30 ian. 2026, 14:43, Economic
Guvernul a decis, vineri, prin ordonanță, amânarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru anumite categorii de contribuabili și a introdus un termen de tranziție până la 1 iunie 2026. Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate prin CNP, nu prin CIF, nu vor fi obligate să utilizeze sistemul. 

Guvernul a transmis că această perioadă de tranziție le va permite contribuabililor să se adaptezem să testeze funcționalitatea platformei și să beneficieze de un tratament similar cu cel aplicat agricultorilor persoane fizice, care beneficiază deja de această amânare. De asemenea, cei deja înregistrați obligatoriu pot să solicite ieșirea temporară, iar cei care nu sunt înscriși trebuie să o facă cu cel puțin 3 zile înainte de 1 iunie.

„Persoanele fizice impozabile identificate prin CNP nu vor fi obligate să utilizeze RO e-Factura până la 1 iunie 2026”, a transmis Guvernul.

Sistemul RO e-Factura a fost extins, de la începutul acestui an, și asupra persoanelor fizice care desfășoară activități economice cu caracter de continuintate, în baza CNP. Prevederea este cuprinsă în „Ordonanța trenuleț”, adoptată de guvern la finalul anului trecut și a intrat în vigoare de la 15 ianuarie 2026.

România trebuie să modifice Codul fiscal

De asemenea, a fost aprobată o modificare la Codul fiscal, care vizează punerea în acord a dispozițiilor interne naționale cu Convenția cadru OCDE privind impozitarea. Aspectele considerate problematice prin acest articol vizau generarea unor posibile situații de dublă impozitare și accesul la procedurile de soluționare pe cale amiabilă a diferendelor fiscale, dar și reflectarea corespunzătoare a dispozițiilor Convenției cadru OCDE în materie fiscală, referitoare la nediscriminarea companiilor în ceea ce privește deductibilitatea. Decizia a fost luată în contextul în care România se află într-o etapă decisivă a procesului de aderare la OCDE, după ce a obținut 19 din cele 25 de avize formale.

