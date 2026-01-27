Cifrele publicate de Ministerul Finanțelor astăzi confirmă analiza publicată de Gândul săptămâna trecută prin care am demascat „scamatoria” contabilă cu ajutorul căreia Guvernul Bolojan a reușit să scadă deficitul bugetar. Practic, guvernul Bolojan a trecut, „contabilicește”, împrumuturile pierdute din PNRR la venituri, ceea ce a generat un plus de 10 mld. lei, 2 miliarde de euro, adică peste 0,5% din PIB. Fără acest artificiu contabil, deficitul bugetar cash al României ar fi fost de 8,15% din PIB și nu 7,65%.

Astăzi, reprezentanții Guvernului Bolojan s-au întâlnit cu oficialii agenției de rating Fitch, unde subiectul central al discuției a fost situația din finanțele țării. În acest context, execuția bugetară publicată de Finanțe astăzi a fost documentul principal pe care analiștii Fitch l-au analizat și la categoria „Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate pentru PNRR”, au putut vedea că numai în luna decembrie au existat încasări cât în celelalte 11 luni din an, ceea ce, în mod firesc, ridică semne de întrebare.

Hocus-Pocus

Pe 31 iulie 2025, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, anunța că România a finalizat negocierea PNRR și că cel puțin 7 mld. euro vor fi trecute de la componenta de împrumuturi din PNRR, la componenta granturi din f0nduri de coeziune. Acesta a fost momentul în care se știa deja – sau ar fi trebuit să se știe – că o parte din aceste fonduri vor fi înregistrate și la venituri. Practic, aceste fonduri pierdute ar fi urmat să se regăsească în cheltuielile statului dar, atunci când acestea trec de la PNRR la fondurile de coeziune , la granturi, în execuția bugetară se vor regăsi atât la venituri, cât și la cheltuieli.

Astfel, impactul pe buget este 0, iar Guvernul Bolojan, deși a pierdut bani din PNRR, s-a lăudat cu o reducere a deficitului bugetar.

Culmea, Ministerul de Finanțe recunoaște scamatoria tocmai în nota care însoțește execuția bugetară oficială, pe anul 2025.

La categoria „Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate pentru PNRR”, în perioada ianuarie-noiembrie 2025 figurează încasări de 12,99 mld. lei.

La aceeași categorie, datele publicate astăzi de Ministerul Finanțelor pentru perioada ianuarie-decembrie 2025 arată încasări de 22,93 mld. lei.

Pe hârtie, asta înseamnă că în decembrie statul român ar fi încasat peste 10 mld. lei, adică aproximativ 2 mld. euro, în fonduri nerambursabile, practic cât celalte încasări din restul de 11 luni din an.

Dacă ajustăm deficitul pentru cele 0,5 puncte procentuale din PIB generate de includerea acestor venituri „contabile”, deficitul real al României ar fi fost aproape de nivelurile din 2024. În 2024, deficitul a fost de circa 8,65% din PIB, conform datelor oficiale publicate anterior. Practic, majorările de impozite și taxe, înghețările de salarii și pensii și toată povara măsurilor de austeritate puse pe umerii românilor nu au avut niciun efect real la scăderea deficitului bugetar.