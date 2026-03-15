Război în Ucraina, ziua 1480. Două nave rusești din Marea Neagră, lovite cu dronele

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 15 martie 2026, în a 1.480-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Agenția de informații militare a Ucrainei, HUR, a transmis că a atacat și a avariat două nave folosite de armata rusă în Marea Neagră.

Rușii confirmă atacul

Ferry-ul feroviar Slavianin a fost scos din uz, în timp ce Avantgarde a fost avariată, au scris oficialii HUR pe Telegram.

Ambele nave erau folosite în principal pentru a face curse între Rusia continentală și Peninsula Crimeea, pe care Moscova a anexat-o în 2014. Ele făceau parte din rețeaua de logistică militară a Rusiei și fuseseră folosite pentru a transporta arme, echipamente militare și muniție, conform HUR.

Navele au fost vizate ca parte a unui atac asupra portului Kavkaz de la Marea Neagră. Infrastructura portului a fost, de asemenea, avariată în cadrul operațiunii. Imaginile publicate de HUR sugerează că atacul a fost efectuat de o dronă.

Autoritățile ruse au recunoscut avarierea portului și a unei nave, dar nu au oferit detalii.

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front