judiciară considerabilă, de 12,77 milioane de euro, la care se adaugă costurile serviciilor juridice utilizate la Sofia.

Oficialii bulgari consideră că decizia instanței supreme ar putea reprezenta un moment de cotitură în evoluția litigiilor legate de Euroins România, având în vedere că acest contract a fost unul dintre principalele puncte de dispută între autoritățile române și grupul de asigurări din Sofia.

„Contractul de reasigurare reprezintă un pas important în acest caz complex și are un impact direct asupra adecvării capitalului asigurătorului român aflat în faliment. Valabilitatea acestui contract poate fi acceptată ca probă în viitoarele bătălii juridice, demonstrând că EIRO era o companie cu capital adecvat și solvabilă la data revocării licenței (17 martie 2023) și că era capabilă să-și acopere fără nicio dificultate cheltuielile și datoriile curente și viitoare rezultate din cererile de despăgubire și daune, garantate de reasiguratorul Grupului EIG și de reasiguratorii europeni cu care EIG Re colaborase. În plus, aceasta este și evaluarea din raportul actuarului internațional angajat în martie 2023 de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care este acționar minoritar în EIG”, au declarat reprezentanții EIG pentru Mediafax.

În plus, în urma acestei hotărâri, CITR este obligată să achite aproape 13 milioane de euro cu titlu de cheltuieli de judecată către instanța bulgară, după ce nu a reușit să obțină anularea deciziei arbitrale. În iulie 2024, reprezentanții CITR declarau pentru Economica că hotărârea tribunalului de arbitraj din Sofia nu are relevanță pentru procedura de faliment din România și că Tribunalul București este singura instanță competentă să se pronunțe asupra legalității anulării contractului de reasigurare.

„Tribunalul din București judecă acțiunea de anulare a contractului de reasigurare încheiat între EUROINS și EIG RE și este singura instanță competentă, în conformitate cu dispozițiile legale, să se pronunțe asupra legalității unui astfel de contract, având în vedere că EUROINS face obiectul unei proceduri de faliment reglementate de legislația română. Pronunțarea unei hotărâri de către instanța de arbitraj din Bulgaria nu are niciun impact asupra desfășurării cauzei pendinte în fața Tribunalului din București, care urmărește anularea efectelor contractului de reasigurare, spre deosebire de acțiunea inițiată de EIG RE, care a avut ca obiect stabilirea legalității contractului în conformitate cu legislația bulgară. Următoarea ședință în cadrul acțiunii în anulare este programată pentru 13 septembrie 2024”, a declarat Alina Popa, coordonatoarea echipei CITR, pentru Economica, cea care gestionează falimentul Euroins, în iulie 2024.

„Aceasta ridică următoarea întrebare: dacă lucrurile stau așa, de ce s-a angajat CITR în această acțiune la Sofia și de ce provoacă acum pierderi de peste 66 de milioane de lei contribuabililor români? Pe lângă cheltuielile de judecată, trebuie luate în calcul și onorariile avocaților plătite la Sofia și, potrivit informațiilor noastre, lichidatorul a angajat una dintre cele mai scumpe firme de avocatură din Sofia, în speranța de a câștiga procesul în fața Curții Supreme de Casație. „Ce încerca CITR să demonstreze dacă arbitrajul de la Sofia era irelevant și de ce a lansat atunci această ofensivă?”, au declarat sursele din Sofia.

Totodată, compania-mamă Euroins Insurance Group, alături de acționarii săi Eurohold și BERD, a propus în repetate rânduri soluționarea amiabilă a disputei privind contractul de reasigurare, în beneficiul creditorilor și al părților afectate.

„A existat chiar o propunere publică concretă din partea lor de a reînnoi contractul de reasigurare și de a transfera portofoliul Euroins România către Euroins Bulgaria, prin care grupul bulgar ar fi preluat toate costurile actuale și viitoare legate de cererile de despăgubire și daunele pentru părțile vătămate și clienții EIRO — o ofertă extrem de nefavorabilă pentru partea bulgară, care garanta doar anumite costuri, dar niciun venit pentru grupul bulgar. Atât autoritățile române, cât și CITR au rămas tăcute, surde și oarbe la această propunere și nu au reacționat în niciun fel, iar acum, fie că le place sau nu, vor plăti prețul – activele rămân la reasiguratorul bulgar, iar lichidatorul CITR datorează instanței bulgare suma substanțială de 66 de milioane de lei”, subliniază analiștii pentru Mediafax.

Contextul conflictului

Disputa juridică în jurul Euroins România a escaladat în martie 2023, odată cu retragerea licenței de către ASF. Autoritățile române au contestat atunci și contractul de reasigurare cu EIG Re, susținând că acesta ar fi permis transferul activelor din România către Bulgaria.

De cealaltă parte, reprezentanții Euroins au susținut că acordul asigura acoperirea tuturor obligațiilor de despăgubire, prezente și viitoare, către clienți, în schimbul unei prime plătite reasigurătorului. Potrivit oficialilor bulgari, contractul includea și o clauză retroactivă, iar obligațiile anterioare ale asigurătorului ar fi fost deja acoperite în baza acestuia.

Conform calculelor grupului bulgar, doar între începutul anului 2023 și 17 martie, EIG Re ar fi plătit despăgubiri de 461 de milioane de lei către Euroins România. În plus, compania s-ar fi angajat să acopere un deficit de rezerve de 605 milioane de lei și ar fi furnizat o injecție imediată de capital de 262 de milioane de lei.

Reprezentanții grupului susțin că, în urma acestor operațiuni, valoarea totală a fondurilor și serviciilor oferite depășește cu 498 de milioane de lei prima plătită de asigurătorul român, ceea ce ar însemna că reasigurătorul nu este dator, ci, dimpotrivă, are de recuperat bani.

Cronologia cazului de arbitraj de la Sofia

CITR a contestat la Curtea Supremă din Sofia decizia arbitrală din 2 iulie 2024, care confirmase validitatea contractului de reasigurare semnat la 9 februarie 2023 între Euroins România și EIG Re.

Astfel, potrivit reprezentanților companiei, acordul a fost încheiat după ce conducerea ASF ar fi încetat să mai recunoască alte contracte de reasigurare ale companiei, acceptate anterior fără probleme.

„Deși Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria, care este autoritatea de reglementare directă a EIG Re, a confirmat solvabilitatea acestui reasigurator bulgar într-o scrisoare adresată autorității de reglementare din România la 14 martie 2023, ASF a ignorat complet noul contract de reasigurare al Euroins România și, la 17 martie 2023, a revocat licența asigurătorului român pe baza unor argumente controversate, dintre care unele se exclud reciproc — în primul rând pe motiv că autoritatea de reglementare identificase un deficit de capital cauzat tocmai de decizia autorității de a nu mai recunoaște contractele de reasigurare ale companiei ca fiind valabile de ani de zile, și în al doilea rând, din motive care nu erau nici financiare, nici economice, și anume o sancțiune pentru încălcări, așa cum a sugerat public purtătorul de cuvânt al autorității române presei la momentul respectiv”, au subliniat experții consultați de Mediafax.

Potrivit acestora, vicepreședintele ASF responsabil de sectorul asigurărilor, Cristian Roșu, a recunoscut la acel moment că Euroins își plătea obligațiile curente la timp, afirmând totodată că retragerea licenței a avut rolul de a „curăța piața”.

„Undeva în negura trecutului se află dreptul fiecărui asigurător, care decurge din Directiva europeană Solvabilitate II și este transpus în legislația națională a fiecărui stat membru: dacă autoritatea de reglementare identifică un deficit de capital, asigurătorului i se acordă o perioadă de șase luni pentru a remedia neconformitatea cu Cerința de Capital de Solvabilitate (SCR) sau, respectiv, o perioadă de trei luni pentru a remedia neconformitatea cu Cerința de Capital Minim (MCR) . Acest mecanism nu a fost respectat de autoritatea de reglementare din România, care a revocat direct licența. În cele din urmă, revocarea licenței EIRO a dus automat la declararea insolvenței Euroins România trei luni mai târziu – pe 9 iunie”, subliniază avocații din sectorul asigurărilor.

Motivarea Curții Supreme din Sofia

Hotărârea Curții Supreme din Sofia este definitivă și nu mai poate fi contestată. Instanța a stabilit că decizia este validă și că EIG Re are dreptul de a păstra prima plată, după rezilierea contractului generată de retragerea licenței Euroins.

În urma acestei decizii, CITR va trebui să suporte și cheltuielile de judecată, estimate la aproape 13 milioane de euro, costuri care, potrivit unor opinii, vor afecta indirect creditorii și contribuabilii români.

Judecătorii au concluzionat că procedura arbitrală s-a desfășurat cu respectarea legislației europene și bulgare și că nu există motive pentru anularea totală sau parțială a contractului.

De asemenea, instanța a respins argumentele CITR potrivit cărora arbitrajul ar fi fost stabilit pentru a facilita transferul activelor, precum și suspiciunile legate de imparțialitatea arbitrilor.

Procedurile în curs

În prezent, litigiile continuă la București, iar la ICSID, la Washington, sunt în desfășurare două proceduri de arbitraj împotriva statului român, inițiate de Eurohold și EIG International, cu pretenții de peste 1 miliard de euro.

Decizia Curții Supreme din Bulgaria este considerată esențială pentru grupul bulgar, care apreciază că aceasta îi consolidează poziția în aceste litigii.

Confirmarea definitivă a validității contractului de reasigurare oferă holdingului din Sofia un avantaj important în arbitrajele internaționale, care vizează retragerea licenței și falimentul ulterior al Euroins România.

„Legalitatea confirmată a contractului de reasigurare în Bulgaria respinge în mod direct principalele argumente ale autorității de reglementare din România, care au stat la baza închiderii companiei”, au declarat oficialii bulgari pentru Mediafax.

În paralel, există posibilitatea ca situația să ajungă și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Totodată, la Sofia au fost inițiate acțiuni în justiție împotriva lichidatorului CITR și a unor membri ai conducerii acestuia, ceea ce ar putea complica evoluția cazului.

