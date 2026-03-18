Tulsi Gabbard, șefa serviciilor SUA, contrazice obiectivul operațiunii lui Trump: „Iranul nu a mai reluat îmbogățirea uraniului din iunie 2025"

18 mart. 2026, 19:35, Știri externe
Pe 28 februarie 2026, Donald Trump a atacat Iranul pentru că regimul islamic a refuzat să coopereze în negocierea unui acord privind programul nuclear. Președintele SUA a mai declarat că Iranul a reluat îmbogățirea uraniului cu scopul fabricării armelor nucleare și a continuat să producă rachete de rază lungă.

Regimul iranian a recunoscut public că a continuat să-și crească arsenalul balistic, dar a dezmințit că ar desfășura programul nuclear în scop militar. Însuși fostul lider suprem iranian, Ali Khamenei, a respins ideea ca Iranul să producă arme nucleare, dar a făcut afirmații antisemite și a instigat la dispariția statului Israel și al regimului sionist în mod repetat în ultimii ani.

Tulsi Gabbard îl contrazice pe Trump

Șefa serviciilor secrete americane îl contrazice pe Donald Trump și afirmă că Iranul nu a mai încercat să-și reia activitățile de îmbogățire a uraniului din iunie 2025.

„Iranul nu a încercat să-și reia activitățile de îmbogățire a uraniului de la atacul americano-israelian din iunie 2025”, a declarat șefa serviciilor secrete americane, Tulsi Gabbard, într-o declarație scrisă, contrazicându-l pe Donald Trump în ceea ce privește obiectivele războiului împotriva Teheranului.

„În urma Operațiunii „Midnight Hammer”, programul de îmbogățire nucleară al Iranului a fost anihilat. De atunci, nu s-a depus niciun efort pentru a încerca să se restabilească capacitățile lor de îmbogățire”, a declarat Tulsi Gabbard în textul prezentat miercuri unei comisii parlamentare.

„Intrările în instalațiile subterane care au fost bombardate au fost acoperite cu pământ și sigilate cu ciment”, a adăugat ea.

Sursa Foto: DNI

