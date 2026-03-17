Prima pagină » Economic » Vești proaste de la BNR. Datoria externă totală a României a crescut cu 1,9 mld. euro în ianuarie 2026. La cât se ridică povara totală

17 mart. 2026, 16:09, Economic
Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro până la 229,3 miliarde de euro, arată datele publicate de Banca Națională a României (BNR). Din suma totală, datoria externă pe termen lung a crescut cu 1,3% față de 31 decembrie 2025, în timp ce datoria externă pe termen scurt a înregistrat o scădere cu 0,6% față de aceeași dată. 

Conform raportului publicat de instituție, în ianuarie, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 997 de milioane de euro, comparativ cu 1.032 milioane euro în luna ianuarie 2025. În structura acestuia, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 414 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 12 milioane euro, balanța veniturilor primare a adus o contribuție negativă de 530 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 183 milioane euro.

Sursa: Banca Națională a României

„În luna ianuarie 2026 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 977 milioane euro, comparativ cu 1 032 milioane euro în luna ianuarie 2025. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 414 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 12 milioane euro, balanța veniturilor primare a adus o contribuție negativă de 530 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 183 milioane euro”, arată datele BNR. 

Cât a crescut datoria externă totală a României

Datoria externă pe termen lung a însumat 181,7 miliarde de euro la 31 ianuarie 2026, în creștere cu 1,3 la sută față de 31 decembrie 2025. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2026 nivelul de 47,6 miliarde de euro, în scădere cu 0,6 la sută față de 31 decembrie 2025. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 11,8 la sută în luna ianuarie 2026, comparativ cu 17,2 la sută în anul 2025, iar gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2026 a fost de 109,6 la sută, comparativ cu 104,8 la sută la 31 decembrie 2025.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe sugerează că vizita lui Trump în China va fi amânată. Ce anunță ministerul de Externe de la Beijing
17:16
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe sugerează că vizita lui Trump în China va fi amânată. Ce anunță ministerul de Externe de la Beijing
RĂZBOI Donald Trump: „Războiul cu Iranul se va încheia în curând”
16:43, 16 Mar 2026
Donald Trump: „Războiul cu Iranul se va încheia în curând”
ECONOMIE Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia Carrefour România. Ce condiții trebuie îndeplinite
15:38, 16 Mar 2026
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia Carrefour România. Ce condiții trebuie îndeplinite
ULTIMA ORĂ Rafinăria Petrobrazi, singura funcțională din România, își reduce producția de carburanți, în plină criză. Care este explicația
15:14, 16 Mar 2026
Rafinăria Petrobrazi, singura funcțională din România, își reduce producția de carburanți, în plină criză. Care este explicația
ENERGIE Înainte de a veni în România, șeful OMV dă un sfat șoferilor: Conduceți mai puțin. Am putea rămâne fără combustibil
22:59, 15 Mar 2026
Înainte de a veni în România, șeful OMV dă un sfat șoferilor: Conduceți mai puțin. Am putea rămâne fără combustibil
ENERGIE Întâlnire OMV-Petrom – Nicuşor Dan. Directorul general, Alfred Stern, cere reducerea taxelor pentru combustibili
22:07, 15 Mar 2026
Întâlnire OMV-Petrom – Nicuşor Dan. Directorul general, Alfred Stern, cere reducerea taxelor pentru combustibili
Mediafax
OCDE: Progrese anticorupție în România, însă declarațiile de avere trebuie publice
Digi24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Alexandru Rogobete (PSD): Coaliția este în preanestezie
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Andreea Popescu, primele declarații după divorțul de Rareș Cojoc. Ce spune EX-dansatoarea Deliei despre amantlâcul cu Dan Alexa
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit sursa celei mai strălucitoare explozii radio detectate vreodată în Univers
RĂZBOI Trump este furios NATO: „I-am ajutat în războiul din Ucraina. Și ei nu vor să ne ajute în războiul din Iran”
18:55
Trump este furios NATO: „I-am ajutat în războiul din Ucraina. Și ei nu vor să ne ajute în războiul din Iran”
ULTIMA ORĂ Donald Trump spune că dacă nu ar fi intervenit, Iranul ar fi avut arma nucleară în maxim o lună
18:47
Donald Trump spune că dacă nu ar fi intervenit, Iranul ar fi avut arma nucleară în maxim o lună
RĂZBOI Țările arabe din Golf fac presiuni asupra SUA pentru a neutraliza definitiv Iranul. „Au devenit dușmani. Nu există altă modalitate de a-i clasifica”
18:43
Țările arabe din Golf fac presiuni asupra SUA pentru a neutraliza definitiv Iranul. „Au devenit dușmani. Nu există altă modalitate de a-i clasifica”
ACTUALITATE Kouri Richins, SUA, și-a ucis soțul cu fentalil pentru a-l moșteni. Apoi a scris o carte de consolare pentru cei trei copii ai cuplului
18:42
Kouri Richins, SUA, și-a ucis soțul cu fentalil pentru a-l moșteni. Apoi a scris o carte de consolare pentru cei trei copii ai cuplului
FLASH NEWS Traian Băsescu afirmă că Europa are suficiente alternative pentru a evita o criză energetică, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz
18:36
Traian Băsescu afirmă că Europa are suficiente alternative pentru a evita o criză energetică, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz
EXCLUSIV Ponta îi acuză pe influencerii #rezist-USR că sunt plătiți din banii din subvenția partidului ca să-i atace copilul
18:05
Ponta îi acuză pe influencerii #rezist-USR că sunt plătiți din banii din subvenția partidului ca să-i atace copilul

Cele mai noi

Trimite acest link pe