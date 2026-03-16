Prima pagină » Știri externe » Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe sugerează că vizita lui Trump în China va fi amânată. Ce anunță ministerul de Externe de la Beijing

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe sugerează că vizita lui Trump în China va fi amânată. Ce anunță ministerul de Externe de la Beijing

16 mart. 2026, 17:16, Știri externe
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe sugerează că vizita lui Trump în China va fi amânată. Ce anunță ministerul de Externe de la Beijing

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor într-o conferință de presă organizată luni că președintele Donald Trump și-ar putea amâna călătoria în Republica Populară Chineză programată pentru 31 martie – 2 aprilie 2026 și a dezvăluit că administrația prezidențială le solicită țărilor membre NATO să i se alăture în rezvolvarea crizei din Strâmtoarea Ormuz.

„Există posibiltiatea ca deplasarea să fie amânată. Vă vom ține la curent, dar conersația dintre cei doi lideri va avea loc, deci cât mai curând vom avea noutăți, vă vom da noi date. În acest moment, președintele așteaptă cu nerăbdare să viziteze China. Data întâlnirii s-ar putea schimba. În postura de comandantul suprem al armatei, prioritatea sa este să se asigure de succesul Operațiunii Epic Fury”, a spus Karoline Leaitt.

Întrebată dacă amânarea vizitei ar putea înrăutăți relațiile sino-americane,  purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a răspuns:

„Nu cred că întâlnirea este periclitată, dar este foarte posibil să fie amânată”.

Trump este mai preocupat de succesul operațiunii din Iran

Ea a reiterat apelul lui Trump pentru China și NATO să se alăture în eforturile Statelor Unite de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

„Cred că președintele are dreptate absolută să facă apel la aceste țări să ajute mai mult SUA în a redeschide Strâmtoarea Ormuz, pentru a opri acest regim terorist să mai ne blocheze fluxul de energie”.

Reacția Chinei

Când a fost rugat să comenteze știrile din presă referitoare la amânarea vizitei planificate a președintelui american Donald Trump în China, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a declarat că șeful de stat „joacă un rol de călăuzire strategică de neînlocuit în relațiile sino-americane”.

„Cele două părți mențin comunicarea cu privire la vizita președintelui Trump în China”, a spus ministrul, potrivit Global Times.

Fox News: Motivul real pentru care Trump nu s-ar putea duce la Beijing

În emisiunea de știri moderată de Laura Ingraham de la Fox News, avocatul și comentatorul politic Gordon G. Chang a avertizat că președintele Trump nu ar trebui să meargă la Beijing pentru că ar putea fi atacat cu arme sonice.

El a adăugat că riscurile reprezentate de regimul chinez sunt prea grave pentru a fi ignorate.

„Știm că chinezii au folosit un fel de armă sonică împotriva diplomaților americani. Acesta este practic sindromul Havana. Repet, Trump nu ar trebui să se ducă la Beijing.” 

China a denunțat atacurile SUA asupra Iranului, acesta fiind principalul furnizor de petrol pentru marea putere economică asiatică condusă de Xi Jinping.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Trump, cele mai noi informații despre negocierile Rusia-Ucraina: „Noi nu prea pierdem. Ei pierd”

Recomandarea video

Mediafax
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Click
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
Bomba anului! Jador și Oana s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cauza prăbușirii civilizației mayașe ar fi alta decât am crezut până acum
SĂNĂTATE Alergiile de primăvară, confundate frecvent cu răceala. Verdictul medicului alergolog: „Este singura metodă”
19:16
Alergiile de primăvară, confundate frecvent cu răceala. Verdictul medicului alergolog: „Este singura metodă”
GALERIE FOTO Nadia Comăneci, primită de Roberta Metsola la Parlamentul European, la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii
19:08
Nadia Comăneci, primită de Roberta Metsola la Parlamentul European, la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii
AFACERI După ani cu producții record de miere, apicultorii români se plâng că se confruntă cu unul dintre cei mai slabi ani din ultimul deceniu. Care e cauza
18:47
După ani cu producții record de miere, apicultorii români se plâng că se confruntă cu unul dintre cei mai slabi ani din ultimul deceniu. Care e cauza
AUTO Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Șoferii care depășesc limita legală de viteză vor primi amenzile prin poștă în doar câteva zile
18:45
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Șoferii care depășesc limita legală de viteză vor primi amenzile prin poștă în doar câteva zile
ULTIMA ORĂ 🚨 Parlamentul dezbate azi bugetul. Șeful OCDE face predicții sumbre pentru România: „Datoria publică va crește la 61,5% din PIB anul acesta”
18:43
🚨 Parlamentul dezbate azi bugetul. Șeful OCDE face predicții sumbre pentru România: „Datoria publică va crește la 61,5% din PIB anul acesta”
BREAKING NEWS Fost ministru de Externe și fost șef SIE, Teodor Meleșcanu avertizează: “Decizia președintelui N. Dan a fost pripită și lipsită de discernământ, punând în pericol viețile românilor”. Meleșcanu prevede un dezastru în cazul unui atac: Baza Kogălniceanu e la 60 km de Cernavodă
18:38
Fost ministru de Externe și fost șef SIE, Teodor Meleșcanu avertizează: “Decizia președintelui N. Dan a fost pripită și lipsită de discernământ, punând în pericol viețile românilor”. Meleșcanu prevede un dezastru în cazul unui atac: Baza Kogălniceanu e la 60 km de Cernavodă

Cele mai noi

Trimite acest link pe