Imagini în premieră, filmate cu o dronă Hezbollah, ale atacului de la baza americană Victoria, de lângă Aeroportul Internațional din Bagdad. Ce s-a întâmplat cu câteva secunde înainte de explozie

După apelurile repetate lansate, sâmbătă, de Donald Trump, ca mai multe state mari să i se alăture în războiul împotriva Iranului, pentru a ajuta la deblocarea Strâmtorii Ormuz, ministrul de Externe de la Teheran, Abbas Araqchi, îl ia public peste picior pe Donald Trump.
„Umbrela de securitate pe care SUA a promovat-o ani de zile s-a dovedit, acum, a fi plină de găuri. O umbrelă care nu doar că nu a fost un factor de descurajare, ci a devenit practic un teren propice pentru tensiuni și crize.
Statele Unite sunt acum nevoite să se milogescă, chiar și în fața Chinei, pentru a menține Strâmtoarea Ormuz în siguranță.
Iranul cere fraților săi vecini să alunge forțele străine agresive de pe teritoriile lor, în special pentru că singura preocupare și prioritate a acestor forțe este apărarea Israelului", a scris Araqchi pe rețele de socializare.