Șefa serviciilor americane spune că regimul din Iran este încă intact după operațiunea SUA și a Israelului care a început acum trei săptămâni

18 mart. 2026, 19:28, Știri externe
Directorul serviciilor naționale de informații din SUA, Tulsi Gabbard, a transmis miercuri Comisiei de Informații a Senatului mai multe informații privind starea operațiunii împotriva Iranului. Gabbard le-a spus parlamentarilor americani că regimul din Iran „pare a fi intact” după aproape trei săptămâni de război în Orientul Mijlociu, scrie The Washington Post.

Directorul Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a declarat miercuri parlamentarilor că regimul din Iran „pare a fi intact, dar în mare parte degradat” după aproape trei săptămâni de război în Orientul Mijlociu. Mărturiile lui Tulsi Gabbard în Senat, alături de ceilalți oficiali de top din domeniul informațiilor din administrația Donald Trump, vin după demisia lui Joe Kent, persoana care supraveghea Centrul Național Antiterorist, care a pus la îndoială argumentele Washingtonului pentru declanșarea războiului împotriva Iranului.

Gabbard a declarat în discursul său de deschidere că Iranul și aliații săi „continuă să atace interesele SUA și ale aliaților Americii în Orientul Mijlociu” și, prin urmare, campania împotriva regimului de la Teheran continuă. Într-o declarație atent formulată, publicată pe rețelele de socializare după anunțul lui Kent, Gabbard a spus că președintele este „responsabil pentru a determina ce este și ce nu este o amenințare iminentă” și că, „după ce a analizat cu atenție toate informațiile de care dispune”, Trump a decis că Iranul reprezintă una.

Descentralizarea regimului de la Teheran îi asigură supraviețuirea

Sistemul politic al Iranului, desi perceput adesea ca o dictatură monilitică, este în realitate o structură mult mai complex, cu elemente descentralizate pentru a asigura supraviețuirea regimului.

Regimul de la Teheran este caracterizate de o dualitate a puterrii, una teocratică și una laică, iar sistemul este divizat între instituții religioase nealese și instituții politice alese, care crează un control și echilibru dominat de factorul religios. Pe lângă acestea, Corpul Gărzilor Revoluționare reprezintă un pilon cheie în cadrul conducerii, care funcționează ca o entitate descentralizată cu propriile interese economice și militare.

În ultimii ani, regimul a fost construit astfel încât să supraviețuiască pierderii liderilor săi. Există mai multe instituții cu responsabilități similare unde, dacă una este compromise, celelalte pot prelua funcțiile esențiale.



