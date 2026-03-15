Imagini în premieră, filmate cu o dronă Hezbollah, ale atacului de la baza americană Victoria, de lângă Aeroportul Internațional din Bagdad. Ce s-a întâmplat cu câteva secunde înainte de explozie

Hezbollah a atacat cu drone baza americană Victoria, de lângă Aeroportul Internațional din Bagdad, iar Gândul prezintă imagini în premieră.

Potrivit Al Jazeera, Kata’ib Hezbollah – „Brigăzile Hezbollah”, grupare paramilitară sprijinită de iranieni, a publicat videoclipuri în care drone care au lansat un atac asupra Bazei Victoriei americane de lângă Aeroportul Internațional Bagdad.

Potrivit informațiilor din media, ar fi prima dată când gruparea Hezbollah a folosit cu succes drona de atac FPV pentru a ocoli apărarea SUA.

Dronă Hezbollah, în survol deasupra bazei americane

În imagini se poate observa cu o dronă survolează baza, apoi lovește una dintre clădiri.

Ulterior, este prezentată aceeași dronă care zboară pe deasupra bazei americane – cu doar câteva secunde înainte de impact -, iar camera de la bord execută o mișcare stânga-dreapta, ca și cum ar „căuta” o țintă.

Surprinzător, „musafirul nepoftit” nu a fost „deranjat” de nicio reacție adversă de apărare în timpul acțiunii.

Drona trece pe deasupra unui buncăr, apoi coboară în dreptul intrării și se ridică din nou, luând altitudine.

Apoi, drona Hezbollah înconjoară o altă construcție, de culoare albă, survolează mai multe mașini parcate și abia apoi intră în contact cu ținta.

„Umbrela de securitate a SUA s-a dovedit a fi plină de găuri”

După apelurile repetate lansate, sâmbătă, de Donald Trump, ca mai multe state mari să i se alăture în războiul împotriva Iranului, pentru a ajuta la deblocarea Strâmtorii Ormuz, ministrul de Externe de la Teheran, Abbas Araqchi, îl ia public peste picior pe Donald Trump. „Umbrela de securitate pe care SUA a promovat-o ani de zile s-a dovedit, acum, a fi plină de găuri. O umbrelă care nu doar că nu a fost un factor de descurajare, ci a devenit practic un teren propice pentru tensiuni și crize. Statele Unite sunt acum nevoite să se milogescă, chiar și în fața Chinei, pentru a menține Strâmtoarea Ormuz în siguranță. Iranul cere fraților săi vecini să alunge forțele străine agresive de pe teritoriile lor, în special pentru că singura preocupare și prioritate a acestor forțe este apărarea Israelului”, a scris Araqchi pe rețele de socializare. (mai multe detalii AICI)

