Prima pagină » Economic » Emisiunea de obligațiuni a Eurohold, sprijin pentru dezvoltarea celei mai mari rețele electrice din Bulgaria, pilon pentru securitatea și conectivitatea Europei Centrale și de Est

Emisiunea de obligațiuni a Eurohold, sprijin pentru dezvoltarea celei mai mari rețele electrice din Bulgaria, pilon pentru securitatea și conectivitatea Europei Centrale și de Est

Ruxandra Radulescu
10 mart. 2026, 19:11, Economic
Emisiunea de obligațiuni a Eurohold, sprijin pentru dezvoltarea celei mai mari rețele electrice din Bulgaria, pilon pentru securitatea și conectivitatea Europei Centrale și de Est

O parte din banii pe care grupul bulgar Eurohold i-a atras prin emisiunea internațională de obligațiuni este folosită pentru consolidarea și dezvoltarea celei mai mari rețele de distribuție din Bulgaria, cu peste trei milioane de clienți, au explicat oficialii Eurohold, transmite Mediafax.

Eurohold Bulgaria AD este un grup energetic și financiar care operează în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, listat la Bursa de Valori din Bulgaria și Varșovia. Eurohold este compania-mamă a Euroins Insurance Group AD (EIG), care operează în 11 țări din regiune. Eurohold deține și Electrohold, important grup energetic din Bulgaria și proprietarul celui mai mare distribuitor, furnizor și comerciant de energie electrică din țară, cu 3.000 de angajați și peste 3 milioane de clienți.

„Peisajul energetic din Europa de Sud-Est a atins o piatră de hotar financiară majoră pe 15 mai 2025, odată cu anunțarea finalizării cu succes a primei sale emisiuni de obligațiuni în valoare de 500 de milioane de euro.

Această tranzacție nu este doar o majorare de capital reprezintă prima emisiune internațională de obligațiuni de referință de către o corporație privată bulgară și una dintre puținele companii din întreaga regiune a Europei de Est care a emis cu succes o astfel de emisiune de obligațiuni, semnalând o nouă eră de maturitate și independență financiară pentru sectorul privat din regiune”, a explicat oficialii Eurohold, pentru Mediafax.

JP Morgan a acționat ca Unic Bookrunner, Lead Manager și consultant în rating pentru unitatea Eurohold.

O poveste de succes pentru Europa de Est

Unitatea Eurohold a debutat cu succes cu ratinguri de Ba2 (perspectivă stabilă) de la Moody’s și BB (perspectivă stabilă) de la Fitch, în contextul în care obținerea unui rating de credit de nivel înalt este un obstacol semnificativ pentru companiile din piețele emergente și în curs de dezvoltare.

„Pentru o companie privată de utilități din Europa de Est, aceste ratinguri reprezintă un vot profund de încredere în profilul de credit robust al companiei”, arată oficialii grupului.

Aceștia au detaliat aspectele tehnice ale emisiunii, care demonstrează că soliditatea creditului a fost validată imediat de piețele globale:

Suprasubscriere masivă: Portofoliul final de comenzi a atins peste 1,4 miliarde EUR , reprezentând o suprasubscriere de 2,8 ori.

Compresia randamentului: Cererea ridicată a permis EEEC să stabilească prețul obligațiunilor la un randament de 6,500%, comprimând prețul cu 25-50 de puncte de bază față de discuțiile inițiale privind prețul.

Bază diversă de investitori : Obligațiunile au fost alocate la peste 60 de investitori de înaltă calitate din 17 țări, inclusiv o participare semnificativă din Marea Britanie, Europa și SUA.

Un pilon pentru securitatea și conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Est

Potrivit oficialilor grupului, această emisiune de obligațiuni servește drept garant esențial pentru securitatea energetică în întreaga regiune a Europei Centrale și de Est (CEE).

„Prin asigurarea unei finanțări internaționale stabile și pe termen lung, filiala energetică a Eurohold consolidează integritatea operațională a celui mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică din Bulgaria, care deservește peste trei milioane de consumatori”, au transmis reprezentanții Eurohold.

„Acest aflux financiar asigură că rețeaua regională rămâne rezistentă și interconectată, facilitând fluxuri de energie mai eficiente peste granițe, în peninsula balcanică și în întreaga regiune CEE și SEE.

Într-o epocă în care independența energetică este primordială, o astfel de injecție robustă de capital permite grupului să mențină o infrastructură de înaltă calitate, atenuând astfel riscurile de aprovizionare și consolidând „coloana vertebrală” energetică care conectează Bulgaria la piețele mai largi din CEE, inclusiv România și Grecia”, au precizat oficialii.

Program strategic de investiții și capital de capital

Succesul acestei emisiuni pe 5 ani (cu scadență în 2030) oferă fundația solidă necesară pentru a garanta operațiunile regionale masive ale grupului, precum și programul și obiectivele ambițioase de cheltuieli de capital (CAPEX), arată grupul.

La solicitarea Mediafax, oficialii grupului au detaliat principalele destinații ale sumelor câștigate prin această emisiune majoră.

Cele 500 de milioane de euro din venituri sunt alocate strategic pentru a asigura stabilitatea și creșterea pe termen lung pentru Electrohold, parte a Eurohold:

Program ambițios de investiții și refinanțare a datoriilor:

O utilizare principală a fondurilor este rambursarea integrală a unei facilități sindicalizate senior existente, eficientizând efectiv structura datoriilor companiei și eliberând capital pentru proiecte mari de infrastructură și investiții în sectorul energetic.

Extinderea infrastructurii verzi: Capitalul susține gestionarea continuă a diverselor unități, inclusiv Electrohold Green, specializată în dezvoltarea de sisteme și proiecte de energie regenerabilă și stocare, și Electrocharge , o rețea de sprijini dezvoltarea și modernizarea în continuare a celei mai mari rețele electrice din Bulgaria stații de încărcare pentru vehicule electrice cu capacități de până la 180 kW.

Modernizarea tehnologică și modernizarea celei mai mari rețele electrice (58.000 km²) operată de ERM West, cel mai mare distribuitor de energie din țară, parte a subholdingului de energie al Eurohold, precum și de Electrohold ICT , care furnizează servicii complexe de tehnologia informației și comunicațiilor, esențiale pentru o rețea inteligentă și modernă.

Lichiditate la nivel de deținere : Emisiunea facilitează rambursări anticipate programate și anticipate ale facilităților la nivelul companiei holding, asigurând că întregul ecosistem Eurohold rămâne sănătos din punct de vedere financiar.

„Prin navigarea cu succes pe piețele internaționale de capital datorate, unitatea Eurohold a dovedit că firmele private din Europa de Est pot atrage capital global de top pentru a finanța tranziția către un viitor energetic modern și sigur”, au conchis oficialii Eurohold.

FOTO: Eurohold

Recomandarea video

Citește și

Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic
19:19
Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic
AUTO Motivele pentru care Volkswagen va da afară 50.000 de oameni în Germania, din anul 2030
17:19
Motivele pentru care Volkswagen va da afară 50.000 de oameni în Germania, din anul 2030
ULTIMA ORĂ Nu sunt bani pentru nimic, taie de peste tot, dar Bolojan a găsit bani în plus pentru servicii. SRI primește cu 14% mai mulți bani în 2026. La ce sumă amețitoare ajunge bugetul Serviciului Roman de Informații și care e situația la celelalte servicii secrete
14:32
Nu sunt bani pentru nimic, taie de peste tot, dar Bolojan a găsit bani în plus pentru servicii. SRI primește cu 14% mai mulți bani în 2026. La ce sumă amețitoare ajunge bugetul Serviciului Roman de Informații și care e situația la celelalte servicii secrete
ULTIMA ORĂ Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
14:11
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
ECONOMIE O nouă zi, o nouă scumpire la pompă. Cu cât au crescut prețurile pentru un litru de benzină și de motorină
13:29
O nouă zi, o nouă scumpire la pompă. Cu cât au crescut prețurile pentru un litru de benzină și de motorină
REACȚIE Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”
12:08
Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Adolescenții de astăzi dorm mult mai puțin decât cei de la finalul anilor 2000
TEHNOLOGIE Apple pregătește noua gamă de produse „Ultra”: iPhone pliabil, MacBook cu ecran tactil și o nouă generație de AirPods echipate cu camere
19:51
Apple pregătește noua gamă de produse „Ultra”: iPhone pliabil, MacBook cu ecran tactil și o nouă generație de AirPods echipate cu camere
CONTROVERSĂ JD Vance, vicele lui Trump și potențial candidat la președinția SUA în 2028, este „dat dispărut”. Zvonuri: S-ar fi certat cu Trump pe tema Iranului
19:44
JD Vance, vicele lui Trump și potențial candidat la președinția SUA în 2028, este „dat dispărut”. Zvonuri: S-ar fi certat cu Trump pe tema Iranului
INEDIT Oamenii de știință vin cu avertismente asupra consumului de cartofi cu rădăcini. Pericol pentru sănătate
19:40
Oamenii de știință vin cu avertismente asupra consumului de cartofi cu rădăcini. Pericol pentru sănătate
EVENIMENT Maia Sandu, alături de Angela Mekel și Volodimir Zelenski, pe lista Ordinului European de Merit pentru promovarea valorilor europene
19:32
Maia Sandu, alături de Angela Mekel și Volodimir Zelenski, pe lista Ordinului European de Merit pentru promovarea valorilor europene
TRANSPORT Prețul biletelor de avion crește constant, pe fondul războiului din Iran. Prețul kerosenuluI a ajuns la niveluri record, în ultima perioadă
19:20
Prețul biletelor de avion crește constant, pe fondul războiului din Iran. Prețul kerosenuluI a ajuns la niveluri record, în ultima perioadă
INEDIT Tânăra care a fost admisă la 126 de facultăți și primește burse de 9 milioane de dolari
18:50
Tânăra care a fost admisă la 126 de facultăți și primește burse de 9 milioane de dolari

Cele mai noi

Trimite acest link pe