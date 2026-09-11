Operatorii ruși de telefonie mobilă au lansat primele rețele 5G pe teritoriul Federației Ruse, după ani de dispute și sancțiuni occidentale. Lansarea de vineri va furniza acces la internet de mare viteză pentru 10 milioane de persoane.

Ministerul rus al Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Presă a anunțat lansarea rețelelor 5G în 16 mari orașe, potrivit The Moscow Times.

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Impe,mentarea are loc pe fondul unor întreruperi frecvente ale internetului mobil, despre care autoritățile afirmă că sunt necesare pentru a contracara atacurile zilnice ale dronelor ucrainene pe întreg teritoriul țării.

Toți cei patru mari operatori de telefonie mobilă din Rusia au lansat servicii 5G la Moscova, Sankt Petersburg și Ekaterinburg.

Ministerul Digitalizării intenționează să extindă acoperirea 5G în alte 50 de orașe până la finalul anului 2026 și anunță că traficul de internet mobil a crescut de peste trei ori în ultimii 6 ani.

Rețelele 4G acoperă deja 90% din teritoriul Rusiei. Implementarea rețelelor 5G a fost îngreunată după ce armata și serviciile de securitat ruse au menținut controlul exclusiv asupra benzii de frecvență 3,4-3,8 GHz.

Furnizorii de servicii de telecomunicații au încercat, fără succes, să obțină acces la această bandă de frecvență. Marilor operatori de telefonie mobilă li s-a permis să utilizeze banda de frecvență 4,63-4,99 GHz.

Posesorii telefoanelor iPhone nu se vor putea conecta la rețelele 5G din Rusia, întrucât acestea funcționează pe o frecvență joasă.

Ministerul Digitalizării a precizat că utilizatorii de dispozitive Android vor avea acces la 5G în viitorul apropiat, însă accesul pentru posesorii de iPhone va depinde de deciziile corporației Apple.

Implementarea 5G a fost frânată și de retragerea din Rusia a giganților din domeniul echipamentelor de telecomunicații Nokia și Ericsson, după invazia rusă la scară largă a Ucrainei.

Sursa Foto: Shutterstock