Prima pagină » Actualitate » 1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție

1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție

14 oct. 2025, 10:06, Actualitate
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de pensionari din România

Autoritățile pregătesc un nou pachet de măsuri sociale pentru pensionari. Dat fiind contextul economic actual, Guvernul vrea să ofere ajutoare financiare seniorilor români și persoanelor cu venituri mici. Banii vor fi destinați acoperirii cheltuielilor cu energia.

Iată care este singura condiție de îndeplinit pentru a primi acest ajutor.

Ajutorul pentru încălzire este condiționat

Cele trei programe de ajutor deja existente – compensare procentuală, supliment fix și card de energie – vor fi combinate, iar valoarea totală a sprijinului oferit pensionarilor ar putea depăși 1.000 de lei anual.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să vină în ajutorul românilor la plata facturilor la electricitate, gaze sau alte surse de încălzire.

Primul tip de sprijin avut în vedere reprezintă o compensare procentuală a facturii la energie și se acordată diferențiat în funcție de venitul mediu net pe membru de familie sau pe persoană singură. Cu alte cuvinte, vorbim de un calcul progresiv: cu cât venitul obținut este mai mic, cu atât procentul suportat de statul român este mai mare.

Iată cum este diferențiată această compensare procentuală a facturii la energie:

  • Persoanele cu venituri de până la 200 lei/lună primesc 100% din valoarea de referință a consumului, fără a depăși suma facturată;
  • Pe măsură ce veniturile cresc, ajutorul acordat de stat scade treptat, cu 5-10%, până la plafonul de 386 lei pentru familii și 2.053 lei pentru persoane singure. Peste acest prag, sprijinul nu mai este acordat.

Valorile de referință diferă în funcție de sursa de energie utilizată:

  • 250 lei/lună pentru gaze naturale,
  • 500 lei/lună pentru energie electrică,
  • 320 lei/lună pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Astfel, prin acest tip de ajutor, pensionarii și familiile cu venituri foarte mici beneficiază de o compensare semnificativă, care acoperă integral sau aproape integral consumul de bază.

Suplimentul fix pentru energie

Pe lângă compensarea procentuală, pensionarii sau persoanele cu venituri mici pot primi un supliment lunar fix pentru energie, acordat pe tot parcursul anului, indiferent de sezon.

Sumele acordate sunt următoarele:

  • 30 lei/lună pentru energie electrică,
  • 10 lei/lună pentru gaze naturale,
  • 10 lei/lună pentru energie termică,
  • 20 lei/lună pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Dacă o persoană eligibilă are casa alimentată exclusiv cu energie electrică, ajutorul crește la 70 lei/lună.

Plata se face fie direct furnizorului (în cazul electricității, gazelor sau energiei termice), fie titularului ajutorului.

Important de știut: acest tip de sprijin poate fi solicitat separat sau împreună cu ajutorul pentru încălzire. Singura condiție este respectarea criteriilor privind venitul lunar.

Cardul de energie

În fine, cea de-a treia formă de sprijin oferită de autorități este cardul de energie. Acest voucher lunar are o valoare de 50 de lei și se acordă românilor cu pensii mici și altor persoane vulnerabile.

Programul a început la 1 iulie și este valabil până la 31 martie 2026.

Acești bani se dau pentru plata facturilor la energie, indiferent de tipul sursei de încălzire a locuinței.

Cum poți obține ajutoarele de la stat

Pentru a beneficia de ajutoarele oferite de stat, trebuie îndeplinite mai multe condiții:

  1. Venitul net lunar pe membru de familie sau pe persoană singură nu trebuie să depășească un anumit prag: 386 lei pentru familii și 2.053 lei pentru persoanele singure;
  2. Beneficiarul trebuie să aibă facturi la energie – electricitate, gaze, încălzire centralizată sau combustibili solizi;
  3. Cererile se depun la primărie, la serviciul social, sau, în unele cazuri, direct la furnizorul de energie;
  4. Respectarea termenelor de înscriere este obligatorie, altfel se pierd sumele pentru lunile trecute;
  5. Solicitantul trebuie să locuiască în România, în locuința pentru care cere ajutorul.

Cu alte cuvinte, un pensionar care primește lunar sub 2053 lei poate depune dosarul pentru a obține ajutorul de la stat pentru plata energiei.

Câți bani se dau în total

Dacă facem un simplu calcul, vedem că un pensionar eligibil poate beneficia anual de peste 1.000 de lei, după cum urmează:

  • Supliment fix pentru energie: 30 lei/lună × 6 luni (sezon rece) = 180 lei;
  • Voucher lunar (card de energie): 50 lei/lună × 9 luni = 450 lei;
  • Compensare procentuală a facturii – până la 500 lei/an.

Acești bani, peste 1.000 de lei, reduc semnificativ efortul financiar lunar pentru pensionari, mai ales acum, când trăim o perioadă marcată de scumpiri constante.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Vești bune pentru pensionari, ce sumă trebuie să încasezi lunar pentru a primi ajutor la căldură

Pensionarii care vor primi un AJUTOR de 400 de lei, în decembrie 2025. Ministrul Muncii: „Avem aceşti bani în buget”

Citește și

ACTUALITATE CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari
10:28
CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari
EXTERNE Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona
10:17
Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona
ANALIZA de 10 Au distrus dronele ucrainene 38% din capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului? „O mulțime de probleme, dar lucrurile sunt departe de a fi CATASTROFALE”. 3 întrebări esențiale care nu au primit răspuns
10:00
Au distrus dronele ucrainene 38% din capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului? „O mulțime de probleme, dar lucrurile sunt departe de a fi CATASTROFALE”. 3 întrebări esențiale care nu au primit răspuns
ACTUALITATE Valentin Stan: Când nu poți să îi dai jos pe cei care distrug ROMÂNIA, ne putem întreba de ce parte a istoriei ne aflăm
09:45
Valentin Stan: Când nu poți să îi dai jos pe cei care distrug ROMÂNIA, ne putem întreba de ce parte a istoriei ne aflăm
Gândul de Vreme Meteorologii spun să ne îmbrăcăm mai gros. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Vremea va deveni rece pentru această perioadă”
09:30
Meteorologii spun să ne îmbrăcăm mai gros. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Vremea va deveni rece pentru această perioadă”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1329. Atac cu bombe ghidate asupra Harkovului/Zelenski pleacă la Washington
09:27
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1329. Atac cu bombe ghidate asupra Harkovului/Zelenski pleacă la Washington
Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Cancan.ro
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu! ''Nu e vina medicilor, soțul își dorea 6 copii și uterul femeii intact.''
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Evz.ro
COTAR avertizează: Piața RCA se îndreaptă către o nouă criză de proporții
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
NIMENI nu ar fi făcut ce a făcut fiica lui Igor Cuciuc. A renunțat la tot pentru fosta iubită a lui Cristian Botgros, dar felul în care a fost răsplătită le-a sfâșiat sufletul părinților Andreei Cuciuc. SACRIFICIUL pentru prietena ei stârnește lacrimi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Rețeta perfectă de paste le-a adus oamenilor de știință un premiu Ig Nobel
EXTERNE Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției
10:05
Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale
10:01
Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale
HOROSCOP TABEL | Cât de bogat vei fi la ce vârstă vei ajunge (sau nu) milionar, în funcție de zodie
09:41
TABEL | Cât de bogat vei fi la ce vârstă vei ajunge (sau nu) milionar, în funcție de zodie
ACTUALITATE Valentin Stan: ORDONANȚA 52 dată de Bolojan a blocat totul în țară
09:20
Valentin Stan: ORDONANȚA 52 dată de Bolojan a blocat totul în țară
POLITICĂ Proiectul de lege care prevedere reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost amânat de Senat, cu 81 de voturi „Pentru”
09:19
Proiectul de lege care prevedere reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost amânat de Senat, cu 81 de voturi „Pentru”
AUTO Scandal de proporții în piața auto. Șase dintre cei mai mari constructori de mașini, acuzați că au TRIȘAT la testele de emisii diesel
09:17
Scandal de proporții în piața auto. Șase dintre cei mai mari constructori de mașini, acuzați că au TRIȘAT la testele de emisii diesel