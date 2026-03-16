Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe sugerează că vizita lui Trump în China va fi amânată. Ce anunță ministerul de Externe de la Beijing

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor într-o conferință de presă organizată luni că președintele Donald Trump și-ar putea amâna călătoria în Republica Populară Chineză programată pentru 31 martie – 2 aprilie 2026 și a dezvăluit că administrația prezidențială le solicită țărilor membre NATO să i se alăture în rezvolvarea crizei din Strâmtoarea Ormuz.

„Există posibiltiatea ca deplasarea să fie amânată. Vă vom ține la curent, dar conersația dintre cei doi lideri va avea loc, deci cât mai curând vom avea noutăți, vă vom da noi date. În acest moment, președintele așteaptă cu nerăbdare să viziteze China. Data întâlnirii s-ar putea schimba. În postura de comandantul suprem al armatei, prioritatea sa este să se asigure de succesul Operațiunii Epic Fury”, a spus Karoline Leaitt.

Întrebată dacă amânarea vizitei ar putea înrăutăți relațiile sino-americane, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a răspuns:

„Nu cred că întâlnirea este periclitată, dar este foarte posibil să fie amânată”.

Trump este mai preocupat de succesul operațiunii din Iran

Ea a reiterat apelul lui Trump pentru China și NATO să se alăture în eforturile Statelor Unite de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

„Cred că președintele are dreptate absolută să facă apel la aceste țări să ajute mai mult SUA în a redeschide Strâmtoarea Ormuz, pentru a opri acest regim terorist să mai ne blocheze fluxul de energie”.

Reacția Chinei

Când a fost rugat să comenteze știrile din presă referitoare la amânarea vizitei planificate a președintelui american Donald Trump în China, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a declarat că șeful de stat „joacă un rol de călăuzire strategică de neînlocuit în relațiile sino-americane”.

„Cele două părți mențin comunicarea cu privire la vizita președintelui Trump în China”, a spus ministrul, potrivit Global Times.

Fox News: Motivul real pentru care Trump nu s-ar putea duce la Beijing

În emisiunea de știri moderată de Laura Ingraham de la Fox News, avocatul și comentatorul politic Gordon G. Chang a avertizat că președintele Trump nu ar trebui să meargă la Beijing pentru că ar putea fi atacat cu arme sonice.

El a adăugat că riscurile reprezentate de regimul chinez sunt prea grave pentru a fi ignorate.

„Știm că chinezii au folosit un fel de armă sonică împotriva diplomaților americani. Acesta este practic sindromul Havana. Repet, Trump nu ar trebui să se ducă la Beijing.”

China a denunțat atacurile SUA asupra Iranului, acesta fiind principalul furnizor de petrol pentru marea putere economică asiatică condusă de Xi Jinping.

Sursa Foto: Shutterstock

