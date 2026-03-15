Cea mai lungă călătorie cu autobuzul din lume, „un adevărat iad”. Leagă două oceane și durează peste 100 de ore

Călătoria istovitoare se întinde pe 6.000 de kilometri și leagă două oceane, fiind considerată „un adevărat iad”, scrie Daily Express.

Cea mai lungă călătorie cu autobuzul din lume, care se întinde pe 6.000 de kilometri și este cunoscută pentru durata sa extenuantă, durează peste 100 de ore, aproximativ șase zile. Traseul leagă oceanele Pacific și Atlantic, întinzându-se de la Lima în Peru până la Rio de Janeiro în Brazilia, fiind facilitat de Autostrada Transoceanica.

Faimoasa Transoceánica deține recordul de a fi cea mai lungă rută comercială directă de autobuz la nivel global, cu program regulat. Operată săptămânal de o companie de autobuze braziliană, călătoria traversează orașe de coastă, savane, zone umede, păduri tropicale și Munții Anzi. Cu plecare în fiecare joi la ora 13:00, călătoria cu autobuzul promite o experiență de neuitat pentru pasageri.

Vehiculul este echipat cu 44 de locuri obișnuite, 12 paturi de dormit, o toaletă, o chiuvetă mică, un dozator de apă și Wi-Fi.

Cu toate acestea, absența dușurilor la bord înseamnă că pasagerii trebuie să utilizeze facilitățile în timpul celor trei opriri zilnice programate în stațiile de pe marginea drumului pentru spălare.

Doi șoferi se deplasează alternativ în autobuz, unul odihnindu-se într-o cabină de dormit, în timp ce celălalt preia volanul. Potrivit Check My Bus, prețul biletului este de aproximativ 1.300 R$, echivalentul a aproximativ 186 de lire sterline.

Pasagerii pot admira obiective turistice de renume mondial, precum Bazinul Amazonului, Munții Anzi, Hristos Mântuitorul și Machu Picchu.

Autorul recomandă:

Cea mai lungă AUTOSTRADĂ dreaptă din lume. Câți kilometri are și unde este situată