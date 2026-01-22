Prima pagină » Actualitate » Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, desființează „scamatoria deficitului”: „Nu vreau să cred că dați dovadă de analfabetism bugetar”

Bianca Dogaru
22 ian. 2026, 14:29, Actualitate
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, desființează „scamatoria deficitului”: „Nu vreau să cred că dați dovadă de analfabetism bugetar”

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a criticat modul în care este prezentat deficitul bugetar pe 2025 și a avertizat că „deficitul CASH nu este același lucru cu deficitul în sistem ESA, adică deficitul pe baza căruia ne evaluează Comisia Europeană”.

Într-o postare pe Facebook, Câciu a explicat ce cheltuieli nu apar în deficitul pe cash, dar sunt incluse în ESA:

„Facturile pentru furnizorii de energie. Cam 8 miliarde lei. Nu sunt/nu au fost prinse în bugetele celor două ministere (energie și muncă) la rectifiăari, dar sunt la ANRE pentru verificare. Ele sunt luate în considerare de CE în evaluarea pe ESA. Aici avem un 0,4% din PIB. 

Câciu a mai menționat că „TVA nerestituit” afectează ESA cu 0,2% din PIB, iar amânările la plată reprezintă circa 0,5% din PIB. Toate acestea ar putea duce la un deficit ESA pe 2025 de aproximativ 9,3% din PIB.

„Retrospectivele la dobânda pe preschimbarea anticipată a titlurilor de stat (refinanțări anticipate și schimbare maturități). Pe înțelesul tuturor s-au schimbat titluri de stat luate cu dobândă mică (de 2,5-3,5%) pe titluri cu maturitate lungă la dobânzi duble (6,7-7,2%). Aici, pe baza datelor publice de pe site MFP, avem un cost care va apărea în ESA de cca. 0,5% din PIB (cca 10 miliarde lei). TVA nerestituit (aici e posibilă o adaptare dacă se aduce la zi în ianuarie). Din ce date sunt disponibile, aici avem o afectare a ESA de 0,2% din PIB. Celebrele amânări la plată care sunt de minim circa 0,5% din PIB (10 mld lei).”

Câciu a criticat comparațiile „simpliste” între deficitul pe cash și cel ESA.

„Nu mai comparati ESA 2024 cu CASH 2025 ca va faceti de râs. Adica nu vreau sa cred ca dati dovada de analfabetism bugetar. Daca insa ati facut-o, puneti un pic mâna pe carte, că nu doare ci te face mai deștept. Valabil, în primul rând, pentru domnul Bolojan dar si pentru ceilalti doritori de imagine.”

