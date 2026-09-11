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Hegseth, mesaj dur despre Iran la ceremonia de 9/11: „Trimitem teroriștii acolo unde le este locul”

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Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a adus în discuție războiul cu Iranul în timpul ceremoniei de la Pentagon dedicate împlinirii a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie. Hegseth a vorbit despre confruntarea cu regimul iranian și a spus că Statele Unite continuă să acționeze împotriva teroriștilor și pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară.

Hegseth: „Am devastat cel mai prolific sponsor statal al terorismului”

După ce i-a omagiat pe eroii atentatelor din 11 septembrie, Pete Hegseth a făcut referire la operațiunile militare americane din ultimele șase luni.

„În ultimele șase luni, am devastat cel mai prolific sponsor statal al terorismului din lume. Războinicii noștri au luptat împotriva unei teocrații islamice care și-a dorit moartea noastră timp de aproape jumătate de secol, care a aclamat atentatele din 11 septembrie.

Un regim care a sponsorizat atacuri teroriste împotriva americanilor timp de decenii, ucigând mii de oameni, inclusiv camarazii noștri din Irak și Afganistan. Dar nu au luat în calcul acest președinte”, a declarat Hegseth.

„Încă trimitem teroriștii acolo unde le este locul”

Hegseth a continuat discursul cu un mesaj referitor la acțiunile militare americane împotriva teroriștilor și Iranului.

„Încă trimitem teroriștii acolo unde le este locul, în iad, și petrolierele pe fundul oceanului, acolo unde le este locul. Și ne asigurăm că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, a spus secretarul american al Apărării.

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