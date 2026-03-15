Ion Cristoiu: Volodimir Zelenski, „cel mai bun agent de vânzări din istorie”, a plecat din România cu buzunarele pline

În cea mai recentă pastilă, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre vizita lui Volodimir Zelenski din România, despre care spune că este „cel mai bun agent de vânzări din istorie”.

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan habar nu are ce a semnat”

„Devine tot mai limpede că documentele semnate de Nicușor Dan pe parcursul popasului lui Zelenski în România au fost aduse de președintele Ucrainei într-un dosar puse sub nas lui Nicușor Dan și acesta le-a semnat pentru că, așa cum s-a văzut și cum se vede, el habar n-are, nu ea nici măcar nu le-a citit, pentru că habar n-are ce a semnat, că normal ar fi fost ca deja să ne explice parteneriatul strategic, cele două acorduri. În cadrul acordului de cooperare militară ca de producție de armament se găsește și un acord potrivit căruia România va conduce drone pe banii ei, cu materialul ei cu forța ei de muncă și că ucrainenii vor, dacă nu au, ca la firmele americane, ai noștri cu caii și ei cu actorii.

Desigur că această înțelegere a stârnit nedumeriri avem și noi oameni în stare să conceapă drone, atâtea institute de cercetare, de ce România trebuie să plătească Ucrainei bani să vină să ne învețe să facem drone.

Radu Miruță ne-a lămurit, într-un interviu a spus că proiectul României a fost aprobat de comisia europeană cu condiția să fie co-producție cu Ucraina”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Zelenski e cel mai bun agent de vânzări din istorie”

„Noi am împrumutat de la Uniunea Europeană 17 mld de euro pentru producție de armament și aici propaganda de stat ne-a prezentat, trebuie să dăm banii înapoi, acest împrumut ajută la dezvoltarea producției de armament, locuri de muncă. după ce ne-am împrumutat și suntem pe locul 2, alte țări nu s-au înghesuit, a fost Polonia pe primul loc, dar președintele a blocat împrumutul și-a dat seama că polonezii au repartizat și Franței și Germaniei, la noi nu a avut cine. Nicușor Dan este autorul dezastrului și noi deja, s-a văzut din banii aceia, 12 mld cumpărăm armament din Franța și Germania, ne-am împrumutat să le dăm lor banii.

Nu ne-am împrumutat să facem o producție națională, ci să plătim pe alții, era Franța și Germania, acum și Ucraina. Popasul lui Zelenski a confirmat ce spunea Trump, e cel mai bun agent de vânzări din istorie, președintele american spune că mereu pleca cu sute de miliarde de dolari. Acest mare agent a venit în România, din America nu îl mai lasă Trump, a plecat cu buzunarele pline. Noi de unde avem bani, dăm Franței, Germaniei, Moldovei mai înțeleg, și Ucrainei mai nou”, a mai spus Ion Cristoiu.