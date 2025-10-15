Legea pensiilor private, cea care stabilește cum pot fi retrași banii din Pilonul II și III, a trecut astăzi de votul Parlamentului și merge la promulgare. Schimbarea semnificativă e pentru pacienții oncologici care pot retrage dintr-o singură tranșă întreaga sumă acumulată. Pentru restul participanților la fondurile private de pensie, situația e alta. Aceștia vor putea retrage cel mult 30% din suma acumulată.

Proiectul de lege privind pensiile private a trecut de Camera Deputaților cu 178 de voturi pentru, 64 împotriva și 22 de abțineri.

Pacienții oncologici au o șansă în plus în fața bolii

Spre deosebire de propunerea inițială a Guvernului, în care toți participanții pot să retragă 30% din bani la momentul pensionării, cu plata restului în tranșe, amendamentul adoptat la Senat a schimbat soarta pentru bolnavii de cancer. Astfel, cei cu afecțiuni oncologice pot să primească, la cerere, 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică.

„În felul acesta, pentru a le crește calitatea vieții, își pot asigura cele mai bune tratamente și pot avea o șansă în plus să câștige lupta cu boala”, a declarat Nicoleta Pauliuc, inițiatoare a amendamentului din plenul Senatului.

Legea adoptată astăzi vizează atât Pilonul II de pensie, unde contribuie aproximativ 8,4 milioane de persoane, cât și Pilonul III, care are peste 939.000 de participanți. Până la această decizie, românii aveau libertatea să retragă integral banii acumulați în fondul de pensii private.

Pe durata dezbaterilor din comisiile de specialitate, atât de la Senat, cât și de la Camera Deputaților, au fost făcute mai multe propuneri pentru a extinde excepția privind retragerea întregii sume și la alte categorii de beneficiari. Categoriile vizate se referă la cei care suferă de afecțiuni grave sau la persoanele incluse în programele de sănătate, mai exact pacienții cu boli cronice.

De asemenea, amendamentele deputatului USR, Claudiu Năsui, la legea pensiilor private au fost respinse astăzi în Plenul Parlamentului. Propunerea acestuia era ca toți contribuabilii să-și poată retrage integral banii din fondurile private de pensie.

