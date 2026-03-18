După blocajul din Parlament, ministrul de Finanțe nu poate spune când se va vota bugetul: „Suntem obligați de circunstanțe să găsim o soluție"

Bianca Dogaru
18 mart. 2026, 19:40, Actualitate
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a plecat astăzi din Parlament după ce dezbaterile din comisiile reunite de buget-finanțe s-au blocat în momentul în care a izbucnit un scandal din cauza amendamentului PSD.

Nazare a precizat că-și dorește să discute cu toți liderii coaliției și să găsească o soluție de mijloc.

„Sunt probleme de structurale care ne-ar fi dus la suspendarea fondurilor europene și ne-ar fi dus într-o situație de degradare a rating-ului țării. Deci sunt lucruri demonstrate, sunt lucruri care s-au întâmplat. Totuși, și în aceste condiții, am putut să ajungem să luăm deciziile. În calitatea pe care o am de ministru de Finanțe, trebuie să vorbesc cu toate partidele, să înțeleg nevoile acestor partide, să înțeleg nevoile tehnice și să găsesc soluția de mijloc. Și același lucru îl voi face în continuare”, a spus Alexandru Nazare.

Ministrul de Finanțe nu a putut oferi un pronostic pentru momentul în care va fi finalizat bugetul pe anul curent.

„Dacă soluția o putem găsi în seara asta sau mâine, nu vă pot garanta. Ce pot să vă spun e că voi face tot posibilul să îi readuc în comisie. Spun că suntem obligați de circunstanțe să găsim o soluție”, a mai spus Nazare.

Întrebat dacă votul pentru bugetul de stat ar putea fi amânat pentru săptămâna viitoare, Alexandru Nazare nu a răspuns.

