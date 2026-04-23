Daniel Tudor, fostul șef de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, se află în mijlocul unui scandal uriaș. Bărbatul ar fi ajuns la secția de poliție și ar fi primit și ordin de protecție, după ce, într-un moment de furie, și-ar fi amenințat soția cu un cuțit.

Potrivit SpyNews, milionarul ar fi recurs la acest gest în urma unei discuții tensionate despre divorț. Ramona, soția sa, a ajuns la poliție, acolo unde a dat o serie de declarații cu privire la cele întâmplate.

Potrivit sursei citate, a fost emis un ordin de protecție, fostului șef de la Autoritatea de Supraveghere Financiară fiindu-i interzis să se apropie de soția sa. Bărbatul a fost chiar nevoit să părăsească locuința din centrul Capitalei, acolo unde locuia alături de soția sa.

În cursul zilei de miercuri, cei doi au mers la poliție pentru declarații, însă milionarul a refuzat să dea detalii despre problemele din căsnicia sa.

„Nu mă interesează să fac publice problemele pe care le-am avut eu în căsătorie„, a spus acesta.

Întrebat dacă și-a amenințat soția, acesta a negat că ar fi făcut un astfel de gest.

„Nu, nu. Dacă v-am răspuns, luați răspunsul de bun. Vreți să verificați dacă dau răspunsuri diferite?”, a mai spus Tudor.

Milionarul s-a aflat în centrul mai multor scandalui de-a lungul timpului

Daniel Tudor nu este pentru prima dată în atenția autorităților. În anul 2014, acesta a fost cercetat într-un dosar penal pentru abuz în serviciu, contra intreselor public și, de asemenea, în 2016 a fost reținut în dosarul ”Carpatica”, cercetat pentru luare de mită, după ce a fost acuzat că a primit suma de 300.000 de euro.

Tudor a ocupat, până în anul 2013, funcția de vicepreședinte a Autorității de Supraveghere Financiară.

