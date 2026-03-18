Dominic Fritz intervine în scandalul bugetului: „Acest blocaj al bugetului face parte dintr-o idee mai mare în care PSD caută alte majorităţi”

18 mart. 2026, 20:20, Știri politice
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat după blocajul din Parlament pe adoptarea bugetului de stat pe 2026, că PSD este responsabil de acest blocaj. Oficialul spune că social-democrații caută alte majorității și a arătat că respingerea amendamentului PSD în comisiile de buget-finanțe arată că nu există, în acest moment, o voință parlamentară pentru propunerile PSD. 

„Într-un moment în care toţi românii sunt îngrijoraţi de creşterea preţurilor de războiul din Orientul Mijlociu, PSD alege să genereze o criză artificială. Înţeleg că PSD a încercat să testeze astăzi o nouă majoritate cu AUR. Am înţeles din declaraţiile unora că nu s-au înţeles la preţ şi a picat această majoritate. Dar asta înseamnă că nu există, în acest moment, o voinţă parlamentară pentru propunerile PSD”, a spus liderul USR, la Parlament.

Dominic Fritz a transmis că, la dorința PSD, s-a retestat această voință și din nou a picat la vot. De asemenea, președintele USR a arătat că partidul pe care îl conduce nu a votat pentru acest amendament pentru că au spus foarte clar că nu putem să creștem deficitul.

„Cât trebuie să aştepte românii până când PSD să accepte că nu există o majoritate în acest parlament pentru propunerile lor inflaţioniste? Orice creştere a deficitului creşte şi preţurile şi loveşte fix în aceşti oameni pe care PSD pretinde că vrea să îi protejeze. De aceea cred că este momentul în care să accepte şi PSD că nu există o majoritate pentru ideea lor, nici în cadrul coaliţiei, nici cu alte partide aflate în Opoziţie şi să mergem mai departe şi să dăm un buget la această ţară”, a menţionat Fritz.

Oficialul a vorbit și despre discuția pe care o va avea cu liderul PSD Sorin Grindeanu vineri. Acesta a afirmat că va merge cu propunerea de a nu vota de câte ori e nevoie, pentru a ieși ceea ce își dorește PSD, ci de a respecta votul de astăzi în comisie, în care de două ori s-a votat și de două ori nu s-a găsit o majoritate. De asemenea, Fritz a mai declarat că este evident pentru toată lumea că PSD a votat împreună cu AUR o moțiune de cenzură împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, și PSD a votat împreună cu AUR să se amâne votul pentru noul Avocat al Poporului.

„Astăzi, PSD a încercat, dar nu le-a ieşit, să voteze cu AUR o creştere uriaşă a cheltuielilor publice în România. E evident că PSD testează tot felul de alte variante pe lângă această coaliţie şi, mai mult decât atât, transmite tot felul de semnale politice că îşi doreşte să nu mai respecte acordul de coaliţie. Deci e evident că acest blocaj al bugetului face parte dintr-o idee mai mare în care PSD caută alte majorităţi. Şi cred că, într-o situaţie de criză, pentru PSD să genereze crize artificiale politice, este ultimul lucru la care se aşteaptă românii”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe