Umbrela care poate fi folosită pentru a doborî dronele. Cercetătorii americani au dezvăluit vulnerabilitățile sistemelor autonome de urmărire

Cercetătorii din Statele Unite au descoperit o modalitate simplă de a înșela dronele de atac. Această abordare este incompatibilă cu dronele autonome de urmărire a țintelor. Echipa a propus utilizarea unei umbrele cu un model grafic unic care atrage dronele pentru a fi capturate cu o plasă sau forțate să se prăbușească.

Umbrela care poate fi folosită pentru a doborî dronele

Echipa de la Universitatea din California, Irvine, a demonstrat cum atacatorii ar putea folosi o umbrelă obișnuită pentru a manipula drone.

Soluția, denumită FlyTrap, poate atrage dronele suficient de aproape pentru a fi capturate cu o plasă sau pentru a fi forțate să se prăbușească, potrivit Interesting Engineering.

Cum funcționează FlyTrap

FlyTrap exploatează modul în care dronele folosesc camere video și algoritmi de inteligență artificială pentru a urmări automat o țintă. Sistemul de navigație interpretează imaginile captate de cameră și ajustează poziția dronei pentru a menține o anumită distanță față de obiectul urmărit.

Cunoscute și sub denumirea de „urmărire activă” sau „urmărire dinamică” în produsele de consum, aceste funcții bazate pe inteligență artificială sunt din ce în ce mai mult utilizate în aplicații precum controlul frontierelor, supravegherea securității și operațiunile de aplicare a legii.

Pentru a-și menține distanța de urmărire, drona se deplasează constant mai aproape de suportul pentru umbrelă, până când aeronava poate fi prinsă cu o plasă sau prăbușită. Spre deosebire de alte atacuri posibile care pur și simplu cauzează pierderea urmăririi, această abordare inovatoare permite eliminarea completă a dronelor prin capturare fizică sau coliziune, potrivit cercetătorilor.

