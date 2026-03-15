Cea mai lungă călătorie cu autobuzul din lume, „un adevărat iad”. Leagă două oceane și durează peste 100 de ore

15 mart. 2026, 12:15, Actualitate
Călătoria istovitoare se întinde pe 6.000 de kilometri și leagă două oceane, fiind considerată „un adevărat iad”, scrie Daily Express.

Cea mai lungă călătorie cu autobuzul din lume, care se întinde pe 6.000 de kilometri și este cunoscută pentru durata sa extenuantă, durează peste 100 de ore, aproximativ șase zile. Traseul leagă oceanele Pacific și Atlantic, întinzându-se de la Lima în Peru până la Rio de Janeiro în Brazilia, fiind facilitat de Autostrada Transoceanica.

Faimoasa Transoceánica deține recordul de a fi cea mai lungă rută comercială directă de autobuz la nivel global, cu program regulat. Operată săptămânal de o companie de autobuze braziliană, călătoria traversează orașe de coastă, savane, zone umede, păduri tropicale și Munții Anzi. Cu plecare în fiecare joi la ora 13:00, călătoria cu autobuzul promite o experiență de neuitat pentru pasageri.

Vehiculul este echipat cu 44 de locuri obișnuite, 12 paturi de dormit, o toaletă, o chiuvetă mică, un dozator de apă și Wi-Fi.

Cu toate acestea, absența dușurilor la bord înseamnă că pasagerii trebuie să utilizeze facilitățile în timpul celor trei opriri zilnice programate în stațiile de pe marginea drumului pentru spălare.

Doi șoferi se deplasează alternativ în autobuz, unul odihnindu-se într-o cabină de dormit, în timp ce celălalt preia volanul. Potrivit Check My Bus, prețul biletului este de aproximativ 1.300 R$, echivalentul a aproximativ 186 de lire sterline.

Pasagerii pot admira obiective turistice de renume mondial, precum Bazinul Amazonului, Munții Anzi, Hristos Mântuitorul și Machu Picchu.

Autorul recomandă:

Cea mai lungă AUTOSTRADĂ dreaptă din lume. Câți kilometri are și unde este situată

UTILE Un expert în nutriție confirmă: aceasta este cea mai bună dietă pentru a reduce excesul de greutate. Ce poți mânca într-o zi
13:40
Un expert în nutriție confirmă: aceasta este cea mai bună dietă pentru a reduce excesul de greutate. Ce poți mânca într-o zi
VIDEO Nou sezon al podcastului „Altceva”. Lavinia Bârlogeanu explică în ce fel ne bântuie moartea prin intermediul viselor
13:25
Nou sezon al podcastului „Altceva”. Lavinia Bârlogeanu explică în ce fel ne bântuie moartea prin intermediul viselor
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Israelul se confruntă cu o lipsă mare de interceptoare de rachete balistice. Noul lider al Iranului, ucis în bombardamente?
13:00
🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Israelul se confruntă cu o lipsă mare de interceptoare de rachete balistice. Noul lider al Iranului, ucis în bombardamente?
RĂZBOI Imagini în premieră, filmate cu o dronă Hezbollah, ale atacului de la baza americană Victoria, de lângă Aeroportul Internațional din Bagdad. Ce s-a întâmplat cu câteva secunde înainte de explozie
12:44
Imagini în premieră, filmate cu o dronă Hezbollah, ale atacului de la baza americană Victoria, de lângă Aeroportul Internațional din Bagdad. Ce s-a întâmplat cu câteva secunde înainte de explozie
EXTERNE Gestul cu care Elveția i-a dat mat Americii: a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare. Explicația este simplă
12:44
Gestul cu care Elveția i-a dat mat Americii: a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare. Explicația este simplă
CINEMA Premiile Oscar, ediția a 98-a. Filmul care a bătut toate recordurile din istorie: este nominalizat la 16 categorii
12:12
Premiile Oscar, ediția a 98-a. Filmul care a bătut toate recordurile din istorie: este nominalizat la 16 categorii
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Click
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru
Ce se întâmplă doctore
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Câinii Golden Retriever și oamenii au mai multe în comun decât am fi crezut
AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”
13:49
AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”
VIDEO Reputatul profesor doctor Lavinia Bârlogeanu ne spune cum putem face față fricilor: „E important să ne poziționăm altfel”
13:27
Reputatul profesor doctor Lavinia Bârlogeanu ne spune cum putem face față fricilor: „E important să ne poziționăm altfel”
VIDEO Ion Cristoiu: Volodimir Zelenski, „cel mai bun agent de vânzări din istorie”, a plecat din România cu buzunarele pline
12:22
Ion Cristoiu: Volodimir Zelenski, „cel mai bun agent de vânzări din istorie”, a plecat din România cu buzunarele pline
APĂRARE Umbrela care poate fi folosită pentru a doborî dronele. Cercetătorii americani au dezvăluit vulnerabilitățile sistemelor autonome de urmărire
11:59
Umbrela care poate fi folosită pentru a doborî dronele. Cercetătorii americani au dezvăluit vulnerabilitățile sistemelor autonome de urmărire
INEDIT Un antreprenor din domeniul tehnologiei a folosit ChatGPT ca să creeze un vaccin anti-cancer pentru câinele său. Descoperirea ar putea ajuta oamenii
11:49
Un antreprenor din domeniul tehnologiei a folosit ChatGPT ca să creeze un vaccin anti-cancer pentru câinele său. Descoperirea ar putea ajuta oamenii
ECONOMIE Românii trec printr-o nouă scumpire. Întreținerea la bloc va crește, cât vor plăti acum
11:38
Românii trec printr-o nouă scumpire. Întreținerea la bloc va crește, cât vor plăti acum

