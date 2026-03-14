Viktor Orban: Ungaria nu va deveni colonie ucraineană. Europa nu poate depăși criza petrolului fără petrolul rusesc ieftin

14 mart. 2026, 17:30, Știri externe

Viktor Orban a acuzat Uniunea Europeană și Ucraina pentru „complot energetic” și „șantaj politic” împotriva Ungariei. Premierul de la Budapesta susține că Bruxelles și Kiev blochează blochează intenționat tranzitul petrolier rusesc prin conducta Drujba din Ucraina. 

Atacurile premierului maghiar la adresa UE și Ucrainei vin după ce președintele american Donald Trump a decis să ridice temporar sancțiunile impuse asupra petrolului rusesc din octombrie 2025 .

„Ungaria nu a deveni o colonie ucraineană. Zelenski nu comandă aici!”, a spus premierul într-o postare de pe Facebook.

Viktor Orbán și Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Viktor Orban: Europa nu poate depăși criza fără petrolul rusesc

Pe fondul creșterii prețurilor la petrol  după ce Iran a închis Strâmtoarea Ormuz, Viktor Orban a propus o soluție. Premierul ungar consideră că numai „petrolul rusesc ieftin” poate opri criza energetică globală.

„Astăzi este a 19-a zi de blocadă petrolieră ucraineană. Președintele Zelenski continuă să închidă conducta de petrol, chiar dacă știe că este vitală pentru Ungaria și Slovacia. Experții noștri sunt la Kiev de zile întregi, dar încă nu au oie să acceseze conducta. Aceasta este echivalentă cu o recunoaștere. Lumea și Europa nu pot depăși criza petrolului fără ajutorul petrolului rusesc ieftin. Americanii au luat deja măsuri și au început să ridice sancțiunile. Dar presiunea de la Bruxelles încă nu s-a diminuat.”, a continuat premierul.

Orban: Germanii și olandezii plătesc peste 2 euro litrul de benzină

Viktor Orban le-a transmis susținătorilor săi maghiari care sunt prețurile la pompă în alte țări europene, deja grav afectate de criza petrolieră:

„Comisia și cancelarul german mențin sancțiunile impuse petrolului rusesc. Consecințele se văd și aici: în Austria, benzina costă 700 de forinți (1,79 euro), în Germania 800 (2,04 euro), iar în Olanda aproape 1.000 de forinți pe litru (2,56 euro). Aici, în Ungaria, garantăm siguranța familiilor, antreprenorilor și fermierilor cu prețuri protejate. Ne reaprovizionăm constant rezervele strategice, așa că nu există și nu va exista nicio problemă de aprovizionare la sonde”. 

Orban organizează „Marșul pentru Pace”

Premierul Ungariei a anunțat organizarea „Marșului pentru Pace” duminică, pe 15 martie 2026.

„Îi rog pe toți să ni se alăture. Haideți să im împreună împotriva șantajului ucrainean. Ungaria nu va deveni colonie ucraineană, Zelenski nu comandă aici”, a spus premierul.

Viktor Orban a avertizat în mod repetat că dacă FIDESZ nu câștigă alegerile parlamentare din aprilie și el nu rămâne în funcția de premier, Ungaria va fi târâtă de UE într-un război cu Rusia.

Sursa Foto: Shutterstock/Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe