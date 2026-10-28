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Tabloul „Peisaj” de Nicolae Grigorescu, evaluat la doar 3,5 lei. Cum s-a ajuns în această situație absurdă și care sunt explicațiile ministrei Culturii

Cristian Lisandru
Ioana Ciocan, ministra Culturii / Foto - Mediafax
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Tabloul „Peisaj” de Nicolae Grigorescu fusese evaluat, înainte de 1989, la 35.000 de lei. Acum, în acte, acest tablou apare evaluat la numai 3,5 lei. Potrivit Ioanei Ciocan, ministra Culturii, ar fi vorba despre o „eroare umană”, apărută în urma denominării. Tabloul se află în depozitul Muzeului de Artă din Ploiești. Instituția nu este în subordinea Ministerului Culturii, ci a Consiliului Județean.

Ioana Ciocan a declarat că a discutat cu directorul muzeului și că înțelege dificultățile cu care se confruntă angajații, potrivit Mediafax.

„Este o eroare, bineînțeles că este o eroare. Bineînțeles că acel Grigorescu a fost evaluat bine la 35.000 lei, o sumă foarte bună pe vremea dictatorului Nicolae Ceaușescu. Evident că atunci când s-au tăiat în 2005 toate acele zerouri, dintr-o eroare s-a ajuns la această sumă, care bineînțeles că este absolut ridicolă”, a spus Ioana Ciocan.

„Sunt niște oameni care, cu niște resurse extrem de limitate, poate cu un computer vechi, au mutat o virgulă”, a mai declarat ministra Culturii la Digi 24.

Instituțiile publice au obligația să reevalueze bunurile culturale mobile o dată la zece ani

Ioana Ciocan a explicat că instituțiile publice au obligația să reevalueze bunurile culturale mobile o dată la zece ani. Procesul poate fi realizat doar de experți acreditați de Ministerul Culturii sau de evaluatori autorizați de Asociația Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR).

Problema o reprezintă asigurarea resurselor financiare necesare pentru evaluarea patrimoniului, care cuprinde milioane de piese.

Ministra Culturii a atras atenția și asupra numărului de specialiști disponibili, inclusiv a celor cu competențe în domenii precum pictura și sculptura, precum și asupra timpului necesar pentru finalizarea procesului.

„Întrebarea este cu ce buget se pot evalua aceste bunuri, nu vorbim de trei lucrări, vorbim de milioane și milioane de piese”, a afirmat Ioana Ciocan.

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