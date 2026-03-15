Prima pagină » Actualitate » Românii trec printr-o nouă scumpire. Întreținerea la bloc va crește, cât vor plăti acum

Românii trec printr-o nouă scumpire. Întreținerea la bloc va crește, cât vor plăti acum

15 mart. 2026, 11:38, Actualitate
Românii trec printr-o nouă scumpire. Întreținerea la bloc va crește, cât vor plăti acum

Costurile pentru întreținerea la bloc au crescut în 2026, după ce energia s-a scumpit, iar alte taxe noi au fost introduse. Proprietarii de apartamente plătesc mai mult pentru utilități și pentru administrarea locuințelor, iar situația este similară și în alte state europene.

Liberalizarea pieței energiei, dar și expirarea schemelor de plafonare au determinat facturi mai mari la întreținere.

Românii se confruntă cu noi scumpiri, de data aceasta la întreținere

Cheltuielile de întreținere includ mai multe tipuri de costuri care apar lunar pe listele asociațiilor de proprietari. Ele acoperă energia electrică pentru spațiile comune, încălzirea, apa, serviciile de salubritate, dar și administrarea clădirii, relatează BZI.

În ultimii ani, serviciile acestea s-au scumpit din ce în ce mai mult. Scumpirea energiei, inflația serviciilor și investițiile în eficiența energetică a clădirilor au contribuit la majorarea costurilor pentru locuințe.

Specialiștii recomandă familiilor să își organizeze mai atent bugetul, mai ales în sezonul rece. În această perioadă, facturile pentru încălzire cresc semnificativ și pot reprezenta cea mai mare parte a costurilor de întreținere.

Cât costă întreținerea la bloc în 2026

În România, întreținerea la bloc diferă în funcție de dimensiunea apartamentului, consumul de utilități și tipul clădirii. Totuși, există estimări medii pentru sumele plătite lunar de proprietari.

  • garsonieră: între 350 și 450 de lei pe lună
  • apartament cu 2 camere: între 550 și 800 de lei pe lună
  • apartament cu 3 camere: între 800 și 1.200 de lei pe lună.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Incendiu de proporții la o biserică din Prahova. 120 de persoane au ieșit singure din lăcașul de cult
11:22
Incendiu de proporții la o biserică din Prahova. 120 de persoane au ieșit singure din lăcașul de cult
POLITICĂ Mesajul premierului Ilie Bolojan de Ziua maghiarilor de pretutindeni: „Comunitatea maghiară din România, o parte importantă a societății noastre”
10:54
Mesajul premierului Ilie Bolojan de Ziua maghiarilor de pretutindeni: „Comunitatea maghiară din România, o parte importantă a societății noastre”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Migrația va schimba fața lumii”
10:30
Ion Cristoiu: „Migrația va schimba fața lumii”
POLITICĂ Nicușor Dan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre”
10:15
Nicușor Dan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre”
NEWS ALERT Polițiștii din Capitală au reținut un bărbat suspect de camătă și șantaj în formă continuată
10:13
Polițiștii din Capitală au reținut un bărbat suspect de camătă și șantaj în formă continuată
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Votul nostru a fost împotriva administrației de la București, care a administrat această oportunitate în scopurile lor meschine”
10:00
Dan Dungaciu: „Votul nostru a fost împotriva administrației de la București, care a administrat această oportunitate în scopurile lor meschine”
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Click
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Ce se întâmplă doctore
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O firmă de recuperări vinde un Mercedes CLA la preț de micro-EV (6.655 Euro). Problema care explică prețul foarte mic
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au cultivat cu succes o legumă foarte populară în praf de pe Lună
Se clatină „fortăreața lui Orbán”? POLITICO: Influența liderului de la Budapesta, sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani. Ungaria, fragmentată între vârstnicii din „bastionul rural” și tineri. „Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul”
11:16
Se clatină „fortăreața lui Orbán”? POLITICO: Influența liderului de la Budapesta, sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani. Ungaria, fragmentată între vârstnicii din „bastionul rural” și tineri. „Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul”
ADMINISTRAȚIE Amendă pentru cei care nu îngrijesc spațiul din jurul blocului. Când se dă și de ce
10:55
Amendă pentru cei care nu îngrijesc spațiul din jurul blocului. Când se dă și de ce
Gândul de Vreme În ce regiuni ale României se schimbă vremea în următoarele ore. Unde se intensifică vântul și unde persistă ceața. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
10:35
În ce regiuni ale României se schimbă vremea în următoarele ore. Unde se intensifică vântul și unde persistă ceața. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
CONTROVERSĂ Cea mai scumpă adopție din istorie. Un bărbat riscă o amendă de 300.000 de euro din cauza pisicii sale
10:27
Cea mai scumpă adopție din istorie. Un bărbat riscă o amendă de 300.000 de euro din cauza pisicii sale
FLASH NEWS Consiliul Politic Național al PSD decide azi strategia pentru votarea bugetului. Ce îi nemulțumește pe social democrați
10:06
Consiliul Politic Național al PSD decide azi strategia pentru votarea bugetului. Ce îi nemulțumește pe social democrați
ANALIZA de 10 Arta confuziei. Cum i-au divizat mesajele liderului american pe politicieni și alegători. Trump: „Aș fi forțat mâna Israelului” / Senator democrat: „Nu exista nicio amenințare iminentă la adresa SUA” /„Un război fără un scop strategic final”
10:00
Arta confuziei. Cum i-au divizat mesajele liderului american pe politicieni și alegători. Trump: „Aș fi forțat mâna Israelului” / Senator democrat: „Nu exista nicio amenințare iminentă la adresa SUA” /„Un război fără un scop strategic final”

Cele mai noi

Trimite acest link pe