Românii trec printr-o nouă scumpire. Întreținerea la bloc va crește, cât vor plăti acum

Costurile pentru întreținerea la bloc au crescut în 2026, după ce energia s-a scumpit, iar alte taxe noi au fost introduse. Proprietarii de apartamente plătesc mai mult pentru utilități și pentru administrarea locuințelor, iar situația este similară și în alte state europene.

Liberalizarea pieței energiei, dar și expirarea schemelor de plafonare au determinat facturi mai mari la întreținere.

Românii se confruntă cu noi scumpiri, de data aceasta la întreținere

Cheltuielile de întreținere includ mai multe tipuri de costuri care apar lunar pe listele asociațiilor de proprietari. Ele acoperă energia electrică pentru spațiile comune, încălzirea, apa, serviciile de salubritate, dar și administrarea clădirii, relatează BZI.

În ultimii ani, serviciile acestea s-au scumpit din ce în ce mai mult. Scumpirea energiei, inflația serviciilor și investițiile în eficiența energetică a clădirilor au contribuit la majorarea costurilor pentru locuințe.

Specialiștii recomandă familiilor să își organizeze mai atent bugetul, mai ales în sezonul rece. În această perioadă, facturile pentru încălzire cresc semnificativ și pot reprezenta cea mai mare parte a costurilor de întreținere.

Cât costă întreținerea la bloc în 2026

În România, întreținerea la bloc diferă în funcție de dimensiunea apartamentului, consumul de utilități și tipul clădirii. Totuși, există estimări medii pentru sumele plătite lunar de proprietari.

garsonieră: între 350 și 450 de lei pe lună

apartament cu 2 camere: între 550 și 800 de lei pe lună

apartament cu 3 camere: între 800 și 1.200 de lei pe lună.

