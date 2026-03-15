Un antreprenor din domeniul tehnologiei a folosit ChatGPT ca să creeze un vaccin anti-cancer pentru câinele său. Descoperirea ar putea ajuta oamenii

Un antreprenor din domeniul tehnologiei a creat un vaccin personalizat împotriva cancerului pentru câinele său, o descoperire despre care experții spun că ar putea modela viitorul medicinei umane, scrie Daily Mail.

Paul Conyngham din Sydney a adoptat-o pe ​​„cea mai bună prietenă” a sa, Rosie, în vârstă de opt ani, în 2019, o încrucișare de opt între un Staffordshire Terrier și un Shar Pei.

În 2024, cățelușa a fost diagnosticată cu cancer mastocitar după ce au început să apară tumori mari pe una dintre picioarele din spate.

Cancerul mastocitar este cel mai frecvent tip de cancer de piele întâlnit la câini și apare adesea sub formă de noduli, umflături sau mase pe piele.

Conyngham a cheltuit mii de dolari pe chimioterapie veterinară pentru Rosie, care a încetinit răspândirea tumorilor, dar nu a reușit să le micșoreze.

Expertul în tehnologie a decis să apeleze la ChatGPT pentru a solicita informații despre posibile leacuri pentru cancer, folosind ulterior tehnologia pentru a secvenția ADN-ul lui Rosie și a proiecta un vaccin ARNm personalizat, primul din lume, pentru cățelușul bolnav.

Conyngham a luat apoi legătura cu Páll Thordarson, directorul renumitului Institut ARN UNSW, care a folosit datele pentru a crea primul vaccin din lume.

Dr. Thordason a declarat pentru Today că, deși lucrase cu ARNm similar timp de ani de zile, era îngrijorat că tehnologia va dura prea mult pentru a o dezvolta și a o ajuta pe Rosie.

„Odată ce am avut secvența proiectată de Paul, au trecut mai puțin de două luni până când i-am predat-o lui Paul, la veterinar.”

Conyngham a declarat că a durat aproximativ o lună pentru a vedea rezultatele vaccinului, care până în prezent a micșorat tumora cu 75%.

El a spus că Rosie își pierdea mobilitatea în decembrie, dar până în ianuarie a fost șocat să o vadă sărind peste un gard pentru a alunga un iepure.

„Cred că i-a adăugat considerabil viață și speranță de sănătate lui Rosie”, a spus el.

Dr. Thordason a spus că primul vaccin din lume ar putea fi „absolut” folosit pentru a trata pacienții cu cancer la om în viitor.

„Există companii, inclusiv Moderna, care lucrează la vaccinuri personalizate împotriva cancerului, dar cred că am învățat două lucruri din acest studiu: putem face acest lucru aici, nu trebuie neapărat să ne bazăm pe companii străine pentru a ne ajuta.

Asta înseamnă că putem democratiza această tehnologie în Australia. Și o putem folosi și pentru alte boli, de exemplu pentru boli neurologice.”

Conyngham a spus că cei doi secvențiau în prezent o tumoare care nu a răspuns la vaccin pentru a afla de ce era rezistentă.

El a explicat de ce era pregătit să cheltuiască atât de mult timp și bani pentru a găsi un leac.

„Rosie este cea mai bună prietenă a mea”, a declarat el în emisiune. „A fost alături de mine în momente foarte grele, în timpul despărțirilor, în afaceri dificile și în plimbările prin pădure. „Așa că, atunci când a primit această sentință, am simțit că trebuie să-mi fac și eu partea pentru ea.”

