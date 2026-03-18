Containerul unui TIR a fost furat dintr-o parcare de pe o autostradă din Germania. Polițiștilor nu le-a venit să creadă ce încărcătură conținea

Poliția germană caută un container încărcat cu aproximativ 15 tone metrice de jeleuri cu fructe, care a fost furat de lângă un camion parcat în vecinătatea unei autostrăzi.

Şoferul, un bărbat în vârstă de 41 de ani, a lăsat autovehiculul nesupravegheat, după ce a parcat la o staţie de servicii de pe autostradă, în apropierea oraşului Neustadt-Glewe (nord), marţi dimineaţă în jurul orei 7:45 (06:45 GMT), a precizat poliţia într-un comunicat, citat de Agerpres.

Când bărbatul a revenit în parcare, aproximativ la ora 20:45, containerul dispăruse şi odată cu el încărcătura de jeleuri în valoare de 250.000 de euro.

Nu este clar cum au reuşit suspecții să ridice containerul de pe camion, în plină zi, fără să fi fost observaţi, dar polițiștii fac cercetări în acest caz pentru a afla toate detaliile.

