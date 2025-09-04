Prima pagină » Actualitate » APARTAMENTE mai scumpe în septembrie 2025. Cu cât au crescut prețurile locuințelor. Metrul pătrat depășește 2.000 de euro în marile orașe din România

Denis Andrei
04 sept. 2025, 11:03, Actualitate
Foto: Profimedia images

Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României au crescut vertiginos în septembrie 2025, prima lună după majorarea TVA la 21%. În orașe precum Cluj-Napoca, București sau Brașov, prețul pentru un metri pătrat depășește deja pragul de 2.000 de euro.

Veștile proaste pentru români continuă și în luna septembrie, după în ultima lună de vară, prețurile locuințelor a explodat la nivel național, mai ales după majorare TVA la 21%.

În cifre nete, locuințele noi și vechi s-au scumpit cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele unei platforme de anunțuri imobiliare.

Astfel, cele mai scumpe locuințe continuă să fie în Cluj-Napoca, unde un metru pătrat depășește 3.000 de euro. În Brașov și București, valoarea a trecut pragul de 2.000 de euro pe metru pătrat și nu este exclus ca acest cost să crească și mai mult în perioada următoare, potrivit Digi24.

La nivel lunar, diferențele sunt de ordinul miilor de euro.

Spre exemplu, în Capitală, un apartament cu două camere care costa puțin peste 100.000 de euro în iulie 2025 se vinde acum de la 104.000 de euro. Creșterea TVA la 21% a contribuit decisiv la aceste scumpiri, în special pe segmentul construcțiilor noi.

Mulți dintre cei care aveau în plan achiziția unei locuințe, se gândesc acum mai degrabă să rămână în chirie.

Și chiriile se scumpesc

Efectul s-a propagat și asupra pieței apartamentelor vechi, care nu era vizată direct de TVA, dar unde cererea a crescut considerabil.

Specialiștii atrag atenția că și chiriile vor fi influențate indirect de noile taxe și de evoluția prețurilor la locuințe, ceea ce înseamnă că românii care nu dețin o locuință proprie vor fi nevoiți să scoată și mai mulți bani din buzunar.

