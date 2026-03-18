Kelemen Hunor, despre criza prețurilor la pompă: „Dacă combustibilul trece de 10 lei pe litru, atunci trebuie o intervenție”

18 mart. 2026, 19:49, Știri politice
Kelemen Hunor – | Foto – Mediafax – Raul Stef

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Guvernul ar trebui să ia în calcul plafonarea prețurilor la combustibil, în contextul scumpirilor accelerate din ultimele zile. În mai multe benzinării din România, motorina premium a depășit 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de pragul de 9 lei. 

„Eu aş fi luat în calcul deja (n.r. – plafonarea), începând din aprilie, dar nu sunt eu în măsură. Categoric, dacă nu mai cumpără oamenii motorină, dacă transportatorii se opresc, dacă agricultura se opreşte, veniturile la buget scad şi mai mult.” a afirmat Kelemen Hunor. 

De asemenea, liderul UDRM a explicat că impactul scumpirilor nu este doar bugetar, ci și economic și social.

„Categoric, dacă nu mai cumpără oamenii motorină, dacă transportatorii se opresc, dacă agricultura se opreşte, veniturile la buget scad şi mai mult. Aici nu e doar matematică treaba, e şi o chestiune psihologică, e vorba şi de efectele în economie pe termen lung, mai ales în agricultură. De aceea cred că dacă trece combustibilul de 10 lei pe litru, constant, atunci trebuie o intervenţie. Când se va întâmpla, n-am cum să vă dau azi un răspuns, dar sunt convins că cei de la Finanţe şi Energie lucrează pe diferite variante”.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, marți seara, că Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului un proiect de act normativ prin care să se instituie situația de criză în domeniul carburanților, care este în analiză. Oficialul a spus că decizia finală privind eventualele măsuri aparține premierului Ilie Bolojan și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

„În momentul de faţă pot să vă spun că există o decizie principială la nivelul întregii coaliţii, indiferent de culoarea politică, că trebuie să intervenim în situaţia în care lucrurile pe plan internaţional se degradează. (..) Decizia finală, în clipa în care o să existe, o să fie comunicată de premierul României şi de ministrul de Finanţe”, a spus Bogdan Ivan.

