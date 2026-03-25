Prima pagină » Economic » Operatorul Șantierului Naval Mangalia deschide falimentul, după ce planul de reorganizare a eșuat. Damen Shipyard: Nu putem susține planul propus

Operatorul Șantierului Naval Mangalia deschide falimentul, după ce planul de reorganizare a eșuat. Damen Shipyard: Nu putem susține planul propus

Damen Shipyard, nu a aprobat planul de reorganizare al Șantierului Naval Mangalia și urmează să fie deschisă procedura de faliment, anunță Blocul Național Sindical. Olandezii susțin că nu pot susține planul de reorganizare, care generează companiei prejudicii substanțiale, prin faptul că exclude rambursarea investițiilor semnificative și a împrumuturilor acordate de Damen Holding șantierului.

Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat, miercuri, într-un comunicat de presă, că Damen Shipyards, compania care deține o parte din Șantierul Naval Mangalia va deschide procedura de faliment. Firma olandeză a reacționat imediat și a transmis, într-un comunicat de presă, că își reafirmă angajamentul de a sprijini viitorul șantierului naval Mangalia, ca parte a unui plan echilibrat și corect.

„Damen Holding a realizat o analiză detaliată a planului de reorganizare propus de administratorul judiciar al companiei care operează șantierul naval Mangalia. Această evaluare atentă arată că planul propus exclude în totalitate rambursarea investițiilor semnificative și a împrumuturilor acordate de Damen Holding șantierului, atât în prezent, cât și în viitor, ceea ce creează un dezechilibru major și generează prejudicii substanțiale pentru Damen”, susține compania olandeză.

În cadrul aceluiași comunicat se precizează că  „Damen nu va lua decizii care să afecteze interesele sale legitime sau pe cele ale angajaților, partenerilor și celorlalte părți implicate”.

„Deși compania rămâne angajată să sprijine viitorul și posibila continuare a activității șantierului naval Mangalia, ținând cont și de situația angajaților acestuia, un astfel de sprijin poate fi oferit doar într-un cadru echitabil, care să reflecte pe deplin contribuțiile tuturor părților implicate. Din păcate, în forma actuală, planul de reorganizare nu îndeplinește aceste criterii, motiv pentru care Damen nu îl poate susține. Cu toate acestea, compania noastră rămâne deschisă dialogului și este disponibilă să colaboreze cu toate părțile interesate pentru a identifica și analiza soluții alternative. Obiectivul nostru este să sprijinim un viitor durabil și sustenabil pentru șantierul naval Mangalia, într-un mod corect pentru toate părțile implicate, inclusiv pentru Damen, care a realizat investiții semnificative de-a lungul anilor”, se mai arată în comunicat.

Sute de anajați ai Șantierului Naval nu și-au primit salariile

Reamintim că angajații de la Șantierul Naval Mangalia nu și-au primit drepturile salariale de peste 3 luni și au protestat zilnic, în ultima perioadă. De asemenea, au existat perioade în care majoritatea angajaților nu au avut nimic de lucru și mai multe luni în care nu a existat nicio navă la reparat.

Protest pe Șantierul Naval Mangalia, 20 martie 2026. Captură video

La Șantierul Naval Mangalia, acționar majoritar este statul român, care deține 51% din companie. Restul de 49% aparține companiei Damen Shipyards care a intrat în insolvență în 2024. La începutul acestei luni, administratorul judiciar al companiei, Casa de Insolvenţă Transilvania (CITR) transmitea că Damen Shipyards Mangalia a intrat în cursa pentru un investitor strategic, iar un plan de reorganizare a fost depus către judecătorul-sindic. Mai mulți jucători internaționali erau interesați de șantier, printre care producătorii de armament, MSC și Rheinmetall.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe