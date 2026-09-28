Vești proaste pentru pensionari. Un moment de neatenție poate lăsa un pensionar fără pensie. Cei care au rezidența în afara României, dar primesc pensie de la statul român, sunt obligați să trimită certificatul de viață până la 30 septembrie, altfel riscă să nu primească banii. În același timp, și studenții care primesc pensie de urmaș trebuie să dovedească faptul că își continuă studiile pentru a beneficia în continuare de bani, altfel riscă aceeași soartă.

Pensionarii trebuie să depună certificatul de viață până pe 30 septembrie

Casa de Pensii a anunțat că un număr mare de pensionari care nu au rezidența în România nu au transmis certificatul de viață. Șansele ca aceștia să trimită documentul la timp sunt reduse, având în vedere că termenul-limită a fost 30 septembrie.

Pensiile acestora vor fi suspendate începând cu luna octombrie. Pentru ca plata să fie reluată, pensionarii trebuie să transmită certificatul de viață, iar pensia va fi repusă în plată începând cu luna noiembrie.

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„Pensionarul nu trebuie să aștepte neapărat o notificare individuală din partea Casei de Pensii pentru a depune certificatul de viață. Legea prevede că certificatul este transmis din proprie inițiativă de beneficiar.

Certificatul de viață trebuie semnat de beneficiar în fața unei autorități legale din statul în care acesta are domiciliul sau reședința permanentă. Autoritatea respectivă trebuie să certifice faptul că semnătura a fost dată în fața sa”, arată Casa de Pensii.

Mii de pensionari nu au respectat această cerință a Casei de Pensii. De exemplu, în Satu Mare, au fost înregistrați 3.812 pensionari cu rezidența în afara României, dintre care 700 nu și-au îndeplinit această obligație.

Mii de elevi și studenți riscă să piardă pensia de urmaș

Mii de elevi și studenți riscă să rămână fără pensia de urmaș pentru că nu au depus la timp documentele care dovedesc că încă urmează cursurile unei școli sau ale unei facultăți. Potrivit regulilor în vigoare, elevii care au împlinit 16 ani și studenții trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ pentru a putea primi în continuare pensia de urmaș. Documentul trebuie depus în termen de 10 zile de la începerea anului școlar sau universitar.

Pentru elevi, termenul-limită a fost 15 septembrie, iar studenții mai au timp până pe 10 noiembrie.

Situația este similară și în județul Satu Mare. Din cei 954 de elevi și studenți care primesc pensie de urmaș, doar 595 au depus până acum adeverințele care confirmă că sunt înscriși la școală sau la facultate, potrivit Casei de Pensii.