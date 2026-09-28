Prima pagină » Economic » Finanțe » Pensii » Pensionarii riscă să rămână fără pensie. Ce document trebuie depus până pe 30 septembrie pentru a primi banii în continuare

Pensionarii riscă să rămână fără pensie. Ce document trebuie depus până pe 30 septembrie pentru a primi banii în continuare

Pensionarii riscă să rămână fără pensie. Ce document trebuie depus până pe 30 septembrie pentru a primi banii în continuare
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vești proaste pentru pensionari. Un moment de neatenție poate lăsa un pensionar fără pensie. Cei care au rezidența în afara României, dar primesc pensie de la statul român, sunt obligați să trimită certificatul de viață până la 30 septembrie, altfel riscă să nu primească banii. În același timp, și studenții care primesc pensie de urmaș trebuie să dovedească faptul că își continuă studiile pentru a beneficia în continuare de bani, altfel riscă aceeași soartă.

Pensionarii trebuie să depună certificatul de viață până pe 30 septembrie

Casa de Pensii a anunțat că un număr mare de pensionari care nu au rezidența în România nu au transmis certificatul de viață. Șansele ca aceștia să trimită documentul la timp sunt reduse, având în vedere că termenul-limită a fost 30 septembrie.

Pensiile acestora vor fi suspendate începând cu luna octombrie. Pentru ca plata să fie reluată, pensionarii trebuie să transmită certificatul de viață, iar pensia va fi repusă în plată începând cu luna noiembrie.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Pensionarul nu trebuie să aștepte neapărat o notificare individuală din partea Casei de Pensii pentru a depune certificatul de viață. Legea prevede că certificatul este transmis din proprie inițiativă de beneficiar.

Certificatul de viață trebuie semnat de beneficiar în fața unei autorități legale din statul în care acesta are domiciliul sau reședința permanentă. Autoritatea respectivă trebuie să certifice faptul că semnătura a fost dată în fața sa”, arată Casa de Pensii.

Mii de pensionari nu au respectat această cerință a Casei de Pensii. De exemplu, în Satu Mare, au fost înregistrați 3.812 pensionari cu rezidența în afara României, dintre care 700 nu și-au îndeplinit această obligație.

Mii de elevi și studenți riscă să piardă pensia de urmaș

Mii de elevi și studenți riscă să rămână fără pensia de urmaș pentru că nu au depus la timp documentele care dovedesc că încă urmează cursurile unei școli sau ale unei facultăți. Potrivit regulilor în vigoare, elevii care au împlinit 16 ani și studenții trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ pentru a putea primi în continuare pensia de urmaș. Documentul trebuie depus în termen de 10 zile de la începerea anului școlar sau universitar.

Pentru elevi, termenul-limită a fost 15 septembrie, iar studenții mai au timp până pe 10 noiembrie.

Situația este similară și în județul Satu Mare. Din cei 954 de elevi și studenți care primesc pensie de urmaș, doar 595 au depus până acum adeverințele care confirmă că sunt înscriși la școală sau la facultate, potrivit Casei de Pensii.

„Sunt 954 de elevi și studenți beneficiari ai unei pensii de urmaș. Dintre aceștia, doar 595 au depus până în prezent adeverințele de școlarizare”, arată Casa de Pensii

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
EXCLUSIV. Cine este rusul numit administrator special la Petrotel-Lukoil!
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Cancan.ro
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
Ambasadorul SUA, mesaj pentru România de la Babadag după sosirea AAV-7: „Nu este singură”
Click
Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
Digi24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cancan.ro
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Ce se întâmplă doctore
Semnal de alarmă pentru un antibiotic cunoscut. Are un risc mai mare de deces! E folosit la pneumonie și infecții urinare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
FLASH NEWS Cu doar două zile înainte de votul de învestire, Siegfried Mureșan anunță că va crește pensiile dacă va ajunge premier. Avansează și un termen: la finalul acestui an
21:20
Cu doar două zile înainte de votul de învestire, Siegfried Mureșan anunță că va crește pensiile dacă va ajunge premier. Avansează și un termen: la finalul acestui an
REACȚIE Crin Antonescu, dezlănțuit la adresa PNL: „Dorința de a fi acceptați ca buni useriști se manifestă cu zelul proaspeților convertiți”
20:46
Crin Antonescu, dezlănțuit la adresa PNL: „Dorința de a fi acceptați ca buni useriști se manifestă cu zelul proaspeților convertiți”
FLASH NEWS Donald Trump, dispus să facă concesii Iranului pentru a ajunge la un acord de pace. Ce propune președintele SUA
20:37
Donald Trump, dispus să facă concesii Iranului pentru a ajunge la un acord de pace. Ce propune președintele SUA
INEDIT În 1835, fostul sclav Frank McWorter a cumpărat un teren de 80 acri în Ilinois cu 100 de dolari. Un an mai târziu, acesta a înființat New Philadelphia
20:17
În 1835, fostul sclav Frank McWorter a cumpărat un teren de 80 acri în Ilinois cu 100 de dolari. Un an mai târziu, acesta a înființat New Philadelphia
FLASH NEWS Primul ministru propus care admite faptul că Guvernul Mureșan nu are șanse să treacă în Parlament: Se pare că nu!
20:12
Primul ministru propus care admite faptul că Guvernul Mureșan nu are șanse să treacă în Parlament: Se pare că nu!
INEDIT Piață plutitoare în Bangkok, după inundații. Comercianții își vând produsele pe tarabe plutitoare
19:52
Piață plutitoare în Bangkok, după inundații. Comercianții își vând produsele pe tarabe plutitoare

Cele mai noi

Trimite acest link pe