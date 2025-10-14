1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție

Autoritățile pregătesc un nou pachet de măsuri sociale pentru pensionari. Dat fiind contextul economic actual, Guvernul vrea să ofere ajutoare financiare seniorilor români și persoanelor cu venituri mici. Banii vor fi destinați acoperirii cheltuielilor cu energia.

Iată care este singura condiție de îndeplinit pentru a primi acest ajutor.

Ajutorul pentru încălzire este condiționat

Cele trei programe de ajutor deja existente – compensare procentuală, supliment fix și card de energie – vor fi combinate, iar valoarea totală a sprijinului oferit pensionarilor ar putea depăși 1.000 de lei anual.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să vină în ajutorul românilor la plata facturilor la electricitate, gaze sau alte surse de încălzire.

Primul tip de sprijin avut în vedere reprezintă o compensare procentuală a facturii la energie și se acordată diferențiat în funcție de venitul mediu net pe membru de familie sau pe persoană singură. Cu alte cuvinte, vorbim de un calcul progresiv: cu cât venitul obținut este mai mic, cu atât procentul suportat de statul român este mai mare.

Iată cum este diferențiată această compensare procentuală a facturii la energie:

Persoanele cu venituri de până la 200 lei/lună primesc 100% din valoarea de referință a consumului, fără a depăși suma facturată;

Pe măsură ce veniturile cresc, ajutorul acordat de stat scade treptat, cu 5-10%, până la plafonul de 386 lei pentru familii și 2.053 lei pentru persoane singure. Peste acest prag, sprijinul nu mai este acordat.

Valorile de referință diferă în funcție de sursa de energie utilizată:

250 lei/lună pentru gaze naturale,

500 lei/lună pentru energie electrică,

320 lei/lună pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Astfel, prin acest tip de ajutor, pensionarii și familiile cu venituri foarte mici beneficiază de o compensare semnificativă, care acoperă integral sau aproape integral consumul de bază.

Suplimentul fix pentru energie

Pe lângă compensarea procentuală, pensionarii sau persoanele cu venituri mici pot primi un supliment lunar fix pentru energie, acordat pe tot parcursul anului, indiferent de sezon.

Sumele acordate sunt următoarele:

30 lei/lună pentru energie electrică,

10 lei/lună pentru gaze naturale,

10 lei/lună pentru energie termică,

20 lei/lună pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Dacă o persoană eligibilă are casa alimentată exclusiv cu energie electrică, ajutorul crește la 70 lei/lună.

Plata se face fie direct furnizorului (în cazul electricității, gazelor sau energiei termice), fie titularului ajutorului.

Important de știut: acest tip de sprijin poate fi solicitat separat sau împreună cu ajutorul pentru încălzire. Singura condiție este respectarea criteriilor privind venitul lunar.

Cardul de energie

În fine, cea de-a treia formă de sprijin oferită de autorități este cardul de energie. Acest voucher lunar are o valoare de 50 de lei și se acordă românilor cu pensii mici și altor persoane vulnerabile.

Programul a început la 1 iulie și este valabil până la 31 martie 2026.

Acești bani se dau pentru plata facturilor la energie, indiferent de tipul sursei de încălzire a locuinței.

Cum poți obține ajutoarele de la stat

Pentru a beneficia de ajutoarele oferite de stat, trebuie îndeplinite mai multe condiții:

Venitul net lunar pe membru de familie sau pe persoană singură nu trebuie să depășească un anumit prag: 386 lei pentru familii și 2.053 lei pentru persoanele singure; Beneficiarul trebuie să aibă facturi la energie – electricitate, gaze, încălzire centralizată sau combustibili solizi; Cererile se depun la primărie, la serviciul social, sau, în unele cazuri, direct la furnizorul de energie; Respectarea termenelor de înscriere este obligatorie, altfel se pierd sumele pentru lunile trecute; Solicitantul trebuie să locuiască în România, în locuința pentru care cere ajutorul.

Cu alte cuvinte, un pensionar care primește lunar sub 2053 lei poate depune dosarul pentru a obține ajutorul de la stat pentru plata energiei.

Câți bani se dau în total

Dacă facem un simplu calcul, vedem că un pensionar eligibil poate beneficia anual de peste 1.000 de lei, după cum urmează:

Supliment fix pentru energie: 30 lei/lună × 6 luni (sezon rece) = 180 lei;

Voucher lunar (card de energie): 50 lei/lună × 9 luni = 450 lei;

Compensare procentuală a facturii – până la 500 lei/an.

Acești bani, peste 1.000 de lei, reduc semnificativ efortul financiar lunar pentru pensionari, mai ales acum, când trăim o perioadă marcată de scumpiri constante.

