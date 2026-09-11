Radu Miruţă a corectat o lege care împiedica accesul mai rapid la funcţiile de conducere pentru navigatori, în urma unui mesaj primit pe whatsapp

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, anunţă pe facebook că a făcut „dreptate pentru navigatorii români: am eliminat dezavantajele pe care ei le aveau, dar alții nu.”

Potrivit lui Miruţă, a fost întocmit un ordin de ministru, aflat deja în transparenţă publică, prin care sunt aduse mai multe modificări referitoare la accesul la funcţiile de management.

„Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 stabilește criteriile minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român, precum și sistemul de emitere și recunoaștere a brevetelor și certificatelor de capacitate, în conformitate cu cerințele Convenției internaționale privind standardele de pregătire, certificare și efectuare a serviciului de cart pentru navigatori, 1978, astfel cum a fost amendată – Convenția STCW.

În prezent, pentru obținerea brevetului de ofițer punte secund, Ordinul nr. 1.252/2014 prevede, pentru navele maritime cu tonajul brut de 3.000 sau mai mare, un stagiu de îmbarcare aprobat, pe funcția de ofițer punte, de minimum 24 de luni, dintre care cel puțin 12 luni în ultimii 5 ani. Pentru navele maritime cu tonajul brut cuprins între 500 și 3.000, este prevăzută, de asemenea, o perioadă de minimum 24 de luni.”

Totul a pornit de la o sesizare pe care ministrul a primit-o pe whatsapp şi în care îi era semnalată respectiva situaţie.