Prima pagină » Economic » Generația Z, gata cu văicărelile! Un cuplu de tineri a reușit să-și ia o casă de 1,7 milioane de RON datorită „disciplinei financiare”

Generația Z, gata cu văicărelile! Un cuplu de tineri a reușit să-și ia o casă de 1,7 milioane de RON datorită „disciplinei financiare”

08 sept. 2025, 20:59, Economic
Generația Z, gata cu văicărelile! Un cuplu de tineri a reușit să-și ia o casă de 1,7 milioane de RON datorită „disciplinei financiare”

În timp ce mulți alți tineri din generația Z se plâng de costurile de trai, de prețurile locuințelor și unii mai „conservatori” dau vina pe imigranți și A.I. pentru concurența acerbă de pe piața muncii, un cuplu a demonstrat că orice este posibil, fără lamentări.

Un tânăr american din Minnesota, în vârstă de 24 de ani, deci născut după anul 2001,  a ales să nu se văicărească într-o perioadă când alții ca el se plâng că locurile de muncă sunt nesigure din cauza inteligenței artificiale și că nu-și permit să-și cumpere locuință, dar să stea cu chirie.  Ryan Hemenway, un american de 24 de ani,  și logodnica sa, și-au luat prima locuință în Coon Rapids.  Casa valorează 395.000 de dolari americani, adică circa 1,7 milioane de RON.

A cumpăra o locuință în vremuri incerte

Ryan a absolvit facultatea în perioada pandemică și și-a căutat în mod activ un loc de muncă. În 2022, când angajările încetiniseră puternic în Statele Unite, el a reușit să obțină postul de geolog contractant.  Cum și-a găsit postul mult visat? A aplicat direct pe site-urile companiilor, nu pe platformele intermediare de joburi.  Salariul său: 250 de dolari pe zi (circa 1.000 lei).

Asta înseamnă că ar încasa 3.750 de dolari dacă ar munci numai 15 zile sau chiar 7.500 de dolari (32.000 în lei românești) dacă ar munci zilnic, timp de o lună.  Din martie 2024, s-a angajat ca om de știință de domeniu, la o firmă de consultanță în mediu, având program flexibil și stabilitate.

„A fost o experiență care m-a ajutat să călătoresc și să învăț multe, dar căutam stabilitate. Am știut că trebuie să dau tot ce am mai bun, pentru că nu știam când voi mai primi o altă șansă”, a dezvăluit Ryan într-un interviu acordat pentru Business Insider.

El și logodnica lui și-au căutat în mod activ o locuință. Împreună, au 100.000 de dolari anual. Inițial, ei și-au plănuit să aștepte pentru a-și cumpăra locuința abia în 2026, la prețul de 300.000 de dolari. Însă, au găsit o locuință de 395.000 de dolari. Motivul pentru care Ryan și logodnica au  decis să cumpere o casă mai scumpă a fost:

„Am găsit un loc care bifa aproape toate criteriile. Nu era în bugetul stabilit inițial, dar am simțit că e o oportunitate care nu trebuie ratată”.

Cheia succesului pentru a cumpăra o casă de 400.000 $

Imediat după ce a absolvit facultatea, Ryan a decis să se mute pentru 9 luni cu părinții lui. În tot acest interval, a economisit.

„Cel mai important lucru pe care îl poți face ca să-ți pornești viața financiară, indiferent dacă îți găsești imediat un job sau nu, este să locuiești cu părinții o perioadă”.

El a economisit circa 30.000 de dolari, suficienți bani în a plăti avansul pentru casa mult visată.  El  a dezvăluit și cum a făcut între timp profit:

„Am investit în câteva companii cu modele de business solide. A funcționat foarte bine pentru mine și m-a ajutat să-mi cresc economiile. A fost un pas decisiv ca să ajungem aici”, mărturisește el.

Ulterior, el și logodnica sa au stat în chirie, la un tarif lunar mic. Și asta i-a ajutat să strâng și mai mulți bani și mai rapid pentru a-și găsi o locuință.

„Chiria mică și faptul că ne-am organizat bine ne-au ajutat să strângem bani mult mai repede decât ne așteptam”.

După ce au cumpărat casa, Ryan a mai spus că a găsit o soluție pentru a-și reduce costurile privind plata împrumutului: a închiriat o cameră unui membru al familiei. Acum, el și logodnica lui se pregătesc nu doar să se mute în noua casă, ci și pentru nuntă și o căsnicie fericită, visul lor fiind realizat doar prin disciplină financiară.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: APARTAMENTE mai scumpe în septembrie 2025. Cu cât au crescut prețurile locuințelor. Metrul pătrat depășește 2.000 de euro în marile orașe din România

Citește și

FINANCIAR Vârstnicii din România încă își primesc pensiile prin POȘTĂ, în 2025. Situația a fost semnalată de ministrul muncii
22:18
Vârstnicii din România încă își primesc pensiile prin POȘTĂ, în 2025. Situația a fost semnalată de ministrul muncii
FINANCIAR Prețul aurului a înregistrat un record istoric, în timp ce LEUL câștigă teren în fața dolarului și euro. BNR anunță și o veste proastă
18:10
Prețul aurului a înregistrat un record istoric, în timp ce LEUL câștigă teren în fața dolarului și euro. BNR anunță și o veste proastă
DATE EXCLUSIVE NEPALEZII conduc detașat în topul muncitorilor străini din România. Număr dublu față de srilankezii de pe locul 2. Vezi cine mai completează topul
14:52, 05 Sep 2025
NEPALEZII conduc detașat în topul muncitorilor străini din România. Număr dublu față de srilankezii de pe locul 2. Vezi cine mai completează topul
ECONOMIE Se clatină OMV Petrom. Filiala din România a gigantului petrolier va fi cea mai afectată de concedieri colective
13:29, 05 Sep 2025
Se clatină OMV Petrom. Filiala din România a gigantului petrolier va fi cea mai afectată de concedieri colective
EXCLUSIV Cristian Socol demontează, în EXCLUSIVITATE pentru Gândul, calculele Guvernului Bolojan privind reforma administrației: „Economia ar fi de 3-4 ori mai mică”
11:36, 05 Sep 2025
Cristian Socol demontează, în EXCLUSIVITATE pentru Gândul, calculele Guvernului Bolojan privind reforma administrației: „Economia ar fi de 3-4 ori mai mică”
TEHNOLOGIE Directorul unei companii de software a concediat 4.000 de angajați. Toate posturile unui întreg departament au fost desființate din cauza A.I.
18:38, 04 Sep 2025
Directorul unei companii de software a concediat 4.000 de angajați. Toate posturile unui întreg departament au fost desființate din cauza A.I.
Mediafax
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
Ultima dorință pe care mama Adrianei Bahmuțeanu a avut-o: 'Să le spun cu limbă de moarte…
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Mediafax
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Cancan.ro
BREAKING | Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit
Ce se întâmplă doctore
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
observatornews.ro
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
Cadavrul unui tânăr de 32 de ani a fost descoperit printre mormintele unui cimitir din Petroșani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. A trimis o cerere de prelungire a suspendării pe 27 august
Evz.ro
Schimbări majore pentru românii cu telefoane și electrocasnice inteligente
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
Breaking news: Inimile s-au frânt. Nimeni nu era pregătit pentru această veste. A plecat dintre noi un cântăreț iubit de o ţară întreagă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Dinozaurii au fost afectați de o boală devastatoare, indică noi fosile