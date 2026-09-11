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Un nou studiu arată o legătură între căldura de pe Platoul Tibetan și ploile devastatoare din California

Un nou studiu arată o legătură între căldura de pe Platoul Tibetan și ploile devastatoare din California
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Temperaturile neobișnuit de ridicate de pe Platoul Tibetan de la începutul iernii pot declanșa ploi catastrofale în California, potrivit unui nou studiu, care scoate la iveală o legătură climatică aparent ignorată, până în prezent, scrie scmp.com.

Pagube de miliarde de dolari în SUA

În iernie anilor 2016-2017 și 2022-2023, ploile-record au măturat statele americane și zonele învecinate și au lăsat în urmă pagube materiale de miliarde de dolari și câteva decese, deși meteorologii se așteptau la o vreme uscată.

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Un studiu coordonat de cercetători de la Universitatea din California, Los Angele (UCLA), a descoperit că aceste ploi au venit la scurt timp după ce Platoul Tibetan a înregistrat temperaturi foarte ridicate, la începutul iernii.

Pe măsură ce planeta se încălzește, lumea se pregătește pentru un eveniment El Nino de proporții. Înțelegerea climei și a conexiunilor meteo pe distanțe lungi ar putea fi cheia unor estimări meteorologice mai precise și – în consecință – ar crește timpul de reacție, înainte de asemenea cataclisme.

Ploaia devastatoare a cauzat „pagube extraordinare și a avut un impact social sever”, potrivit studiului publicat, miercuri, în revista de specialitate „Science Advances”.

Precipitațiile în iarna dintre 2016-2017 a pus capăt secetei de cinci ani din California și valoarea daunelor a ajuns la 2 miliarde de dolari.

Ploile devastatoare din iarna 2022-2023 au adus inundații masive, au ucis câțiva oameni și au provocat pagube de 4,6 miliarde de dolari.

Aceste evenimente din iarnă au avut loc în timpul anilor dominați de fenomenul El Nina – faza caldă a fenomenului climatic global El Niño-Oscilația Sudică (ENSO), perioadă în care California înregistrează, de regulă, mai puține precipitații.

Inundațiile devastatoare care au avut loc în ambele anotimpuri nu au fost estimate meteo, nici nu au fost recreate prin simulări pe computer, după trecerea furtunilor, spun cercetătorii institutelor din SUA, China, Franța și India.

„Având în vedere că în ultimii ani au avut loc mai multe evenimente similare – deși mai puțin grave – care au stârnit o îngrijorare publică largă, a devenit imperios necesar să abordăm în mod adecvat această provocare științifică”, au declarat aceștia.

Speranța numită GEWEX/LS4P

Folosind modele ale Pământului, echipa a descoperit că încălzirea neobișnuită de pe Platoul Tibetan poate duce la precipitații extreme dincolo de Oceanul Pacific.

Studiul a făcut parte dintr-o colaborare internațională numită GEWEX/LS4P, care își propune să analizeze modul în care temperatura suprafeței terestre și stratul de zăpadă influențează prognozele privind precipitațiile.

Xue Yongkang, autor al studiului și profesor la UCLA, a declarat că, prin colaborare, cercetătorii lucrează cu nimeroase stații meteo pentru a integra descoperirile lor în sistemele de prognoză meteorologică.

Platoul Tibetan, care se întinde cu precădere în sud-vestul Chinei, este cel mai mare și înalt platou din lume și s-a încălzit rapid în ultimii ani, din cauza schimbărilor climatice.

Omenirea se pregătește pentru „super El Nino” – o fază caldă puternică a ciclului Enso. Evenimentul meteo, care ar putea fi cel mai puternic din istorie, a ridicat numeroase îngrijorări despre impactul asupra temperaturilor pământului și oceanelor.

Xue a mai spus că avertismentele timpurii ar putea fi îmbunătățite dacă meteorologii ar ține cont de variabilele de pe Platoul Tibetan.

„Analiza temperaturilor de suprafață pe Platoul Tibetan la începutul iernii permite meteorologilor să îmbunătățească sistemele de avertizare din timp”, a subliniat specialistul.

În simulările controlate, echipa a descoperit că, inițial, modelele nu au reușit să reproducă conexiunea dintre Platoul Tibetan și California, fiind necesară ajustarea modelelor.

Xue a mai spus că toate modelele de estimare meteo folosite în proiectul GEWEZ/LS4P, inclusiv cele din cele mai mari centre de prognoză meteo din lume, au probleme când vine vorba de simularea fidelă a anomaliilor temperaturilor de suprafață, de pe platou și legătura cu California.

„În timp ce lucrăm pentru a îmbunătăți simulările în aceste spectre, progresele substanțiale vor necesita timp”, a mai spus acesta.

Sursa foto: Envato

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