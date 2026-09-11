Teroristul numărul 1 al României, Omar Hayssam, este în libertate. A părăsit penitenciarul Jilava cu nouă ani mai devreme

Teroristul numărul 1 al României, Omar Hayssam, a părăsit sediul penitenciarului Jilava, de unde a fost preluat de o echipă de ofițeri de la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) în cazul acestuia urmând a fi făcute formalitățile pentru expulzarea sa în țara sa de origine, Siria.

Astfel, la sediul penitenciarului Jilava a sosit un echipaj de escortă format din ofițeri ai serviciului de Imigrări, iar aceștia l-au preluat pe Omar Hayssam.

Sondaj Gândul Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota? PSD

AUR

PNL

USR

UDMR

SOS

POT

SENS

Forța Dreptei Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Sursele noastre explică faptul că Omar Hayssam va fi dus la un centru pentru imigranți de pe raza București-Ilfov unde acesta va sta sub pază până la momentul returnării sale în țara de origine.

Stare medicală gravă, eliberare timpurie

Omar Hayssam, încarcerat ca urmare a unei condamnări pentru peste 24 de ani, în Penitenciarul Jilava, a părăsit unitatea carcerală cu aproximativ nouă ani mai devreme, după decizia Tribunalului Ilfov, care a stabilit liberarea condiționată a acestuia.

Anterior deciziei de vineri a Tribunalului Ilfov, Judecătoria Sectorului 4 din Capitală a stabilit menținerea acestuia în detenție, dar decizia a fost contestată de către Omar Hayssam.

Instanța de judecată a transmis decizia în urmă cu scurt timp.

Decizia instanței: „Admite cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Omar Hayssam”

„Solutia pe scurt: În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a) Cod de procedură penală și art. 587 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de contestatorul-condamnat Omar Hayssam (date) împotriva sentinţei penale nr. 2298 din data de 17.07.2026, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti – Secţia penală, în dosarul nr. 17737/4/2026.

Desfiinţează sentinţa penală nr. 2298 din data de 17.07.2026, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 17737/4/2026 şi, în rejudecare, în baza art. 587 alin. (1) C. pr. pen. raportat la art. 59-60 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. admite cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Omar Hayssam.

Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 ani și 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa nr. 1873/04.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – secţia I penală, în baza căreia s-a emis M.E.P.I. nr. 5804/04.11.2015 şi punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

Atrage atenţia condamnatului asupra dispoziţiilor art. 61 C. pen. din 1969, privind efectele liberării condiţionate, pentru restul de pedeapsă rămas neexecutat.

Măsura dispusă se comunică administraţiei locului de deţinere. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă”, transmite instanța.

Teroristul nr.1 , grav bolnav: a fost surprins în scaunul cu rotile și păzit de mascați, cu mitraliere

În vara lui 2025, Gândul îl surprindea pe Omar Hayssam în scaun cu rotile. Păzit de mascați, cu mitraliere, acesta a fost transportat la o clinică. La vremea respectivă se afla, deja, de 12 ani în închisoare, pentru condamnările din dosarul jurnaliștilor răpiți în Irak și pentru infracțiuni economice.

Sirianul a invocat probleme medicale. În ultimii ani se deplasează în scaun cu rotile și are nevoie de un însoțitor permanent. El încerca prin mai multe căi juridice să iasă din spatele gratiilor.

La momentul acela, Omar Hayssam primise din nou aprobarea pentru a fi transportat de la Penitenciarul Jilava la clinica privată Neuroaxis din București, o unitate de neurologie unde a mai fost tratat. Potrivit surselor Gândul, Hayssam primește tratament pentru boala Parkinson și suferă și de hernie inghinală.

Cinci dosare și condamnări de peste 60 de ani

Omar Hayssam a fost condamnat la 24 de ani și 4 luni de închisoare pentru răpirea, în 2005, a trei jurnaliști români în Irak. El a ajuns în penitenciar abia în 2013. În 2006, Hayssam a fugit din România după ce fusese eliberat pe motive medicale, în baza unui raport controversat.

Fuga sa a dus, ulterior, la demiterea șefilor SRI și SIE. Omar Hayssam a fost condamnat în 5 dosare la un total de 64 de ani de închisoare. După contopirea pedepselor, a rămas cu 24 de ani și 4 luni. A executat deja mai mult de jumătate din pedeapsă.

Hayssam a cerut și recunoașterea celor 3 ani petrecuți în închisorile din Siria. În plus, trebuie să achite un prejudiciu de 20 de milioane de euro. El susține că nu mai poate plăti despăgubirile, având o pensie de 1.400 de lei.