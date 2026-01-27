Prima pagină » Economic » Gândul a avut dreptate. Cifrele oficiale de la Ministerul Finanțelor confirmă „scamatoria” contabilă prin care Guvernul Bolojan a redus deficitul bugetar în 2025

Gândul a avut dreptate. Cifrele oficiale de la Ministerul Finanțelor confirmă „scamatoria” contabilă prin care Guvernul Bolojan a redus deficitul bugetar în 2025

27 ian. 2026, 22:04, Economic
Gândul a avut dreptate. Cifrele oficiale de la Ministerul Finanțelor confirmă „scamatoria” contabilă prin care Guvernul Bolojan a redus deficitul bugetar în 2025

Cifrele publicate de Ministerul Finanțelor astăzi confirmă analiza publicată de Gândul săptămâna trecută prin care am demascat „scamatoria” contabilă cu ajutorul căreia Guvernul Bolojan a reușit să scadă deficitul bugetar. Practic, guvernul Bolojan a trecut, „contabilicește”, împrumuturile pierdute din PNRR la venituri, ceea ce a generat un plus de 10 mld. lei, 2 miliarde de euro, adică peste 0,5% din PIB. Fără acest artificiu contabil, deficitul bugetar cash al României ar fi fost de 8,15% din PIB și nu 7,65%.

Astăzi, reprezentanții Guvernului Bolojan s-au întâlnit cu oficialii agenției de rating Fitch, unde subiectul central al discuției a fost situația din finanțele țării. În acest context, execuția bugetară publicată de Finanțe astăzi a fost documentul principal pe care analiștii Fitch l-au analizat și la categoria „Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate pentru PNRR”, au putut vedea că numai în luna decembrie au existat încasări cât în celelalte 11 luni din an, ceea ce, în mod firesc, ridică semne de întrebare.

Hocus-Pocus

Pe 31 iulie 2025, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, anunța că România a finalizat negocierea PNRR și că cel puțin 7 mld. euro vor fi trecute de la componenta de împrumuturi din PNRR, la componenta granturi din f0nduri de coeziune. Acesta a fost momentul în care se știa deja – sau ar fi trebuit să se știe – că o parte din aceste fonduri vor fi înregistrate și la venituri. Practic, aceste fonduri pierdute ar fi urmat să se regăsească în cheltuielile statului dar, atunci când acestea trec de la PNRR la fondurile de coeziune , la granturi, în execuția bugetară se vor regăsi atât la venituri, cât și la cheltuieli.

Astfel, impactul pe buget este 0, iar Guvernul Bolojan, deși a pierdut bani din PNRR, s-a lăudat cu o reducere a deficitului bugetar.

Culmea, Ministerul de Finanțe recunoaște scamatoria tocmai în nota care însoțește execuția bugetară oficială, pe anul 2025.

La categoria „Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate pentru PNRR”, în perioada ianuarie-noiembrie 2025 figurează încasări de 12,99 mld. lei.

Sursa: Ministerul Finanțelor

La aceeași categorie, datele publicate astăzi de Ministerul Finanțelor pentru perioada ianuarie-decembrie 2025 arată încasări de 22,93 mld. lei.

Sursa: Ministerul Finanțelor

Pe hârtie, asta înseamnă că în decembrie statul român ar fi încasat peste 10 mld. lei, adică aproximativ 2 mld. euro, în fonduri nerambursabile, practic cât celalte încasări din restul de 11 luni din an.

Dacă ajustăm deficitul pentru cele 0,5 puncte procentuale din PIB generate de includerea acestor venituri „contabile”, deficitul real al României ar fi fost aproape de nivelurile din 2024. În 2024, deficitul a fost de circa 8,65% din PIB, conform datelor oficiale publicate anterior. Practic, majorările de impozite și taxe, înghețările de salarii și pensii și toată povara măsurilor de austeritate puse pe umerii românilor nu au avut niciun efect real la scăderea deficitului bugetar.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Bolojan și Nazare s-au întâlnit cu cea mai mare agenție de rating din lume. Ce au discutat despre reforma administrativă
13:26
Bolojan și Nazare s-au întâlnit cu cea mai mare agenție de rating din lume. Ce au discutat despre reforma administrativă
ECONOMIE Mai multe firme de distribuție de combustibili sunt afectate de o prevedere din „Ordonanța Trenuleț”. Acestea trebuie să depună garanții și să aibă active de 1 milion de euro
09:26
Mai multe firme de distribuție de combustibili sunt afectate de o prevedere din „Ordonanța Trenuleț”. Acestea trebuie să depună garanții și să aibă active de 1 milion de euro
ECONOMIE Guvernul Bolojan s-a împrumutat anul trecut mai mult decât avea nevoie. Ce se va întâmpla cu banii rămași
08:36
Guvernul Bolojan s-a împrumutat anul trecut mai mult decât avea nevoie. Ce se va întâmpla cu banii rămași
EXCLUSIV Guvernul Bolojan a făcut un sacrificiu mare pentru un câștig mic. Încasările din TVA au crescut cu numai 11% în 2025, dar majorarea a adus inflație, șomaj și scăderea consumului
08:00
Guvernul Bolojan a făcut un sacrificiu mare pentru un câștig mic. Încasările din TVA au crescut cu numai 11% în 2025, dar majorarea a adus inflație, șomaj și scăderea consumului
COMERȚ După Mercosur, UE încheie un acord istoric cu India. Ursula: „Succesul Indiei va face lumea mai stabilă și mai prosperă”
23:19
După Mercosur, UE încheie un acord istoric cu India. Ursula: „Succesul Indiei va face lumea mai stabilă și mai prosperă”
FINANCIAR Faceți cunoștință cu ANA de la ANAF. Fiscul și-a luat asistent virtual care să vă rezolve problemele. Ce funcții va avea
13:23, 26 Jan 2026
Faceți cunoștință cu ANA de la ANAF. Fiscul și-a luat asistent virtual care să vă rezolve problemele. Ce funcții va avea
Mediafax
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe omologului elen / Clubul PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Mediafax
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români au testat un sistem care poate estima rapid riscul de replici
Click
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie să o respecte
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
BREAKING | Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Adevărul rămâne indiferent de soartă – testamentul moral și jertfa supremă a lui Gheorghe I. Brătianu

Cele mai noi

Trimite acest link pe