În timp ce mulți alți tineri din generația Z se plâng de costurile de trai, de prețurile locuințelor și unii mai „conservatori” dau vina pe imigranți și A.I. pentru concurența acerbă de pe piața muncii, un cuplu a demonstrat că orice este posibil, fără lamentări.

Un tânăr american din Minnesota, în vârstă de 24 de ani, deci născut după anul 2001, a ales să nu se văicărească într-o perioadă când alții ca el se plâng că locurile de muncă sunt nesigure din cauza inteligenței artificiale și că nu-și permit să-și cumpere locuință, dar să stea cu chirie. Ryan Hemenway, un american de 24 de ani, și logodnica sa, și-au luat prima locuință în Coon Rapids. Casa valorează 395.000 de dolari americani, adică circa 1,7 milioane de RON.

A cumpăra o locuință în vremuri incerte

Ryan a absolvit facultatea în perioada pandemică și și-a căutat în mod activ un loc de muncă. În 2022, când angajările încetiniseră puternic în Statele Unite, el a reușit să obțină postul de geolog contractant. Cum și-a găsit postul mult visat? A aplicat direct pe site-urile companiilor, nu pe platformele intermediare de joburi. Salariul său: 250 de dolari pe zi (circa 1.000 lei).

Asta înseamnă că ar încasa 3.750 de dolari dacă ar munci numai 15 zile sau chiar 7.500 de dolari (32.000 în lei românești) dacă ar munci zilnic, timp de o lună. Din martie 2024, s-a angajat ca om de știință de domeniu, la o firmă de consultanță în mediu, având program flexibil și stabilitate.

„A fost o experiență care m-a ajutat să călătoresc și să învăț multe, dar căutam stabilitate. Am știut că trebuie să dau tot ce am mai bun, pentru că nu știam când voi mai primi o altă șansă”, a dezvăluit Ryan într-un interviu acordat pentru Business Insider.

El și logodnica lui și-au căutat în mod activ o locuință. Împreună, au 100.000 de dolari anual. Inițial, ei și-au plănuit să aștepte pentru a-și cumpăra locuința abia în 2026, la prețul de 300.000 de dolari. Însă, au găsit o locuință de 395.000 de dolari. Motivul pentru care Ryan și logodnica au decis să cumpere o casă mai scumpă a fost:

„Am găsit un loc care bifa aproape toate criteriile. Nu era în bugetul stabilit inițial, dar am simțit că e o oportunitate care nu trebuie ratată”.

Cheia succesului pentru a cumpăra o casă de 400.000 $

Imediat după ce a absolvit facultatea, Ryan a decis să se mute pentru 9 luni cu părinții lui. În tot acest interval, a economisit.

„Cel mai important lucru pe care îl poți face ca să-ți pornești viața financiară, indiferent dacă îți găsești imediat un job sau nu, este să locuiești cu părinții o perioadă”.

El a economisit circa 30.000 de dolari, suficienți bani în a plăti avansul pentru casa mult visată. El a dezvăluit și cum a făcut între timp profit:

„Am investit în câteva companii cu modele de business solide. A funcționat foarte bine pentru mine și m-a ajutat să-mi cresc economiile. A fost un pas decisiv ca să ajungem aici”, mărturisește el.

Ulterior, el și logodnica sa au stat în chirie, la un tarif lunar mic. Și asta i-a ajutat să strâng și mai mulți bani și mai rapid pentru a-și găsi o locuință.

„Chiria mică și faptul că ne-am organizat bine ne-au ajutat să strângem bani mult mai repede decât ne așteptam”.

După ce au cumpărat casa, Ryan a mai spus că a găsit o soluție pentru a-și reduce costurile privind plata împrumutului: a închiriat o cameră unui membru al familiei. Acum, el și logodnica lui se pregătesc nu doar să se mute în noua casă, ci și pentru nuntă și o căsnicie fericită, visul lor fiind realizat doar prin disciplină financiară.

