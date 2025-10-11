Prima pagină » Actualitate » Câți euro primesc la pensie românii care au lucrat cu carte de muncă mai puțin de 15 ani, în Spania

Câți euro primesc la pensie românii care au lucrat cu carte de muncă mai puțin de 15 ani, în Spania

11 oct. 2025, 10:24, Actualitate
Pentru românii care locuiesc și muncesc în Spania una dintre cele mai arzătoare întrebări este legată de pensia pe care o vor primi dacă au contribuit doar la baza minimă de cotizare. Mulți vor să știe câți bani li se cuvin după 15 ani de lucrat acolo.

Cum salariile primite nu sunt dintre cele mai mari, este lesne de înțeles de ce românii care trag din greu în Spania se îngrijorează în privința viitorului.

Ce tipuri de pensii sunt disponibile în Spania

Pentru asta, însă, este nevoie să înțeleagă cum funcționează sistemul de pensii spaniol și modul în care contribuțiile influențează suma finală cuvenită fiecărui contribuabil.

În Spania, sistemul de pensii este structurat pe două categorii principale: pensii contributive și pensii necontributive, scrie ziarulromanesc.es.

Legea actuală este clară: numai cine a contribuit minimum 15 ani la asigurările sociale poate primi o pensie. Cine nu a atins acest număr de ani poate solicita pensia necontributivă, dar și în astfel de situații sunt câteva criterii suplimentare de îndeplinit.

Cifre oficiale existente la momentul de față arată că puțini români care au muncit în Spania beneficiază de pensia integrală. Pentru a încasa 100% din cuantumul stabilit este nevoie de peste 36 de ani de contribuții sociale.

Baza minimă de cotizare este suma asupra căreia se aplică procentul de contribuție la asigurările sociale. În 2024, pragul stabilit a fost de 1260 euro pe lună pentru grupele de cotizare de la 4 la 11. Pentru grupa 3, valoarea este de 1269,30 euro, iar pentru grupa 2 crește la 1459,20 euro.

Grupa 1 de contribuție – cea mai mare bază, de 1759,50 euro – este destinată funcțiilor de conducere sau specialiștilor cu studii superioare.

Practic, de la această bază se calculează pensia pe care o va primi o persoană la momentul ieșirii din activitate.

Cât este pensia pentru baza minimă de cotizare

Cine nu a cotizat 15 ani poate solicita pensia necontributivă pentru limită de vârstă, care în 2023 avea o valoare cuprinsă între 121,15 euro pe lună și 484,61 euro.

Cine vrea pensia integrală trebuie să facă dovada contribuției vreme de 36 de ani și 6 luni. Astfel, aceste persoane pot ajunge la sume care se situează între 1260 euro și 1759,50 euro pe lună, conform grupei de cotizare.

În cazul unei vechimi minime de 15 ani, cuantumul pensiei variază în funcție de grupa de cotizare: între 630 euro și 879,75 euro lunar, fără aplicarea suplimentelor la minime.

Platforma epdata.es arată că, în decembrie 2024, în Spania se acordau, în total, 10,28 milioane de pensii, iar numărul pensionarilor era de 9,3 milioane. Potrivit Ministerului Incluziunii, pensia medie a crescut la 1.261,9 euro.

