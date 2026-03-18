JD Vance vrea să viziteze Ungaria înainte de alegerile parlamentare, în semn de sprijin pentru Viktor Orbán

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, intenționează să viziteze Ungaria în următoarele zile în semn de susținere pentru prim-ministrul Viktor Orbán, care se confruntă în prezent cu o campanie electorală dificilă, scrie Reuters.

Călătoria vicepreședintelui american ar urma să aibă loc după ce anterior, secretarul de stat Marco Rubio a călătorit la Budapesta în februarie pentru a-l susține public pe Orbán înaintea celei mai dificile lupte pentru realegere de la preluarea puterii în 2010.

În timpul călătoriei sale în Ungaria, Rubio a declarat că poziția de lider a lui Orbán este crucială pentru interesele SUA, dar a sugerat că menținerea unor legături strânse depinde de realegerea lui Orbán. De asemenea, el a indicat că Washingtonul ar fi dispus să ajute financiar Budapesta, dacă va fi nevoie.

Momentul exact al vizitei lui Vance nu a fost încă anunțat, iar planurile acestuia s-ar putea schimba în contextul conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Donald Trump a declarat recent că își amână călătoria din China, care era programată pentru sfârșitul lunii martie, din cauza războiului cu Iranul.

Orbán, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Trump în Europa, se află de mult timp în conflict cu UE pe o serie de probleme, inclusiv Ucraina. Trump l-a susținut pe Orbán constant și l-a numit „un lider cu adevărat puternic și influent”, iar mulți din extrema dreaptă americană îl consideră un model pentru politicile dure de imigrare ale lui Trump și pentru sprijinul său pentru conservatorismul creștin.

