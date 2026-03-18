Pe 28 februarie 2026, Donald Trump a atacat Iranul pentru că regimul islamic a refuzat să coopereze în negocierea unui acord privind programul nuclear. Președintele SUA a mai declarat că Iranul a reluat îmbogățirea uraniului cu scopul fabricării armelor nucleare și a continuat să producă rachete de rază lungă.
Regimul iranian a recunoscut public că a continuat să-și crească arsenalul balistic, dar a dezmințit că ar desfășura programul nuclear în scop militar. Însuși fostul lider suprem iranian, Ali Khamenei, a respins ideea ca Iranul să producă arme nucleare, dar a făcut afirmații antisemite și a instigat la dispariția statului Israel și al regimului sionist în mod repetat în ultimii ani.
Șefa serviciilor secrete americane îl contrazice pe Donald Trump și afirmă că Iranul nu a mai încercat să-și reia activitățile de îmbogățire a uraniului din iunie 2025.
„Iranul nu a încercat să-și reia activitățile de îmbogățire a uraniului de la atacul americano-israelian din iunie 2025”, a declarat șefa serviciilor secrete americane, Tulsi Gabbard, într-o declarație scrisă, contrazicându-l pe Donald Trump în ceea ce privește obiectivele războiului împotriva Teheranului.
„În urma Operațiunii „Midnight Hammer”, programul de îmbogățire nucleară al Iranului a fost anihilat. De atunci, nu s-a depus niciun efort pentru a încerca să se restabilească capacitățile lor de îmbogățire”, a declarat Tulsi Gabbard în textul prezentat miercuri unei comisii parlamentare.
„Intrările în instalațiile subterane care au fost bombardate au fost acoperite cu pământ și sigilate cu ciment”, a adăugat ea.
Sursa Foto: DNI
